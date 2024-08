L'organisme de Châteauguay en Montérégie reçoit 100 000 $ de DEC pour la mise à niveau de ses installations touristiques.

CHÂTEAUGUAY, QC, le 2 août 2024 /CNW/ - Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC)

Le tourisme est essentiel à l'économie du Québec et du Canada, et à sa prospérité à long terme. Il contribue à diversifier l'économie des régions et à générer des retombées importantes partout au pays. C'est pourquoi le gouvernement du Canada a développé le Programme pour la croissance du tourisme (PCT), un programme national temporaire mis en œuvre au Québec par DEC.

Dans cet esprit, l'honorable Pablo Rodriguez, ministre des Transports et lieutenant du Québec, et Brenda Shanahan, députée de Châteauguay‒Lacolle, ont annoncé aujourd'hui, au nom de l'honorable Soraya Martinez Ferrada, ministre du Tourisme et ministre responsable de DEC, une contribution non remboursable de 100 000 $ à Héritage Saint-Bernard. Cet appui de DEC permettra à l'organisme à but non lucratif de réaliser des travaux d'accessibilité et de procéder au réaménagement d'infrastructures de plein air.

Le mandat d'Héritage Saint-Bernard consiste à assurer la gestion, la protection et la mise en valeur des habitats fauniques et floristiques de l'île Saint‑Bernard, du ruisseau Saint‑Jean et du centre écologique Fernand‑Seguin, situés à Châteauguay en bordure du fleuve St‑Laurent et du lac Saint‑Louis. La contribution de DEC permettra entre autres l'acquisition d'équipements tels que des tables à pique‑nique, des jeux d'hébertisme et du mobilier extérieur, en plus de couvrir les salaires d'un coordonnateur et des professionnels requis pour la réalisation des divers travaux.

Grâce au PCT, ce sont des entreprises locales et des organismes du secteur touristique partout à travers la province qui bénéficieront d'un soutien financier pour bonifier leur offre de produits et d'expériences touristiques afin d'attirer plus de visiteurs dans les régions. De plus, à travers les projets appuyés par DEC, le PCT encouragera également le tourisme durable et de plein air, ainsi que le tourisme autochtone. À terme, le PCT vise à accroître la vitalité économique des communautés grâce au tourisme.

Citations

« En investissant pour améliorer les infrastructures qui nous permettent d'aller à la découverte de nos espaces verts, on aide à rendre le Québec encore plus attrayant pour les touristes, on appuie le développement des entreprises locales et on contribue aussi au bien-être des gens de chez nous. C'est le cas pour les résidents de Châteauguay et des environs qui auront encore plus d'occasions de profiter de la nature qui les entourent. On continue de livrer pour les Québécois en posant des gestes concrets qui font une réelle différence. »

L'honorable Pablo Rodriguez, ministre des Transports et lieutenant du Québec

« L'aide accordée par DEC en vertu du PCT pour le projet de mise à niveau proposé par Héritage Saint-Bernard est une excellente nouvelle pour l'ensemble de la région et pour l'attractivité touristique de l'île Saint‑Bernard. Les travaux proposés vont permettre d'augmenter l'achalandage touristique vers la MRC de Roussillon en plus de créer deux emplois. Les visiteurs d'ici et d'ailleurs pourront donc pleinement profiter de toute la beauté de ce lieu unique! »

Brenda Shanahan, députée de Châteauguay‒Lacolle

« Le Québec est un chef de file au sein de l'industrie touristique au Canada. En tant que gouvernement, nous nous engageons à aider l'industrie à croître et à prospérer afin qu'elle contribue au développement économique des régions partout dans la province. Le nouveau Programme pour la croissance du tourisme aidera notre secteur touristique à saisir les occasions et à créer des emplois, et j'ai hâte de voir la différence qu'il fera dans nos communautés. »

L'honorable Soraya Martinez Ferrada, ministre du Tourisme et ministre responsable de DEC

« Cette aide financière, destinée à l'amélioration de l'accès à la nature, représente également une reconnaissance essentielle de notre travail en faveur de la protection des milieux naturels et de l'éducation relative à l'environnement. Étant toujours à la recherche de soutien financier, chaque appui du gouvernement nous permet de poursuivre nos efforts de conservation et de valorisation de notre patrimoine naturel, tout en offrant des espaces éducatifs et accessibles. »

Geneviève Legault, chargée de projets chez Héritage Saint‑Bernard

Faits en bref

Canada . Il est complémentaire aux mesures d'aide accordées à l'industrie du tourisme dans le cadre d'autres programmes fédéraux, provinciaux et territoriaux et se terminera le 31 mars 2026. Annoncé dans le budget de 2023, le Programme pour la croissance du tourisme (PCT) est un élément clé de la Stratégie fédérale pour la croissance du tourisme et est doté d'un budget de 108 M$ à l'échelle du. Il est complémentaire aux mesures d'aide accordées à l'industrie du tourisme dans le cadre d'autres programmes fédéraux, provinciaux et territoriaux et se terminera le 31 mars 2026.

DEC entretient une étroite collaboration avec le gouvernement du Québec et travaille de près avec les acteurs du milieu, comme les associations touristiques régionales et sectorielles (ATR et ATS), afin que son soutien soit complémentaire aux mesures existantes.

Au Québec, le PCT dispose d'une enveloppe de 21,1 M$ en aide financière. Il s'inscrit dans le Programme de développement économique du Québec de DEC, qui vise à aider les collectivités à saisir des occasions de développement et de diversification économique porteuses pour l'avenir.

DEC est le partenaire fédéral clé du développement économique régional au Québec. Grâce à ses 12 bureaux d'affaires régionaux, DEC accompagne les entreprises, les organismes d'appui et toutes les régions du Québec vers l'économie de demain.

