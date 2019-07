Industrie P.H.D. pourra accroître sa productivité et poursuivre son expansion

Le gouvernement du Canada accorde une aide financière de 365 000 dollars à cette entreprise innovante de Saguenay

Industrie P.H.D. est une PME spécialisée dans la transformation du métal en feuille (acier, fer, inox) qui réalise des activités de modélisation, de découpe et de pliage en fonction des besoins de sa clientèle. Pour mieux poursuivre ses activités, elle bénéficiera d'une contribution remboursable de 365 000 dollars de Développement économique Canada pour les régions du Québec. Grâce à cette aide financière, Industrie P.H.D. pourra réaliser un projet d'expansion pour augmenter sa productivité et moderniser ses opérations en faisant l'acquisition d'équipements à la fine pointe de la technologie.

Ce financement a été annoncé aujourd'hui par Richard Hébert, député de Lac-Saint-Jean et secrétaire parlementaire de la ministre des Petites Entreprises et de la Promotion des exportations. L'aide du gouvernement du Canada permettra plus spécifiquement de soutenir la croissance d'Industrie P.H.D. et de l'appuyer dans son projet d'acquisition et d'installation d'équipements de production à contrôle numérique.

Incorporée en février 2016, Industrie P.H.D. inc. est une entreprise intégrée aux chaînes de valeur de grands donneurs d'ordres (Rio Tinto Aluminium, Magris Resources, Produits forestiers Résolu), mais qui a aussi comme clients des équipementiers et des entreprises de taille moyenne qui exportent à travers le monde et qui sont intégrés à ces chaînes de valeurs. Le projet permettra à Industrie P.H.D. de prendre de l'expansion et d'améliorer sa performance en plus de créer quatre nouveaux postes à temps plein. Le projet actuel entraînera des investissements totaux de près de 900 000 dollars.

Le gouvernement du Canada est résolu à soutenir les entreprises canadiennes innovantes. Véritable moteur économique, l'innovation est la clé du succès puisqu'elle génère la croissance dont profitent les entreprises et les collectivités. C'est pourquoi il s'assure que les entreprises puissent compter sur des ressources adéquates pour créer des produits novateurs et les commercialiser.

« Le gouvernement du Canada a pour priorité, entre autres, d'assurer la prospérité des collectivités. C'est pourquoi il appuie les entreprises comme Industrie P.H.D. dans leurs efforts pour accroître leur productivité, mettre au point de nouveaux produits ou améliorer leurs produits et services existants. Je me réjouis de l'aide financière accordée par DEC, qui se traduira par la création d'emplois de qualité pour la classe moyenne en plus de générer des investissements importants pour toute la région. »

Richard Hébert, député de Lac-Saint-Jean et secrétaire parlementaire de la ministre des Petites Entreprises et de la Promotion des exportations

« En aidant les entreprises à investir dans des équipements et des appareils qui les rendront plus performantes ou dans des stratégies de commercialisation qui les feront connaître dans de nouveaux marchés, le gouvernement du Canada demeure fidèle à ses engagements qui consistent à stimuler l'expansion, l'innovation et l'exportation. »

L'honorable Navdeep Bains, ministre responsable de DEC

« L'acquisition d'un système de découpe au laser fibre nous permet de répondre aux besoins grandissants et pointus de notre clientèle. Cet équipement numérique à la fine pointe de la technologie nous permettra d'améliorer la productivité de notre entreprise tout en consolidant des emplois hautement qualifiés. L'apport du gouvernement du Canada facilite grandement la réalisation de ce projet et encourage l'innovation dont Industrie P.H.D. fait preuve. »

Maxime Piché, vice-président d'Industrie P.H.D.

L'annonce d'aujourd'hui est faite au nom de l'honorable Navdeep Bains , ministre responsable du portefeuille de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, qui regroupe 17 ministères et organismes fédéraux, dont DEC et les cinq autres agences de développement régional.

, ministre responsable du portefeuille de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, qui regroupe 17 ministères et organismes fédéraux, dont DEC et les cinq autres agences de développement régional. Les fonds ont été consentis en vertu du programme Croissance économique régionale par l'innovation de DEC. Ce programme s'adresse aux entrepreneurs qui misent sur l'innovation pour faire croître leur entreprise et la rendre plus compétitive, de même qu'aux acteurs économiques régionaux qui contribuent à créer un environnement entrepreneurial propice à l'innovation et à une croissance pour tous, dans toutes les régions.

