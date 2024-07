Industrie aéronautique : fin de la grève chez Safran

MONTRÉAL, le 5 juill. 2024 /CNW/ - Les travailleuses et les travailleurs de Safran à Mirabel, spécialisés dans la fabrication de trains d'atterrissage pour les avions, ont accepté la nouvelle entente de principe conclue le 3 juillet dans une proportion de 98 % ! Cette entente de quatre ans a été recommandée par le conciliateur et acceptée par les parties. Elle vient d'être validée par les travailleuses et les travailleurs qui étaient en grève depuis le 28 mai dernier.

« Nous sommes très satisfaits. On voulait avoir une augmentation significative du salaire et nous avons obtenu 21 % de plus, dont 10 % la première année. Pour certains échelons salariaux, l'augmentation pourra atteindre 45 % d'ici août 2027 », a commenté Michael Durand, président du Syndicat des travailleuses et des travailleurs de Safran-CSN. Le salaire sera bonifié de 10 % la première année, de 4 % à la deuxième et de 3,5 % lors des deux dernières.

Le syndicat souligne plusieurs autres gains tels que l'amélioration de la retraite progressive et une hausse du montant versé par l'employeur dans le régime de retraite. La nouvelle convention collective prévoit également une bonification de l'assurance collective et une journée de congé de maladie de plus par année. Par ailleurs, la sécurité d'emploi sera augmentée par de nouvelles balises pour la sous-traitance. On ajoute aussi de la flexibilité dans les horaires de travail et une bonification des congés rémunérés.

« On voit ici un autre exemple de la combativité CSN, qui laisse toutes les prises de décisions entre les mains de ses syndicats, mais qui les accompagne tout au long de la lutte », déclare François Enault, 1er vice-président de la CSN.

« Les syndicats de la FIM en aéronautique ont le vent dans les voiles. Il faut que les travailleuses et les travailleurs puissent toucher leur part de la croissance, surtout dans un marché de l'emploi aussi compétitif », ajoute Kevin Gagnon, président de la Fédération de l'industrie manufacturière-CSN.

« Mirabel est devenu un joueur important dans l'industrie de l'aéronautique et c'est toute la communauté qui en bénéficie », affirme Chantal Maillé, présidente du Conseil central des Laurentides-CSN.

À propos

La CSN est composée de près de 1600 syndicats et regroupe quelque 330 000 travailleuses et travailleurs réunis sur une base sectorielle ou professionnelle dans huit fédérations, ainsi que sur une base régionale dans 13 conseils centraux, principalement sur le territoire du Québec.

La Fédération de l'industrie manufacturière (FIM-CSN) rassemble plus de 30 000 travailleuses et travailleurs réunis au sein de 320 syndicats, partout au Québec.

Fondé en 1969, le Conseil central des syndicats nationaux des Laurentides (CCSNL-CSN) regroupe 85 syndicats et plus de 19 300 membres. Le conseil central des Laurentides est l'un des 13 conseils centraux de la CSN qui couvrent le territoire québécois.

