Incident au Centre islamique du Québec : Saint-Laurent appelle au vivre-ensemble harmonieux

SAINT-LAURENT, QC, le 14 mars 2024 /CNW/ - Alors que l'administration laurentienne apprend qu'un incident à caractère haineux vient de toucher le Centre islamique du Québec situé sur son territoire, celle-ci tient à rappeler que tout acte ou discours haineux est inacceptable. Saint-Laurent collaborera avec les autorités chargées d'enquêter sur cet incident et enjoint toute personne qui détiendrait de l'information à ce sujet à contacter la ligne Info-crime au 514 393-1133.

« Au nom du conseil de Saint-Laurent, je condamne fermement ce déplorable incident qui va totalement à l'encontre du climat dans lequel nous voulons voir nos enfants grandir. Je suis, toutefois, persuadé qu'il s'agit d'un incident isolé dans notre communauté, car nous avons toujours encouragé les valeurs de respect, de partage et d'échange. Je demeure ainsi convaincu que ces valeurs sont bien vivantes chez nous et qu'elles sont partagées par nos citoyens et citoyennes. Saint-Laurent ayant toujours été reconnu comme un exemple d'harmonie interculturelle, ainsi qu'un territoire accueillant et sécuritaire pour toutes les familles qui choisissent de s'y établir, nous ne ménagerons aucun effort pour qu'il le demeure. »

Alan DeSousa, maire de Saint-Laurent

