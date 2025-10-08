QUÉBEC, le 8 oct. 2025 /CNW/ - Le ministère de la Sécurité publique lèvera en partie l'interdiction de faire des feux à ciel ouvert en forêt ou à proximité à compter du 8 octobre, à 17 h en raison des précipitations reçues au cours des dernières heures. Cette décision a été prise en collaboration avec la SOPFEU.

Incendies de forêt - Modification de l’interdiction de faire des feux à ciel ouvert en forêt ou à proximité (Groupe CNW/Ministère de la Sécurité publique)

La mesure d'interdiction de faire des feux à ciel ouvert s'applique maintenant sur le territoire suivant :

LANAUDIÈRE : L'Assomption (60), Montcalm (63), Les Moulins (64).

LAURENTIDES : Deux-Montagnes (72), Thérèse-De Blainville (73), Mirabel (74), La Rivière-du-Nord (75), Argenteuil (76), Les Pays-d'en-Haut (77), Les Laurentides (78), Antoine-Labelle (79).

MONTÉRÉGIE : Vaudreuil-Soulanges (71).

OUTAOUAIS : Papineau (80), Gatineau (81), Les Collines-de-l'Outaouais (82), La Vallée-de-la-Gatineau (83), Pontiac (84).

La carte interactive du territoire visé est également accessible sur la page Web de Partenariat Données Québec.

Présentement, il y a 19 feux en activité au Québec. Depuis le début de la saison de protection, 450 incendies de forêt ont touché 1195,5 hectares en zone de protection intensive. La moyenne des 10 dernières années à la même date est de 443 feux pour une superficie de 118 664,5 hectares.

Cette mesure d'interdiction a pour but de limiter les risques d'incendie de forêt. La collaboration de tous est essentielle. Ainsi, il est interdit d'allumer ou d'entretenir un feu à ciel ouvert ou de se trouver sur les lieux où un tel feu est allumé.

Rappelons qu'en vertu de l'article 155.1 de la Loi sur la sécurité incendie, quiconque contrevient à une ordonnance d'interdiction d'allumer des feux à ciel ouvert en forêt ou à proximité de celle-ci ou à toute autre mesure imposée par le ministre est passible, outre le paiement des frais, d'une amende.

Pour plus d'information :

Pour obtenir des renseignements sur les interdictions en vigueur ou sur les incendies de forêt, consultez la page Web Feu de forêt du gouvernement du Québec et le site Web de la SOPFEU.

