Incendies de forêt - Levée totale de l'interdiction de faire des feux à ciel ouvert en forêt ou à proximité

QUÉBEC, le 13 juin 2026 /CNW/ - Le ministère de la Sécurité intérieure lèvera totalement l'interdiction de faire des feux à ciel ouvert en forêt ou à proximité à compter du 13 juin, à 9 h. Cette décision a été prise en collaboration avec la SOPFEU. La mesure était en vigueur depuis le 9 juin dernier.

Bilan provincial

Présentement au Québec, aucun feu de forêt n'est en activité en zone de protection intensive (ZPI). Depuis le début de la saison de protection, 202 incendies ont touché 194 hectares. La moyenne des 10 dernières années à la même date est de 241 incendies pour 108 164 hectares de forêt brûlés.

Pour obtenir des renseignements sur les incendies de forêt, consultez la page Web Feu de forêt du gouvernement du Québec et le site Web de la SOPFEU.

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SOURCE Ministère de la Sécurité intérieure

Source : Relations médias, Direction des communications, Ministère de la Sécurité intérieure, 418 646-6777, poste 30274, [email protected]; Pour information : SOPFEU : Siège social : Philippe Bergeron, 418 871-3341; Direction régionale de l'Est ; Isabelle Gariépy, 418 295-2300; Direction régionale du Centre : Josée Poitras, 418 275-6400; Direction régionale de l'Ouest : Melanie Morin, 819 449-4271