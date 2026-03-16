Inauguration du bâtiment Mission Unitaînés de Rimouski : les locataires emménagent!

RIMOUSKI, QC, le 16 mars 2026 /CNW/ - Les gouvernements du Québec et du Canada, de concert avec l'organisme Mission Unitaînés, la Ville de Rimouski et l'Office d'habitation Rimouski-Neigette, ont inauguré aujourd'hui un immeuble de 100 logements abordables pour aînés autonomes. Le nouveau milieu de vie affiche presque complet et les résidents y emménagent depuis quelques jours.

Situé au 297, rue Corneau, l'immeuble est l'un des fruits de la première phase du projet de Mission Unitaînés. Il s'agissait alors d'ajouter, en 2 ans, 1 100 logements abordables au parc immobilier québécois par la construction de 11 résidences de 100 logements dans 11 villes différentes. Une deuxième phase, annoncée en août 2025, a porté le nombre total de nouveaux logements à construire dans un intervalle de 2 ans à 1 700, et ce, dans 17 villes.

Les investissements gouvernementaux relatifs au partenariat avec Mission Unitaînés représentent une somme globale de 370,1 M$. Ils découlent de l'Entente Canada-Québec concernant le Fonds pour accélérer la construction de logements (FACL) et des nouveaux investissements équivalents annoncés par Québec lors de ses mises à jour économiques de 2023 et 2024. La Ville de Rimouski a, pour sa part, cédé le terrain, offert certains congés de taxes et assumé les coûts de raccordement. Un don philanthropique de 500 000 $ de M. Luc Maurice, président du conseil d'administration de Mission Unitaînés, a complété le montage financier.

L'inauguration a eu lieu en présence de la ministre du Tourisme, ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine et députée de Rivière-du-Loup-Témiscouata, Mme Amélie Dionne, au nom de la ministre responsable de l'Habitation et ministre responsable de la Condition féminine, Mme Caroline Proulx, de Mme Caroline Desrochers, secrétaire parlementaire du ministre du Logement et de l'Infrastructure et députée de Trois-Rivières, de M. Guy Caron, maire de Rimouski, et de Mme Caroline Sauriol, présidente-directrice générale de Mission Unitaînés. Ils étaient accompagnés de M. Alain Martineau, administrateur au conseil d'administration de l'Office d'habitation de Rimouski-Neigette, ainsi que du directeur général de l'organisme, M. Alain Boulianne.

Citations :

« Je suis fière que notre gouvernement ait contribué à la réalisation de ce projet. L'immeuble résidentiel inauguré aujourd'hui offrira aux aînés de Rimouski un véritable milieu de vie, adapté à leurs besoins et à leur réalité. Alors que la demande pour des logements destinés aux aînés ne cesse de croître, des initiatives comme celles-ci sont essentielles pour permettre à nos aînés de vieillir dans la dignité, dans un environnement sûr et abordable. »

Caroline Desrochers, secrétaire parlementaire du ministre du Logement et de l'Infrastructure et députée de Trois-Rivières

« Notre gouvernement livre des logements sociaux et abordables plus que jamais, et ce, dans toutes les régions du Québec. L'entente avec Mission Unitaînés est une formule qui donne des résultats concrets. Ce sont de nouveaux milieux de vie de qualité, où il fait bon vivre, livrés en tout respect du budget et des échéanciers. L'inauguration du bâtiment de Rimouski en est la preuve… une de plus! Bravo à tous les partenaires! »

Caroline Proulx, ministre responsable de l'Habitation et ministre responsable de la Condition féminine

« Le projet de Mission Unitaînés, c'est bien plus que de simples constructions; c'est la création de milieux de vie abordables, chaleureux et modernes où nos aînés peuvent vivre avec dignité et confort. L'inauguration d'aujourd'hui signifie que de nombreuses personnes aînées rimouskoises peuvent désormais bénéficier d'un chez-soi où elles se sentiront accomplies, stimulées et soutenues. Quel bonheur, quelle fierté pour Rimouski! »

Amélie Dionne, ministre du Tourisme, ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine et députée de Rivière-du-Loup-Témiscouata

« Le projet de Mission Unitaînés est arrivé dans une période où nous avions besoin plus que jamais de nouveaux logements sur notre territoire. Aujourd'hui, à l'heure de l'inauguration du bâtiment, Rimouski est en tête des villes québécoises pour le nombre de logements mis en chantier par 1 000 habitants. C'est la preuve du « momentum » que nous avons créé et que nous comptons poursuivre dans le développement de notre ville. Nous sommes très fiers d'être l'une des 10 villes choisies pour y établir ces projets de 100 logements abordables pour personnes âgées autonomes. Cette nouvelle offre de qualité profitera longtemps à la communauté rimouskoise. »

Guy Caron, maire de Rimouski

« Ce nouveau milieu de vie abordable pour aînés autonomes, situé en plein cœur du centre-ville, est une réponse concrète aux besoins des Rimouskoises et Rimouskois. L'Office d'habitation Rimouski-Neigette est fier d'en assurer la gestion et convaincu qu'il fera une réelle différence dans notre communauté. »

Cécilia Michaud, présidente du conseil d'administration de l'Office d'habitation Rimouski-Neigette

« C'est avec beaucoup de fierté que nous concrétisons aujourd'hui, par cette inauguration, la mission que nous nous étions donnée il y a moins de 2 ans d'offrir des logements de qualité, sécuritaires et accessibles financièrement aux personnes aînées les moins nanties de notre société. Nous sommes très fiers de réaliser cette vision et de savoir que des aînés ont commencé à emménager dans cette bâtisse que nous avons construite, ensemble. Ce fut un partenariat efficace entre la Ville, les gouvernements, notre équipe, pour réaliser ce projet dans des délais et des coûts records. »

Luc Maurice, président du conseil d'administration de Mission Unitaînés

Faits saillants :

Visite virtuelle de l'un des bâtiments de Mission Unitaînés, conçus par Yelle Maillé et associés architectes.

Le milieu de vie inauguré à Rimouski comprend 100 logements adaptables pour des personnes à mobilité réduite. Équipé de deux ascenseurs, de gicleurs, d'une génératrice en cas de panne de courant et d'une aire de stationnement pour triporteurs, le bâtiment inclut également une salle commune multifonctionnelle climatisée, une terrasse extérieure et un aménagement paysager, favorisant la socialisation des résidentes et résidents.

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SOURCE Cabinet de la ministre responsable de l'Habitation et ministre responsable de la Condition féminine

Sources : Nicolas Gravel, Attaché de presse de la ministre responsable de l'Habitation et ministre responsable de la Condition féminine, [email protected]; Renée LeBlanc Proctor, Cabinet du ministre du Logement et de l'Infrastructure, [email protected]; Pour information : Relations auprès des médias, Société d'habitation du Québec, [email protected]; Relations avec les médias, Société canadienne d'hypothèques et de logement, [email protected]; Relations auprès des médias, Mission Unitaînés, [email protected], 514 843-1905