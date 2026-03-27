Inauguration du bâtiment Mission Unitaînés de Montréal : les locataires emménagent!

MONTRÉAL, le 27 mars 2026 /CNW/ - Les gouvernements du Canada et du Québec, de concert avec la Ville de Montréal, l'organisme Mission Unitaînés, et l'Office municipal d'habitation de Montréal (OMHM), ont inauguré aujourd'hui un immeuble de 100 logements abordables pour aînés autonomes. Le nouveau milieu de vie affiche presque complet et les résidents y emménageront dès le 1er avril.

Situé au 9275, rue Notre-Dame Est, l'immeuble, qui portera le nom Les habitations de la Promenade, est l'un des fruits de la première phase du projet de Mission Unitaînés. Il s'agissait alors d'ajouter, en 2 ans, 1 100 logements abordables au parc immobilier québécois par la construction de 11 résidences de 100 logements dans 11 villes différentes. Une deuxième phase, annoncée en août 2025, a porté le nombre total de nouveaux logements à construire dans un intervalle de 2 ans à 1 700, et ce, dans 17 villes.

Les investissements gouvernementaux relatifs au partenariat avec Mission Unitaînés représentent une somme globale de 370,1 M$. Ils découlent de l'Entente Canada-Québec concernant le Fonds pour accélérer la construction de logements (FACL) et des nouveaux investissements équivalents annoncés par Québec lors de ses mises à jour économiques de 2023 et 2024. La Ville de Montréal a, pour sa part, cédé le terrain et offert une contribution financière de 4, 2M$ pour couvrir certains frais, notamment les taxes pendant la phase de réalisation et les premières années d'exploitation, et les coûts de raccordement aux infrastructures municipales. Un don philanthropique de 500 000 $ de M. Luc Maurice, président du conseil d'administration de Mission Unitaînés, a complété le montage financier.

L'inauguration a eu lieu en présence de M. Eric St-Pierre, député d'Honoré-Mercier, de M. Jean Martel, président-directeur général de la Société d'habitation du Québec, de Mme Véronique Belpaire, directrice de l'arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve à la Ville de Montréal, de Mme Caroline Sauriol, présidente-directrice générale de Mission Unitaînés, et de Mme Isabelle Pépin, directrice générale de l'OMHM.

Citations :

« Notre gouvernement livre des logements sociaux et abordables plus que jamais, et ce, dans toutes les régions du Québec. L'entente avec Mission Unitaînés est une formule qui donne des résultats concrets. Ce sont de nouveaux milieux de vie de qualité, où il fait bon vivre, livrés en tout respect du budget et des échéanciers. L'inauguration du bâtiment de Montréal en est la preuve… une de plus! Bravo à tous les partenaires! »

Caroline Proulx, ministre responsable de l'Habitation et ministre responsable de la Condition féminine

« Je suis fier que notre gouvernement ait participé à ce projet, en collaboration avec le gouvernement du Québec, la Ville de Montréal, Mission Unitainés et l'OMHM. Grâce à ses 100 nouveaux logements abordables, l'immeuble résidentiel inauguré aujourd'hui fera une réelle différence pour les aînés de l'est de Montréal, en leur offrant un milieu de vie adapté à leurs besoins. »

Eric St-Pierre, député d'Honoré-Mercier

« Je me réjouis de la concrétisation de ce projet porteur pour Montréal. Notre gouvernement agit pour accélérer la construction de logements de qualité, abordables et adaptés aux besoins de ceux qui ont bâti le Québec d'aujourd'hui. Le projet de Mission Unitaînés s'inscrit pleinement dans cette volonté d'offrir à nos aînés des milieux de vie modernes, sécuritaires et empreints de dignité. »

Karine Boivin Roy, adjointe gouvernementale à la ministre responsable de la métropole et de la région de Montréal, adjointe parlementaire de la ministre responsable de la Condition féminine et députée d'Anjou-Louis-Riel

« Notre administration est fière d'avoir contribué à la réalisation de ce projet qui bonifie de manière importante l'offre de logements à but non lucratif à Montréal. On a tout fait pour que Montréal soit sélectionnée : les processus ont été accélérés et tout a été mis en œuvre pour nous permettre de franchir les premières étapes rapidement. L'inauguration d'aujourd'hui est un pas important vers un marché du logement qui a de l'allure pour les Montréalais. »

Soraya Martinez Ferrada, mairesse de Montréal

« En cohérence avec sa planification stratégique, l'OMHM mise sur des partenariats structurants pour accélérer la création de logements sociaux et abordables qui répondent aux besoins réels des Montréalaises et Montréalais. Le projet des habitations de la Promenade illustre cette approche. L'OMHM est le fier héritier de ce nouvel immeuble. Toute son équipe remercie chaleureusement Mission Unitaînés de ce legs au bénéfice des personnes aînées de l'est de Montréal. »

Sylvie Crispo, présidente du conseil d'administration de l'Office municipal d'habitation de Montréal

« C'est avec beaucoup de fierté que nous concrétisons aujourd'hui, par cette inauguration, la mission que nous nous étions donnée il y a moins de 2 ans d'offrir des logements de qualité, sécuritaires et accessibles financièrement aux personnes aînées les moins nanties de notre société. Nous sommes très fiers de réaliser cette vision et de savoir que des aînés ont commencé à emménager dans cette bâtisse que nous avons construite, ensemble. Ce fut un partenariat efficace entre la Ville, les gouvernements, notre équipe, pour réaliser ce projet dans des délais et des coûts records. »

Luc Maurice, président du conseil d'administration de Mission Unitaînés

Faits saillants :

Visite virtuelle de l'un des bâtiments de Mission Unitaînés, conçus par Yelle Maillé et associés architectes.





Le milieu de vie inauguré à Montréal comprend 100 logements adaptables pour des personnes à mobilité réduite. Équipé de deux ascenseurs, de gicleurs, d'une génératrice en cas de panne de courant et d'une aire de stationnement pour triporteurs, le bâtiment inclut également une salle commune multifonctionnelle climatisée, une terrasse extérieure et un aménagement paysager, favorisant la socialisation des résidentes et résidents.

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SOURCE Cabinet de la ministre responsable de l'Habitation et ministre responsable de la Condition féminine

Sources : Nicolas Gravel, Attaché de presse de la ministre responsable de l'Habitation et ministre responsable de la Condition féminine, [email protected]; Renée LeBlanc Proctor, Cabinet du ministre du Logement et de l'Infrastructure, [email protected]; Pour information : Relations auprès des médias, Société d'habitation du Québec, [email protected]; Relations avec les médias, Société canadienne d'hypothèques et de logement, [email protected]; Caroline Sauriol, PDG de Mission Unitaînés, [email protected], 514 442-6251