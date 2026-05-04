Construction de 41 logements abordables pour personnes seules et familles à Saint-Georges

SAINT-GEORGES, QC, le 4 mai 2026 /CNW/ - Le gouvernement du Québec, la Ville de Saint-Georges et la Société immobilière communautaire de Beauce ont souligné le début d'un chantier de 41 logements abordables destinés aux familles et aux personnes seules. L'immeuble, qui sera situé au 172, 120e rue, à Saint-Georges, représente un investissement de plus de 14,6 M$.

Cet événement a eu lieu en présence du ministre des Affaires municipales, M. Samuel Poulin. Il était accompagné de la mairesse de Saint-Georges, Mme Manon Bougie, et de la directrice générale de la Corporation de développement communautaire Beauce-Etchemins, Mme Sarah Rodrigue.

Le gouvernement du Québec investit à ce chantier pour plus de 6,7 M$ par l'entremise du Programme d'habitation abordable Québec de la Société d'habitation du Québec (SHQ). Quant à la Ville de Saint-Georges, elle alloue à l'organisme un montant de plus de 2,4 M$. La Société immobilière communautaire de Beauce a mobilisé des partenaires financiers sensibles à la portée du projet, pour un montant totalisant 511 000 $. L'immeuble abritera 19 logements d'une chambre, 11 logements de deux chambres et 11 logements de trois chambres à coucher.

Citations

« Face à une pression réelle sur le logement dans plusieurs régions du Québec, notre gouvernement a choisi d'agir et d'investir. En Beauce, ce projet vient répondre à des besoins bien présents dans la communauté et s'inscrit dans une série d'initiatives que nous mettons en place pour augmenter l'offre de logements abordables. On livre des résultats, ici en Beauce comme ailleurs au Québec. »

Karine Boivin Roy, ministre responsable de l'Habitation

« Ce projet illustre parfaitement notre volonté d'offrir des solutions concrètes à la pénurie de logements en Beauce. En misant sur des partenariats solides et des investissements importants, nous contribuons à créer des milieux de vie accessibles et durables pour les familles et les personnes seules. Félicitations à la Société immobilière communautaire de Beauce ainsi qu'à tous les partenaires qui rendent ce projet possible. »

Samuel Poulin, ministre des Affaires municipales

« Nous sommes heureux de contribuer à la réalisation d'une initiative porteuse qui donnera un nouvel élan à ce secteur de notre ville. Situé au cœur de notre centre-ville, ce chantier répond à un besoin réel d'accès à des logements abordables. Il s'inscrit dans un concept de développement urbain axé sur la vitalité du milieu et le mieux-vivre. Ce projet aura un impact réel sur nos familles et nos citoyens. Je remercie chaleureusement les partenaires et les équipes mobilisées pour concrétiser ce projet. »

Manon Bougie, mairesse de Saint-Georges

« J'ai eu l'occasion de m'impliquer de près dans ce projet porté par la Société immobilière communautaire de Beauce, et je suis fière que la Corporation de développement communautaire Beauce-Etchemins ait pu offrir un appui concret à sa réalisation. Ce type d'initiative montre à quel point la solidarité peut faire avancer des projets structurants pour notre communauté tout en répondant directement à des besoins réels dans nos milieux. »

Sarah Rodrigue, directrice générale de la Corporation de développement communautaire Beauce-Etchemins

Faits saillants :

Jusqu'à 10 des ménages admissibles auront la possibilité de bénéficier du Programme de supplément au loyer Québec de la SHQ, ce qui leur permettra de limiter leur contribution au paiement du loyer à un montant correspondant à 25 % de leur revenu. Cette aide additionnelle est assumée à 90 % par la SHQ et à 10 % par la Ville de Saint-Georges.

Les organismes communautaires Au Bercail et La Maison de la famille Beauce-Etchemin offriront gratuitement un accompagnement et un soutien à l'ensemble des locataires. Ces organismes interviennent à plusieurs niveaux, notamment dans la gestion des situations de crises, l'animation d'ateliers de sensibilisation sur la nutrition, l'accompagnement en gestion financière et familiale, la promotion du bien-être ainsi que le soutien psychosocial.

À propos de la Société d'habitation du Québec

La SHQ œuvre à répondre aux besoins en habitation des Québécoises et des Québécois, notamment par l'accroissement, sur tout le territoire, de l'offre de logements pour les personnes à revenu faible ou modeste et pour celles ayant des besoins particuliers. Elle soutient ses partenaires dans les domaines de la construction et de la rénovation, de la gestion immobilière ainsi que de l'adaptation de domiciles. Elle offre également de l'aide financière directe à des ménages à faible revenu pour le paiement de leur loyer.

Pour en savoir plus sur ses activités, consultez le www.habitation.gouv.qc.ca.

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SOURCE Cabinet de la ministre responsable de l'Habitation

Source : Nicolas Gravel, Attaché de presse de la ministre responsable de l'Habitation, [email protected]; Information : Relations auprès des médias, Société d'habitation du Québec, [email protected]