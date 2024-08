Inauguration des nouveaux modules de jeu universellement accessibles et inclusifs du parc Émery-Sauvé

MONTRÉAL, le 16 août 2024 /CNW/ - Bonne nouvelle dans le quartier Saint-Paul. Le 15 août, l'Arrondissement du Sud-Ouest a inauguré les nouvelles installations du parc Émery-Sauvé situé entre les rues Cardinal et Denonville. En plus des nouveaux modules de jeu universellement accessibles et inclusifs, le Sud-Ouest innove avec l'aménagement d'une rampe d'accès assurant une plus grande autonomie aux jeunes utilisateurs et utilisatrices. Lors de la petite fête inaugurale, les enfants fréquentant la Maison Répit Oasis ont profité avec grand plaisir de ces aménagements adaptés à leurs besoins.

Le maire de l’arrondissement du Sud-Ouest et vice-président du comité exécutif de la Ville de Montréal, Benoit Dorais, en compagnie de la conseillère d’arrondissement dans Saint-Paul–Émard–Saint-Henri-Ouest, Anne-Marie Sigouin, des membres de la direction et du personnel de l’arrondissement ayant contribué au projet et de partenaires dont la Maison Répit Oasis. (Groupe CNW/Arrondissement du Sud-Ouest (Ville de Montréal)) Vue d’ensemble du parc Émery-Sauvé. (Groupe CNW/Arrondissement du Sud-Ouest (Ville de Montréal))

Citation

« Grâce à la rampe d'accès, les enfants [LP1] en fauteuil roulant peuvent jouer dans le module 5 à 12 ans, sans assistance. C'est une première dans l'Arrondissement et nous comptons continuer d'innover afin de rendre le Sud-Ouest[LP2] toujours plus accessible universellement.[LP3] Je tiens à remercier toutes les personnes qui ont participé à la consultation citoyenne. Cet exercice a permis de valider les besoins des gens du quartier. Nous pouvons collectivement être très fiers de ces nouveaux aménagements récréatifs adaptés aux besoins d'une plus large clientèle. »

Benoit Dorais, maire de l'arrondissement du Sud-Ouest et vice-président du comité exécutif de la Ville de Montréal.

Faits saillants :

Les travaux Le réaménagement du parc Émery-Sauvé représente un investissement de 1,4 M$.Ce projet a bénéficié d'une subvention de 500 000 $ du Programme d'aménagement urbain inclusif 2023 de la Ville de Montréal. Les travaux ont permis le réaménagement de l'aire de jeux et l'installation de nouveaux modules de jeux, des travaux d'éclairage et des plantations. Le projet a fait l'objet d'une consultation auprès des citoyen(ne)s en 2022 et concorde avec les lignes directrices établies dans le Plan directeur des parcs et espaces verts 2019-2024.

Des espaces propices à la détente et plus d'éclairage De nouveaux espaces de détente ont été aménagés pour permettre de profiter de la nature, que ce soit en contemplant les espaces biodiversifiés ou en se promenant dans le sous-bois. Une placette centrale permet de faire de belles rencontres tout en gardant un oeil sur les enfants à l'aire de jeux. Le sable a été remplacé par une surface caoutchoutée, parfaite pour accueillir les petits pieds tout comme les fauteuils roulants. Le nouveau système d'éclairage écoénergétique assure de pouvoir profiter du parc en soirée en toute sécurité.

Installation de modules de jeu accessibles universellement et inclusifs

Des modules de jeu inclusifs et accessibles universellement ont été installés dans les deux aires de jeux pour enfants (18 mois à 5 ans et 5 à 12 ans). Ces équipements visent à favoriser le développement des capacités motrices et sociales des jeunes.

Parc Émery-Sauvé Consulter l'album photos.

