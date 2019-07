Inauguration de près de 70 logements locatifs abordables à Quesnel

Le nouvel aménagement de la Dakelh & Quesnel Community Housing Society, situé au 424, rue McLean, offre 38 logements, dont 11 sont accessibles, pour les aînés autochtones, les personnes âgées et les familles.L'immeuble de quatre étages comprend des studios et des logements d'une et de deux chambres. Le loyer mensuel varie, allant de 375 $ pour un studio à 950 $ pour un logement de deux chambres.

Les aînés de la collectivité bénéficient également de logements locatifs abordables neufs au 255, avenue McNaughton. La Quesnel Lions Housing exploite l'immeuble de quatre étages, qui comprend 30 logements d'une chambre conçus et construits conformément aux normes d'adaptabilité et d'accessibilité. Le loyer mensuel est de 575 $.

« Notre gouvernement investit dans le logement abordable pour créer des emplois et améliorer la qualité de vie de ceux qui en ont le plus besoin. Je tiens à saluer la Dakelh & Quesnel Community Housing Society et la Quesnel Lions Housing Society, qui ont su relever le défi de l'abordabilité du logement. Grâce à leurs efforts concertés, 68 logements locatifs abordables neufs sont maintenant disponibles ‒ c'est une nette amélioration pour les familles qui travaillent fort, les personnes âgées et les aînés de cette collectivité tissée serrée » -- L'honorable Jean-Yves Duclos, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social et ministre responsable de la Société canadienne d'hypothèques et de logement

« Ces logements tant attendus offriront aux gens de Quesnel la tranquillité d'esprit qui vient du fait d'avoir un bon chez-soi. Notre gouvernement est fier de collaborer avec des organismes locaux pour faire en sorte que les gens aient accès à des logements vraiment abordables et sûrs dans la collectivité qu'ils considèrent la leur. » -- Selina Robinson, ministre des Affaires municipales et du Logement



« Ces nouveaux logements constituent un ajout précieux au parc de logements locatifs de Quesnel. Les familles, les jeunes adultes et les personnes ayant un revenu fixe ont désormais davantage de choix en matière de logement à long terme. » -- Bob Simpson, maire de la Ville de Quesnel

« Nous sommes honorés d'offrir 38 logements abordables neufs à Quesnel, constituant ainsi une variété d'options, notamment des logements accessibles pour les personnes que nous servons. L'ensemble est le résultat de partenariats entre la province, la Ville et d'autres intervenants; c'est une véritable démonstration de ce que nous pouvons accomplir lorsque nous travaillons ensemble. » -- Luanne Ruotsalainen, directrice exécutive, Dakelh & Quesnel Community Housing Society

« La Dakelh & Quesnel Community Housing Society - une composante forte et diversifiée de l'AHMA - a travaillé sans relâche pour donner vie à Kikihnaw et il s'agit-là d'une remarquable réussite. Ces 38 nouveaux logements permettront de combler une importante lacune en matière de logement dans la région et contribueront grandement à conférer une autonomie accrue à nos communautés autochtones. Luanne Ruotsalainen et son équipe ont réussi à créer un endroit sécuritaire, inclusif et accueillant où les aînés et les familles peuvent se sentir chez eux et l'AHMA est honorée d'accueillir tous les résidents dans la communauté. Nous tenons également à remercier la Ville de Quesnel, les partenaires de la collectivité et le gouvernement provincial, non seulement pour leur engagement à l'égard du logement, mais aussi pour leurs efforts soutenus en faveur de la réconciliation. » -- Margaret Pfoh, directrice générale, Aboriginal Housing Management Association

« La Quesnel Lions Housing Society est très fière d'inaugurer la résidence Silver Manor. Celle-ci est le résultat d'un véritable effort qui a pris naissance dans la communauté il y a huit ans. Les Quesnel Lions rêvaient d'entreprendre un grand projet qui profiterait à tous. Nous souhaitons remercier les membres du Club Lions qui ont réalisé des milliers d'heures de bénévolat pour concrétiser ce rêve. Nous tenons également à remercier tout spécialement et du fond du cœur les gouvernements fédéral et provincial, la Ville de Quesnel et nos partenaires de la collectivité. Merci d'avoir cru à ce projet et à son potentiel. » -- Mitch Vik, président, Quesnel Lions Housing Society

Financement accordé pour le 424 rue McLean :

Le gouvernement du Canada, par l'entremise de la SCHL, et le gouvernement de la Colombie-Britannique, par l'intermédiaire de BC Housing, ont fourni ensemble quelque 1,6 million de dollars en vertu du Fonds consacré à l'infrastructure sociale. La SCHL a également versé un financement initial de 25 000 $.

, par l'entremise de la SCHL, et le gouvernement de la Colombie-Britannique, par l'intermédiaire de BC Housing, ont fourni ensemble quelque 1,6 million de dollars en vertu du Fonds consacré à l'infrastructure sociale. La SCHL a également versé un financement initial de 25 000 $.

Le gouvernement de la Colombie-Britannique a aussi fourni une subvention de 5,5 millions de dollars.



La Ville de Quesnel a contribué à hauteur d'environ 47 000 $ sous forme d'exonération de droits municipaux.

a contribué à hauteur d'environ 47 000 $ sous forme d'exonération de droits municipaux.

La société a fourni le terrain évalué à environ 165 000 $ ainsi que 540 000 $ en capitaux propres.

Financement accordé pour le 255, avenue McNaughton :

Le gouvernement du Canada, par l'entremise de la SCHL, et le gouvernement de la Colombie-Britannique, par l'intermédiaire de BC Housing, ont fourni ensemble quelque 307 000 $ en vertu du Fonds consacré à l'infrastructure sociale.

, par l'entremise de la SCHL, et le gouvernement de la Colombie-Britannique, par l'intermédiaire de BC Housing, ont fourni ensemble quelque 307 000 $ en vertu du Fonds consacré à l'infrastructure sociale.

Le gouvernement de la Colombie-Britannique a également versé une subvention de 4,8 millions de dollars et un financement provisoire de 1,6 million de dollars pour la construction.

Le gouvernement du Canada s'affaire à mettre en œuvre sa Stratégie nationale sur le logement (SNL), un plan ambitieux de 55 milliards de dollars sur 10 ans qui créera 100 000 logements, comblera les besoins en logement de 530 000 familles et permettra de réparer et de renouveler plus de 300 000 logements ainsi que de réduire de moitié l'itinérance chronique.

s'affaire à mettre en œuvre sa Stratégie nationale sur le logement (SNL), un plan ambitieux de 55 milliards de dollars sur 10 ans qui créera 100 000 logements, comblera les besoins en logement de 530 000 familles et permettra de réparer et de renouveler plus de 300 000 logements ainsi que de réduire de moitié l'itinérance chronique. Pour régler le problème de l'abordabilité des logements en Colombie-Britannique, le gouvernement de la province freine la spéculation sur son marché de l'habitation et contribue à la construction de 114 000 logements locatifs abordables, logements sans but lucratif et logements sociaux où on offre du soutien aux locataires, ainsi que des logements pour propriétaires-occupants par l'entremise de partenariats.

En tant qu'autorité en matière d'habitation au Canada, la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, elle vient en aide aux Canadiens dans le besoin et elle fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. La SCHL vise à faire en sorte que, d'ici 2030, tout le monde au Canada pourra se payer un logement qui répond à ses besoins. Pour en savoir plus, consultez le schl.ca ou suivez-nous sur Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn et Facebook.

Pour plus de renseignements au sujet de la Stratégie nationale sur le logement, consultez le site www.chezsoidabord.ca.

Pour savoir ce que fait la province pour améliorer l'abordabilité des logements, visitez le site news.gov.bc.ca/factsheets/bc-government-addressing-housing-affordability-challenges.

Une carte montrant l'emplacement de tous les ensembles de logements de C.-B. annoncés et financés par la province est maintenant disponible en ligne à l'adresse https://www.bchousing.org/homes-for-BC.

