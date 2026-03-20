Inauguration de l'immeuble Mission Unitaînés de Lévis : les locataires emménagent!

LÉVIS, QC, le 20 mars 2026 /CNW/ - Les gouvernements du Québec et du Canada, de concert avec l'organisme Mission Unitaînés, la Ville de Lévis et l'Office municipal d'habitation de Lévis, ont inauguré aujourd'hui un immeuble de 100 logements abordables pour aînés autonomes. Le nouveau milieu de vie affiche presque complet et les résidents y emménagent depuis quelques semaines.

Situé au 4130, boulevard Guillaume-Couture, l'immeuble est l'un des fruits de la première phase du projet de Mission Unitaînés. Il s'agissait alors d'ajouter, en 2 ans, 1 100 logements abordables au parc immobilier québécois par la construction de 11 résidences de 100 logements dans 11 villes différentes. Une deuxième phase, annoncée en août 2025, a porté le nombre total de nouveaux logements à construire dans un intervalle de 2 ans à 1 700, et ce, dans 17 villes.

Les investissements gouvernementaux relatifs au partenariat avec Mission Unitaînés représentent une somme globale de 370,1 M$. Ils découlent de l'Entente Canada-Québec concernant le Fonds pour accélérer la construction de logements (FACL) et des nouveaux investissements équivalents annoncés par Québec lors de ses mises à jour économiques de 2023 et 2024. La Ville de Lévis a, pour sa part, cédé le terrain, offert certains congés de taxes et assumé les coûts de raccordement et de personnalisation du projet. Un don philanthropique de 500 000 $ de M. Luc Maurice, président du conseil d'administration de Mission Unitaînés, a complété le montage financier.

L'inauguration a eu lieu en présence de Mme Martine Biron, ministre de l'Enseignement supérieur et députée des Chutes-de-la-Chaudière, au nom de la ministre responsable de l'Habitation et ministre responsable de la Condition féminine, Mme Caroline Proulx, de l'honorable Jean-Yves Duclos, député de Québec-Centre, de M. Steven Blaney, maire de Lévis, de Mme Caroline Sauriol, présidente-directrice générale de Mission Unitaînés, et de M. Gérard Truchon, directeur général de l'Office municipal d'habitation de Lévis.

Citations :

« Notre gouvernement livre des logements sociaux et abordables plus que jamais, et ce, dans toutes les régions du Québec. L'entente avec Mission Unitaînés est une formule qui donne des résultats concrets. Ce sont de nouveaux milieux de vie de qualité, où il fait bon vivre, livrés en tout respect du budget et des échéanciers. L'inauguration de cet immeuble à Lévis en est la preuve… une de plus! Bravo à tous les partenaires! »

Caroline Proulx, ministre responsable de l'Habitation et ministre responsable de la Condition féminine

« Je suis fier que notre gouvernement ait participé à ce projet. L'immeuble résidentiel inauguré aujourd'hui fera une réelle différence pour les aînés de Lévis. Chaque projet comme celui-ci nous rapproche du pays que nous voulons bâtir - des communautés où tout le monde a accès à un chez-soi sûr et abordable. »

L'honorable Jean-Yves Duclos, député de Québec-Centre

« L'inauguration de ce nouvel immeuble de 100 logements à Lévis marque une étape importante pour notre communauté. En offrant aux personnes aînées un milieu de vie sécuritaire, accessible et adapté à leurs besoins, ce projet contribue directement à améliorer leur qualité de vie. Il témoigne aussi de la capacité de nos partenaires à travailler ensemble pour répondre à des besoins bien réels sur le terrain. »

Martine Biron, ministre de l'Enseignement supérieur et députée des Chutes-de-la-Chaudière

« Avec l'inauguration de ces 100 unités d'habitation à Lévis, nous franchissons une nouvelle étape de notre Stratégie de développement du logement social et abordable 2021-2031. La Ville est fière d'avoir contribué à hauteur de 3,5 M$ à ce projet qui permettra d'offrir à des personnes aînées des logements abordables, durables et sécuritaires, contribuant ainsi à leur qualité de vie. Ce projet s'inscrit pleinement dans notre volonté d'accroître l'offre d'habitations financièrement accessibles sur l'ensemble du territoire. Il témoigne également de la force de la collaboration entre les partenaires, qui porte ses fruits et nous permet d'avancer ensemble vers l'atteinte de nos objectifs communs en ce qui a trait au logement. »

Steven Blaney, maire de Lévis

« Je tiens à remercier l'ensemble de nos partenaires, dont l'appui a été déterminant dans la concrétisation de ce projet. Je souhaite également souligner l'apport essentiel de Mission Unitaînés, grâce à qui cette réalisation a pu voir le jour, ainsi que la collaboration exemplaire de la Ville de Lévis. Aujourd'hui, nous inaugurons un milieu de vie privilégié, un espace où celles et ceux qui y habiteront pourront véritablement s'épanouir. »

Gérard Truchon, directeur général de l'Office municipal d'habitation de Lévis

« C'est avec beaucoup de fierté que nous concrétisons aujourd'hui, par cette inauguration, la mission que nous nous étions donnée il y a moins de 2 ans d'offrir des logements de qualité, sécuritaires et accessibles financièrement aux personnes aînées les moins nanties de notre société. Nous sommes très fiers de réaliser cette vision et de savoir que des aînés ont commencé à emménager dans cette bâtisse que nous avons construite, ensemble. Ce fut un partenariat efficace entre la Ville, les gouvernements, notre équipe, pour réaliser ce projet dans des délais et des coûts records. »

Luc Maurice, président du conseil d'administration de Mission Unitaînés

Faits saillants :

Visite virtuelle de l'un des bâtiments de Mission Unitaînés, conçus par Yelle Maillé et associés architectes.

Le milieu de vie inauguré à Lévis comprend 100 logements adaptables pour des personnes à mobilité réduite. Équipé de deux ascenseurs, de gicleurs, d'une génératrice en cas de panne de courant et d'une aire de stationnement pour triporteurs, le bâtiment inclut également une salle commune multifonctionnelle climatisée, une terrasse extérieure et un aménagement paysager, favorisant la socialisation des résidentes et résidents.

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SOURCE Cabinet de la ministre responsable de l'Habitation et ministre responsable de la Condition féminine

Sources : Nicolas Gravel, Attaché de presse de la ministre responsable de l'Habitation et ministre responsable de la Condition féminine, [email protected]; Renée LeBlanc Proctor, Cabinet du ministre du Logement et de l'Infrastructure, [email protected]; Pour information : Relations auprès des médias, Société d'habitation du Québec, [email protected]; Relations avec les médias, Société canadienne d'hypothèques et de logement, [email protected]; Relations auprès des médias, Mission Unitaînés, [email protected], 514 843-1905