Inauguration de l'immeuble Le Phare des Îles aux Îles-de-la-Madeleine

ÎLES-DE-LA-MADELEINE, QC, le 8 juin 2026 /CNW/ - Le gouvernement du Canada, le gouvernement du Québec, la Municipalité des Îles-de-la-Madeleine et l'organisme Gestion Le Phare des Îles ont célébré aujourd'hui l'inauguration du Phare des Îles, un immeuble de 8 logements sociaux et abordables destinés à des adultes ayant une déficience intellectuelle légère ou moyenne, une déficience physique, un trouble du spectre de l'autisme ou des limitations fonctionnelles permanentes. Cette initiative représente un investissement totalisant plus de 7,6 M$.

Le gouvernement du Canada a alloué plus de 4,6 M$ à ce projet par l'entremise de la Seconde Entente Canada-Québec concernant l'Initiative pour la création rapide de logements. Le gouvernement du Québec ajoute une contribution totale de plus de 2 M$ provenant de la Société d'habitation du Québec (SHQ). Pour sa part, la Municipalité des Îles-de-la-Madeleine a accordé un crédit de taxe et a fait don du terrain.

Citations :

« Notre gouvernement s'engage à aider les collectivités à élaborer des solutions locales aux défis en matière de logement. L'inauguration d'aujourd'hui illustre ce qu'il est possible d'accomplir lorsque les gouvernements et les administrations municipales collaborent. C'est aussi un autre pas en avant dans notre plan audacieux et ambitieux pour bâtir un Canada fort. »

L'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique

« Le Phare des Îles, c'est 8 logements pensés pour des adultes ayant des besoins particuliers aux Îles-de-la-Madeleine. Des gens qui ont maintenant un chez-soi adapté, supervisé, et qui leur appartient vraiment. C'est ce genre de projet, ancré dans une réalité locale, que notre gouvernement est fier de soutenir. »

Karine Boivin Roy, ministre responsable de l'Habitation

« Le Phare des Îles représente parfaitement ce que nous sommes capables d'accomplir lorsque nous nous mobilisons autour d'un projet porteur et humain. Aujourd'hui, nous inaugurons un milieu de vie inclusif, pensé pour favoriser l'autonomie, offrir un environnement sécurisant et permettre à chacun et chacune de s'épanouir pleinement dans son milieu. »

Antonin Valiquette, maire et président de la Communauté maritime des Îles-de-la-Madeleine

« Il y a dix ans, nous avons rêvé d'un milieu de vie novateur pour nos adultes à besoins particuliers. Ils vivent maintenant dans des appartements supervisés où ils apprennent à faire des choix pour eux-mêmes, à se réaliser comme adultes ayant du contrôle sur leur vie. Ce projet a pu se concrétiser grâce au soutien financier de plusieurs bailleurs de fonds; nous vous en sommes reconnaissants et nous sommes fiers que notre rêve soit devenu réalité. »

Martine Martin, présidente de l'organisme Gestion Le Phare des Îles

Faits saillants :

Tous les locataires admissibles ont la possibilité de bénéficier du Programme de supplément au loyer Québec de la SHQ, ce qui leur permettra de limiter leur contribution à leur loyer à 25 % de leur revenu. Cette aide additionnelle est assumée à 90 % par la SHQ et à 10 % par la Municipalité des Îles-de-la-Madeleine.

Ce projet a également reçu 150 000$ du Fonds du Grand Mouvement Desjardins et 100 000 $ de la MRC des Îles-de-la-Madeleine par l'entremise du Programme de soutien aux projets structurants.

À propos de la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)

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À propos de la Société d'habitation du Québec

La SHQ œuvre à répondre aux besoins en habitation des Québécoises et des Québécois, notamment par l'accroissement, sur tout le territoire, de l'offre de logements pour les personnes à revenu faible ou modeste et pour celles ayant des besoins particuliers. Elle soutient ses partenaires dans les domaines de la construction et de la rénovation, de la gestion immobilière ainsi que de l'adaptation de domiciles. Elle offre également de l'aide financière directe à des ménages à faible revenu pour le paiement de leur loyer.

Pour en savoir plus sur ses activités, consultez le www.habitation.gouv.qc.ca.

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SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)

Sources : Arianna Durgerian, Attachée de presse, Cabinet du ministre du Logement et de l'Infrastructure, [email protected]; Nicolas Gravel, Attaché de presse de la ministre responsable de l'Habitation, 367 867-7770, [email protected]; Pour information : Relations auprès des medias, Société d'habitation du Québec, [email protected]; Relations avec les medias, Société canadienne d'hypothèques et de logement, [email protected]