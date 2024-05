SAINT-THOMAS, QC, le 16 mai 2024 /CNW/ - Le 15 mai dernier, Harnois Énergies (HÉ) procédait à l'inauguration de de l'embranchement ferroviaire au centre de distribution de Saint-Thomas. Les deux nouvelles voies de desserte de l'embranchement permettent maintenant à HÉ de transborder du gaz propane dans un réservoir prévu à cet effet à ses installations de Saint-Thomas. Grâce à ces deux nouvelles voies d'accès, d'autres produits tels que le carburant d'aviation et l'urée pourront être reçus directement à cet endroit.

Partenaire financier du projet

Ce projet est réalisé grâce au soutien financier du gouvernement du Québec dans le cadre du Programme de soutien aux infrastructures de transport ferroviaire et à l'intégration modale.

Ce chantier ferroviaire n'aurait pas pu voir le jour sans une subvention du gouvernement provincial. Geneviève Guilbault, ministre des Transports et de la Mobilité durable a contribué à la réalisation du projet avec l'octroi d'une aide financière maximale de 1 888 936 $ à HÉ pour ce projet. Ce montant a été attribué dans le but de maintenir et de développer les infrastructures de transport ferroviaire ainsi que d'améliorer l'intégration de ce mode de transport aux chaînes logistiques. Dans le cadre du nouvel embranchement ferroviaire, HÉ a investi un montant de 2 millions de dollars dans ce projet d'une valeur totale de 3,9 millions de dollars.

Des infrastructures à valeur ajoutée

Les retombées positives de ces nouvelles infrastructures seront nombreuses, et ce, à commencer par la diminution des gaz à effet de serre. Par le passé, HÉ n'avait autre choix que de transporter le propane par camion à partir d'un site d'approvisionnement jusqu'à son réservoir de Saint-Thomas. Grâce, à l'accès direct et au transbordement du produit dans la cour arrière du siège social, ce sera l'équivalent de 240 camions qui seront retirés des routes annuellement. Ce qui correspond à 257 tonnes de CO 2 par année.

Outre les bienfaits environnementaux du projet, les aspects de logistique et d'efficacité sont également au cœur de la plus-value de cet investissement. À long terme, ce projet éliminera plusieurs étapes, ce qui entraînera une augmentation du volume transigé et une meilleure efficacité pour HÉ. Les nouvelles installations ont été conçues avec des normes de sécurité rigoureuses, garantissant ainsi une protection optimale.

« La concrétisation de ce projet est le résultat d'un excellent travail d'équipe autant entre les partenaires externes que nos équipes. HÉ est tournée vers l'avenir et prend les actions nécessaires afin de réduire son empreinte environnementale et ainsi assurer la pérennité de l'entreprise », mentionne Serge Harnois, président-directeur général de Harnois Énergies

À propos de Harnois Énergies ( https://harnoisenergies.com)

La société, fondée en 1958, a comme mission de fournir efficacement des sources d'énergie, des produits de spécialité ainsi que des services de qualité par une expérience d'achat conviviale. Elle distribue partout au Canada des produits pétroliers, du propane, des lubrifiants et des produits spéciaux, mais elle est également tournée vers l'avenir avec son réseau de bornes électriques et sa station-service où l'hydrogène est disponible.

HÉ compte sur des entreprises associées ainsi que sur un vaste réseau de sous distributeurs pour répondre aux besoins des clientèles réparties dans six segments de marché : détail, commercial/services, industriel, résidentiel, agricole et aviation. Harnois Énergies fournit des produits et services sous les marques Esso et Mobil ainsi que sous ses marques privées Harnois, Pétro-T, H-Go, Énergies Express, AFS Exécutif, Proxi et Proxi Extra.

Harnois Énergies s'appuie sur une équipe de plus de 1 700 personnes pour remplir sa mission.

Sociétés les mieux gérées

En mars 2018, Harnois Énergies se distingue pour son rendement global et sa croissance soutenue et reçoit le prestigieux titre de lauréate des Sociétés les mieux gérées au Canada. En 2024, l'entreprise obtient la Reconnaissance Or. Au fil des ans, Harnois Énergies est devenue un guichet unique pour sa clientèle. De plus, bien que l'entreprise ait connu une croissance continue au cours des dernières années, elle a la volonté de demeurer une organisation agile à l'affût d'opportunités et d'occasions offertes sur le marché.

