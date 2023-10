Inauguration de l'école secondaire Irénée-Lussier - Le gouvernement poursuit son objectif d'offrir aux élèves du Québec des écoles adaptées à leurs besoins

MONTRÉAL, le 10 oct. 2023 /CNW/ - Le premier ministre du Québec, M. François Legault, et le ministre de l'Éducation, M. Bernard Drainville, ont participé aujourd'hui à l'inauguration de l'école secondaire spécialisée Irénée-Lussier, située dans le quartier Hochelaga-Maisonneuve, à Montréal. Pour cette occasion, ils étaient accompagnés de la directrice générale du Centre de services scolaire de Montréal (CSSDM), Mme Isabelle Gélinas, et du directeur de l'école Irénée-Lussier, M. Rhéal Lauzon.

Le gouvernement du Québec est fier d'avoir investi plus de 77 millions de dollars dans ce projet d'envergure et unique. Pouvant accueillir jusqu'à 250 élèves âgés de 12 à 21 ans, les nouvelles installations permettent de mieux répondre aux besoins des élèves présentant des déficiences intellectuelles moyennes à profondes, des troubles du spectre de l'autisme et d'autres troubles associés.

L'école regroupe dorénavant les services et les ressources permettant le développement d'une expertise de pointe sur un seul site, alors que ceux-ci étaient auparavant répartis dans trois lieux différents. Les élèves peuvent ainsi bénéficier de nouvelles installations, telles que le gymnase ou encore des laboratoires d'art plastique, de musique, de cuisine et d'informatique.

Rappelons que depuis les cinq dernières années, l'enveloppe budgétaire pour les infrastructures scolaires est passée de 9 milliards à 22,2 milliards de dollars. Ces investissements majeurs visant à offrir à nos jeunes des infrastructures modernes qui répondent à leurs besoins démontrent que l'éducation est une priorité pour notre gouvernement.

Citations :

« L'éducation doit être notre priorité au Québec, et c'est d'autant plus vrai pour les élèves qui ont des besoins particuliers. Notre gouvernement a investi plus de 77 millions de dollars pour bâtir l'école secondaire Irénée-Lussier, qui va accueillir 250 élèves. Cette grande école, dans Hochelaga-Maisonneuve, va permettre d'offrir un environnement stimulant, sécuritaire et adapté aux besoins des jeunes. Avec des écoles spécialisées comme celle qu'on inaugure aujourd'hui, on s'assure d'offrir des milieux adaptés aux élèves qui ont des besoins particuliers pour les aider à atteindre leur plein potentiel et faire en sorte qu'ils puissent participer à notre société. »

François Legault, premier ministre du Québec

« Comme la réussite et l'accompagnement des élèves ayant des besoins particuliers me tiennent à cœur, j'étais très content de participer à l'inauguration de l'école Irénée-Lussier. Cette école permet de rassembler sous un même toit tous les services nécessaires pour répondre aux besoins des élèves présentant des déficiences intellectuelles, des troubles du spectre de l'autisme ou autres troubles associés. Je suis très fier que notre gouvernement investisse autant dans nos infrastructures scolaires. Cela permet la concrétisation de beaux projets comme celui d'aujourd'hui. Merci à tous ceux qui ont été impliqués! »

Bernard Drainville, ministre de l'Éducation

« L'inauguration d'aujourd'hui témoigne de l'engagement du CSSDM de tout mettre en œuvre pour permettre à tous ses élèves d'avoir des chances égales de réussir. Les nouveaux aménagements représentent plus qu'une simple école, ils contribuent à créer un véritable milieu de vie. Cette réalisation est d'ailleurs le résultat de la détermination, du dévouement et du travail acharné de nombreuses personnes qui ont partagé une vision mettant de l'avant la capacité de chaque enfant de s'épanouir et de réaliser son plein potentiel. Je salue les familles avec qui l'équipe-école travaille étroitement, car leur soutien est essentiel au succès de leurs enfants. »

Isabelle Gélinas, directrice générale du Centre de services scolaire de Montréal

« Nous avons reçu énormément d'éloges et de commentaires positifs depuis la rentrée scolaire. Pour comprendre ce que représente notre école unique, il faut savoir que chacun de nos élèves est unique. Nous voulons développer leur plein potentiel, en fonction de qui ils sont. Ils ont une voix et peuvent réussir de grandes choses. Merci à tous ces artisans, ces professionnels de l'éducation qui ont à cœur leur mission d'amener chacun de nos élèves au maximum de leur potentiel. »

Rhéal Lauzon, directeur de l'école Irénée-Lussier

SOURCE Cabinet du premier ministre

