Inauguration de 236 logements à Wendake

WENDAKE, QC, le 5 juin 2026 /CNW/ - Beaucoup trop de personnes au Canada ont de la difficulté à trouver un logement qu'elles peuvent se payer. Pour résoudre la crise du logement au Canada, il faut prendre des mesures immédiates pour réduire les coûts, réduire les formalités administratives et construire des logements plus rapidement. Le gouvernement du Canada redouble d'efforts avec une nouvelle approche audacieuse pour construire des logements abordables partout aux pays.

Maisons Canada, une toute nouvelle entité du gouvernement du Canada, est au cœur de cet engagement et aide à accélérer la construction de logements abordables. Maisons Canada aide aussi à lutter contre l'itinérance en stimulant la construction de logements de transition et de logements avec services de soutien, et ce, en collaboration avec les provinces, les territoires, les municipalités et les communautés autochtones. L'organisme permet la construction de logements très abordables et de logements communautaires pour les ménages à faible revenu. De plus, Maisons Canada s'associe à des promoteurs du marché privé pour construire des logements abordables pour la classe moyenne canadienne.

Dans le cadre des efforts globaux du gouvernement du Canada pour s'attaquer à la crise du logement, des investissements sont faits dans l'ensemble du continuum du logement pour répondre aux besoins des collectivités partout au Canada.

Aujourd'hui, le gouvernement fédéral et la Nation Wendat ont annoncé un financement combiné de plus de 70 millions de dollars pour soutenir la construction de 236 logements locatifs à Wendake. Inauguré aujourd'hui, Kwayaweh est un projet multirésidentiel comprenant des appartements répartis dans deux bâtiments de six et sept étages. Le projet s'intègre dans un secteur boisé et a été conçu pour refléter la culture et l'histoire de la Nation Wendat, tout en offrant un milieu de vie confortable et durable. Les résidents auront accès à plus de 5 000 pieds carrés d'aires communes, incluant un hall d'entrée majestueux avec foyer au gaz, un grand lounge avec table de billard et espace de réception, espace de travail partagé, une bibliothèque, une salle de jeux pour enfants et une salle d'entraînement. À l'extérieur, une vaste cour arborée offrira une piscine chauffée, des potagers, des foyers ainsi que des espaces de détente.

L'annonce a été faite par Caroline Desrochers, secrétaire parlementaire du ministre du Logement et de l'Infrastructure et députée de Trois-Rivières, au nom de l'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique, Pierre Picard, Grand Chef de la Nation Wendat et Yves Sioui, Chef responsable du développement économique.

Le gouvernement du Canada fait des investissements dans le logement qui aideront à renforcer les chaînes d'approvisionnement canadiennes et à créer de bons emplois à chaque étape du processus de construction résidentielle. Ces investissements aideront à construire plus de logements et à renforcer l'économie canadienne en même temps.

Citations :

« Notre gouvernement est fier d'appuyer ce projet qui permettra de créer davantage de logements locatifs pour les personnes qui vivent et travaillent à Wendake. Il s'agit d'un exemple de ce que nous pouvons accomplir lorsque le gouvernement et le secteur privé travaillent ensemble. C'est aussi une autre étape dans notre plan ambitieux et audacieux visant à bâtir un Canada fort. » - L'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique

« Cet immeuble de 236 logements est un exemple de la vision ambitieuse de la Nation Wendat et élargira l'éventail des options résidentielles disponibles dans la communauté de Wendake. Kwayaweh fera une réelle différence pour les gens d'ici, à Wendake. Chaque projet comme celui-ci nous rapproche du pays que nous voulons bâtir - un pays où tout le monde a accès à un chez-soi sûr et abordable. » - L'honorable Mandy Gull-Masty, ministre des Services aux Autochtones

« Notre gouvernement est fier de soutenir cette initiative, qui s'inscrit dans nos efforts continus pour bâtir des collectivités fortes et abordables partout au pays. Kwayaweh aura un impact réel sur la vie des gens à Wendake et démontre l'importance de travailler en partenariat avec les communautés autochtones afin de développer des solutions qui répondent à leurs besoins, à leurs priorités et à leur vision d'avenir. Il s'agit d'une autre étape importante dans notre plan ambitieux pour bâtir un Canada fort. » - Caroline Desrochers, secrétaire parlementaire du ministre du Logement et de l'Infrastructure et députée de Trois-Rivières

« Avec Kwayaweh, nous répondons concrètement à un besoin en habitation exprimé depuis de nombreuses années par les Wendat, en proposant des logements de qualité conçus pour offrir un milieu de vie confortable, durable et ancré dans notre culture. Inspiré de nos valeurs de partage, de respect et de traditions, ce projet met de l'avant des espaces communs rassembleurs et un environnement naturel qui reflètent notre identité. Nous sommes extrêmement fiers de livrer un projet d'une telle envergure, réalisé selon notre vision et au bénéfice direct de notre Nation. Positionnant Alliance immobilière Ya'ndiyahta', nous démontrons la force de l'entrepreneuriat wendat, le talent de nos gens et notre capacité à développer des partenariats porteurs, positionnant la Nation Wendat comme un modèle en développement économique autochtone. Kwayaweh contribue donc à assurer la disponibilité d'espaces de vie pour les sept générations à venir et à bâtir un avenir durable pour Wendake, tout en amorçant le développement d'un secteur appelé à accueillir de nouveaux projets porteurs. » - Pierre Picard, Grand Chef de la Nation Wendat

« Kwayaweh illustre concrètement la force de notre économie locale, avec plus de 17 M$ injectés à Wendake grâce à la mobilisation d'une quinzaine d'entreprises wendat. Je tiens à saluer leur contribution : leur expertise et leur engagement ont été déterminants dans la réussite de ce projet collectif. » - Yves Sioui, Chef responsable du développement économique

Faits en bref :

Le Programme de prêts pour la construction d'appartements (PPCA) est doté d'une enveloppe de 55 milliards de dollars. Il offre un financement à faible coût pour soutenir la construction de plus de 131 000 logements locatifs partout au Canada d'ici 2031-2032. Le PPCA offre des prêts à faible taux d'intérêt entièrement remboursables afin d'encourager la construction d'un plus grand nombre de logements locatifs pour les personnes à revenu moyen au Canada. Ce programme a un impact positif sur le système de logement, à un coût minime pour les contribuables. Une offre stable de logements destinés à la location est essentielle pour que plus de personnes au Canada aient accès à un logement qui répond à leurs besoins. En décembre 2025, la SCHL avait engagé 29,45 milliards de dollars en prêts par l'entremise du PPCA pour soutenir la création de plus de 74 600 logements destinés à la location. Il fait partie des nombreux programmes et initiatives de la SNL conçus pour aider à répondre aux besoins en matière de logement dans l'ensemble du continuum du logement. Il complète d'autres initiatives de la SNL qui mettent l'accent sur le financement de logements abordables pour les ménages à faible revenu.

est doté d'une enveloppe de 55 milliards de dollars. Il offre un financement à faible coût pour soutenir la construction de plus de 131 000 logements locatifs partout au Canada d'ici 2031-2032. Le financement fourni pour cet ensemble de logements est le suivant : 67,28 millions de dollars du gouvernement fédéral, par l'entremise Programme de prêts pour la construction d'appartements (PPCA); 1,77 million de dollars de la Nation Wendat; 1,73 million de dollars du Fonds Immostar NHW S.E.C.



Renseignements supplémentaires :

Visitez le site canada.ca/logement pour obtenir les renseignements sur le logement du gouvernement du Canada qui sont les plus demandés.

Maisons Canada est prêt à s'associer à des organisations déterminées à accroître l'offre de logements abordables partout au Canada. Apprenez-en plus sur le portail et le cadre de politique d'investissement.

La SCHL joue un rôle essentiel de facilitateur national pour promouvoir la stabilité et la durabilité du système de financement de l'habitation du Canada. Ses produits d'assurance prêt hypothécaire favorisent l'accès à la propriété et contribuent à la création et au maintien de l'offre locative. Ses recherches et ses données aident à éclairer les politiques en matière de logement. En facilitant la collaboration entre tous les ordres de gouvernement et les secteurs privé et sans but lucratif, la SCHL contribue à améliorer l'abordabilité, l'équité et la compatibilité climatique du logement. La SCHL appuie activement le gouvernement du Canada dans la réalisation de son engagement à rendre le logement plus abordable.

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SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)

Personnes-ressources : Arianna Durgerian, Attachée de presse, Cabinet du ministre du Logement et de l'Infrastructure, [email protected]; Relations avec les médias, Société canadienne d'hypothèques et de logement, [email protected]