AVIS AUX MÉDIAS - LE GOUVERNEMENT FÉDÉRAL FERA UNE ANNONCE CONCERNANT LE LOGEMENT À SHELBURNE

SHELBURNE, NS, le 21 juill. 2026 /CNW/ -- Les médias sont invités à se joindre à Jessica Fancy, députée de South Shore--St. Margarets, au nom de l'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique, et à Penny Smith, préfète de la Municipalité du district de Shelburne, pour une annonce en matière de logement.

Date : 22 juillet 2026 Heure : 10 h HA Lieu : 414, promenade Woodlawn Shelburne (Nouvelle-Écosse) B4V 1A5

SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)

Pour en savoir plus : Arianna Durgerian, Cabinet du ministre du Logement et de l'Infrastructure, [email protected]; Relations avec les médias, Société canadienne d'hypothèques et de logement, [email protected]