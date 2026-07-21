Le Canada annonce du financement pour la création de logements à Vancouver

VANCOUVER, BC, July 21, 2026 /CNW/ -- Beaucoup trop de personnes au Canada ont de la difficulté à trouver un logement qu'elles peuvent se payer. Pour résoudre la crise du logement au pays, il faut prendre des mesures immédiates afin de réduire les coûts, de diminuer les formalités administratives et d'accélérer la construction. Le gouvernement du Canada répond à l'appel en adoptant une nouvelle approche audacieuse pour construire des logements abordables partout au pays. Nous mettons l'accent sur l'aménagement de quartiers extraordinaires où les gens veulent vivre et où ils ont les moyens d'habiter.

Maisons Canada, un nouvel organisme du gouvernement du Canada, est au cœur de cet engagement et aide à accélérer la construction de logements abordables. Maisons Canada aide aussi à lutter contre l'itinérance en stimulant la construction de logements de transition et de logements avec services de soutien, et ce, en collaboration avec les provinces, les territoires, les municipalités et les communautés autochtones. L'organisme permet la construction de logements très abordables et de logements communautaires pour les ménages à faible revenu. De plus, Maisons Canada s'associe à des promoteurs du marché privé afin de construire des logements abordables pour la classe moyenne canadienne.

Dans le cadre des efforts globaux du gouvernement du Canada pour s'attaquer à la crise du logement, des investissements sont réalisés dans l'ensemble du continuum du logement pour répondre aux besoins des collectivités partout au pays.

Aujourd'hui, le gouvernement fédéral, en compagnie de UBC Properties Trust, a annoncé un financement fédéral de plus de 174 millions de dollars par l'entremise du Programme de prêts pour la construction d'appartements pour aider à construire 349 logements locatifs sûrs à Vancouver. Appelé The Editions et situé au 3588 Wesbrook Mall, l'ensemble résidentiel comprendra un immeuble de 14 étages ainsi que deux immeubles de 6 étages à ossature de bois. Ces logements seront destinés aux résidents de Vancouver ainsi qu'aux étudiants, au personnel et au corps professoral de l'Université de la Colombie-Britannique. Les logements seront situés près d'une ligne d'autobus et offriront un accès facile à l'université et à la ville de Vancouver. L'ensemble comprendra des studios et des logements de 1 et 2 chambres, ainsi que des maisons en rangée de 3 et 4 chambres pour les familles. La construction est en cours et les travaux devraient être achevés au milieu de 2028.

L'annonce a été faite par Wade Grant, député fédéral de Vancouver Quadra, au nom de l'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique, ainsi que par Aubrey Kelly, président et directeur général, UBC Properties Trust.

Le gouvernement du Canada fait des investissements dans le logement qui aideront à renforcer les chaînes d'approvisionnement du Canada et à créer de bons emplois à chaque étape du processus de construction résidentielle. Ces investissements aideront à construire plus de logements tout en renforçant l'économie canadienne.

Citations :

« À mesure que la population de Vancouver continue de croître, le besoin de logements devient de plus en plus criant. Les logements destinés à la location sont un élément essentiel de la solution. Grâce au Programme de prêts pour la construction d'appartements, notre gouvernement aide des villes comme Vancouver à accroître leur offre de nouveaux ensembles locatifs. Une fois achevé, cet ensemble offrira aux étudiants, au personnel et au corps professoral de l'Université de la Colombie-Britannique des logements à proximité de leur établissement d'enseignement, de leur emploi, ainsi que des services et des commodités dans la collectivité. » - Wade Grant, député fédéral de Vancouver Quadra, au nom de l'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique

« Il s'agit du quatrième projet de UBC Properties Trust réalisé dans le cadre du Programme de prêts pour la construction d'appartements. Nous remercions la Société canadienne d'hypothèques et de logement et le gouvernement fédéral d'avoir rendu possible la réalisation de ce projet grâce à leur soutien. Ce programme de financement nous permettra d'offrir, d'ici le milieu de 2028, 349 nouveaux logements locatifs de toutes tailles - allant des studios jusqu'aux maisons en rangée familiales - dont le loyer sera inférieur à celui du marché à Vancouver. Ces logements nous aideront à recruter et à maintenir en poste le personnel dont l'Université de la Colombie-Britannique a besoin pour fonctionner. Ils offriront aussi aux étudiants et aux familles une solution de rechange au marché locatif actuel, en plus de leur donner un accès facile au transport en commun. Ce projet est un pas en avant dans nos efforts visant à créer autour de l'Université de la Colombie-Britannique une communauté où les personnes qui y travaillent peuvent continuer à y construire leur vie. » - Aubrey Kelly, président et directeur général, UBC Properties Trust

Faits en bref :

Le Programme de prêts pour la construction d'appartements (PPCA) est doté d'une enveloppe de 55 milliards de dollars. Il offre un financement à faible coût pour soutenir la construction de plus de 131 000 logements locatifs partout au Canada d'ici 2031-2032. Le PPCA offre des prêts à faible taux d'intérêt entièrement remboursables afin d'encourager la construction d'un plus grand nombre de logements locatifs pour les personnes de la classe moyenne au Canada. Ce programme a un impact positif sur le système de logement, à un coût minime pour les contribuables. Une offre stable de logements destinés à la location est essentielle pour que plus de personnes au Canada aient accès à un logement qui répond à leurs besoins. En mars 2026, la SCHL avait engagé 30,82 milliards de dollars en prêts par l'entremise du PPCA pour soutenir la création de plus de 78 200 logements locatifs. Le PPCA fait partie des nombreux programmes et initiatives de la Stratégie nationale sur le logement (SNL) conçus pour aider à répondre aux besoins dans l'ensemble du continuum du logement. Il complète d'autres initiatives de la SNL qui mettent l'accent sur le financement de logements abordables pour les ménages à faible revenu.

est doté d'une enveloppe de 55 milliards de dollars. Il offre un financement à faible coût pour soutenir la construction de plus de 131 000 logements locatifs partout au Canada d'ici 2031-2032. Le financement fourni pour l'ensemble résidentiel The Editions est le suivant : 174,6 millions de dollars du gouvernement fédéral, par l'entremise du PPCA; 9,5 millions de dollars de UBC Properties Trust.



Renseignements supplémentaires :

Visitez le site canada.ca/logement pour obtenir les renseignements sur le logement du gouvernement du Canada qui sont les plus demandés.

Maisons Canada est prêt à s'associer à des organisations déterminées à accroître l'offre de logements abordables partout au Canada. Apprenez-en plus sur le portail et le Cadre de politique d'investissement.

La Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL) est une société d'État fédérale et le pilier du système canadien du logement. Depuis plus de 80 ans, la SCHL appuie le fonctionnement des marchés du logement partout au pays au moyen de solutions de financement du logement, y compris l'assurance prêt hypothécaire et la titrisation, tout en fournissant des données, des résultats de recherche et des renseignements sur le marché fiables et impartiaux pour éclairer la prise de décisions et l'élaboration de politiques. Grâce à sa présence d'un bout à l'autre du pays, à son expertise approfondie en matière d'économie et de financement du logement et à son point de vue de l'ensemble du système, la SCHL favorise un marché du logement plus stable et efficace qui soutient les ménages, les collectivités et l'économie en général.

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SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)

Personnes-ressources : Arianna Durgerian, Cabinet du ministre du Logement et de l'Infrastructure, [email protected]; Relations avec les médias, Société canadienne d'hypothèques et de logement, [email protected]