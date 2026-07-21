Avis aux médias : La SCHL publiera sa mise à jour de mi-année des Perspectives du marché de l'habitation 2026

OTTAWA, ON, le 21 juill. 2026 /CNW/ -- La Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL) publiera sa mise à jour de mi-année des Perspectives du marché de l'habitation 2026 le mercredi 22 juillet à 10 h (HE).

Le rapport fournit une mise à jour des perspectives de l'économie, du marché de l'habitation et du marché locatif au Canada jusqu'en 2028. Il évalue l'influence du ralentissement de la croissance démographique, de l'incertitude économique et des coûts d'emprunt sur la demande de logements et l'activité du marché. En plus des perspectives nationales, la mise à jour de mi-année des Perspectives du marché de l'habitation présente des prévisions régionales et des données prévisionnelles détaillées pour 18 marchés partout au pays.

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SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)

Pour en savoir plus ou pour demander une entrevue avec Kevin Hughes, économiste en chef adjoint, SCHL, veuillez communiquer avec les Relations avec les médias de la SCHL : [email protected]