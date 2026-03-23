Inauguration de 23 logements sociaux et abordables à Saguenay

SAGUENAY, QC, le 23 mars 2026 /CNW/ - Le gouvernement du Québec, le gouvernement du Canada, la Ville de Saguenay et l'organisme Immeuble St-Joseph de Saguenay ont inauguré aujourd'hui à Saguenay un immeuble de 23 logements sociaux et abordables pour deux clientèles distinctes, soit 11 chambres de répit pour les familles ayant un enfant vivant avec une déficience intellectuelle et 12 logements destinés à de jeunes adultes en difficulté. Il s'agit d'un investissement d'un peu plus de 8,3 M$.

Cet événement a eu lieu en présence du député de Jonquière, M. Yannick Gagnon, au nom de la ministre responsable de l'Habitation et ministre responsable de la Condition féminine, Mme Caroline Proulx, du maire de Saguenay, M. Luc Boivin, de la présidente de l'organisme Immeuble St-Joseph de Saguenay, Mme Caroline Bélanger, du président de l'Association pour le développement de la personne handicapée intellectuelle du Saguenay (ADHIS), M. Serge Lalancette, de la présidente du Café-Jeunesse de Chicoutimi, Mme Guylaine Boivin, et de la supérieure générale de la congrégation des Sœurs Notre-Dame du Bon-Conseil de Chicoutimi, sœur Hélène Gagnon.

Le gouvernement du Québec a accordé plus de 5,2 M$ à ce projet par l'entremise de la Société d'habitation du Québec (SHQ), qui garantit également le prêt hypothécaire contracté par l'organisme. Le gouvernement du Canada y a contribué par l'octroi de plus de 485 000 $ en vertu de Troisième Entente Canada-Québec concernant l'Initiative pour la création rapide de logements. Cette somme est destinée aux 12 logements pour des jeunes adultes en difficulté. La Ville de Saguenay a, pour sa part, accordé à l'organisme plus de 992 000 $ et un rabais de taxes sur 25 ans.

L'organisme Immeuble St-Joseph de Saguenay a acquis le Pavillon Saint-Joseph grâce à un don de la congrégation des Sœurs Notre-Dame du Bon-Conseil de Chicoutimi. Il assure aujourd'hui la gestion de l'immeuble, qui accueille les clientèles du Café-Jeunesse de Chicoutimi et de l'ADHIS, lesquels supervisent et accompagnent les locataires.

Citations :

« Cet investissement témoigne de notre engagement à offrir des milieux de vie sécuritaires, humains et adaptés aux besoins des familles et des jeunes adultes de Saguenay. En soutenant ce projet, nous contribuons à renforcer l'inclusion, la stabilité résidentielle et la qualité de vie des personnes qui ont besoin d'un accompagnement particulier. »

Caroline Proulx, ministre responsable de l'Habitation et ministre responsable de la Condition féminine

« Grâce à une collaboration étroite avec les gouvernements, les municipalités et les partenaires communautaires, nous offrons un soutien en logement à celles et ceux qui en ont le plus besoin. Ce projet permettra de fournir rapidement des logements à certains des résidents les plus vulnérables de Saguenay, et notre gouvernement est fier de compter parmi les partenaires qui le rendent possible. »

L'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique

« Ce nouvel immeuble représente bien plus que 23 logements : il incarne une collaboration forte entre les gouvernements et les organismes du milieu pour répondre concrètement aux besoins de notre communauté. Grâce au travail dévoué d'Immeuble St-Joseph, du Café-Jeunesse et de l'ADHIS, nous offrons à de jeunes adultes et à des familles un environnement stable, bienveillant et porteur d'espoir. »

Yannick Gagnon, député de Jonquière

« Derrière ces 23 logements, il y a des familles, des jeunes adultes et des parcours de vie qui ont besoin de stabilité. Dans un contexte de crise du logement, chaque projet comme celui-ci fait une réelle différence. Ces réalisations à Saguenay s'inscrivent dans ma volonté, avec le conseil municipal, de bâtir une ville inclusive, attractive et à échelle humaine. »

Luc Boivin, maire de Saguenay

« Réaliser un projet comme celui-ci demande une patience immense, une détermination à toute épreuve. Il faut accepter les détours, les délais, les obstacles. Mais lorsqu'un projet est guidé par le cœur, il ne doit jamais s'éteindre. Il doit persister, avancer, se réinventer, jusqu'à ce qu'il devienne réalité. »

Caroline Bélanger, présidente de l'organisme Immeuble St-Joseph de Saguenay

« En tant que parent d'un jeune trisomique de 26 ans, je sais à quel point cette maison de répit sera d'un grand secours pour les parents désirant du repos. Ces familles apprécieront ce nouveau service et les enfants pourront y séjourner en toute sécurité. »

Serge Lalancette, président de l'Association pour le développement de la personne handicapée intellectuelle du Saguenay

« Ce projet d'habitation représente l'aboutissement de près de 20 ans de mobilisation. Dès le départ, ce sont nos jeunes adultes qui ont nommé le besoin d'un milieu de vie stable et sécurisant, un véritable tremplin pour réaliser leur projet de vie. Aujourd'hui, avec ces 12 logements destinés aux jeunes adultes et jeunes parents de 18 à 33 ans, nous concrétisons un projet véritablement pensé par et pour les jeunes de notre communauté. »

Guylaine Boivin, présidente du Café-Jeunesse de Chicoutimi

« La congrégation des Sœurs de Notre-Dame du Bon-Conseil de Chicoutimi est heureuse de contribuer à ce merveilleux projet social. Cette collaboration s'inscrit dans notre mission de solidarité et de compassion envers les jeunes et les familles. Nous souhaitons le meilleur à ces organismes et surtout aux personnes qu'ils accompagnent. »

Sœur Hélène Gagnon, supérieure générale de la congrégation des Sœurs Notre-Dame du Bon-Conseil de Chicoutimi

Faits saillants :

Jusqu'à 12 locataires admissibles ont la possibilité de bénéficier du Programme de supplément au loyer Québec de la SHQ, ce qui leur permet de limiter leur contribution au paiement du loyer à un montant correspondant à 25 % de leur revenu. Cette aide additionnelle est assumée à 90 % par la SHQ et à 10 % par la Ville de Saguenay.

L'organisme Milieu de vie pour personnes en réadaptation a accordé plus de 392 000 $ à ce projet.

En plus d'avoir fait don du bâtiment, la congrégation des Sœurs Notre-Dame du Bon-Conseil de Chicoutimi a également versé 200 000 $ à l'organisme.

L'ADHIS a pour rôle et mission de défendre les droits des personnes vivant avec une déficience intellectuelle, soutenir leurs familles et favoriser leur intégration sociale en offrant information, accompagnement, répit et activités de loisirs adaptées.

Le Café-Jeunesse de Chicoutimi a pour mission d'accueillir et d'accompagner les jeunes adultes, ainsi que les jeunes familles, dans leurs démarches de prise en charge, en offrant un milieu de vie chaleureux, du soutien, de l'écoute et des ressources adaptées pour répondre à leurs besoins et briser l'isolement.

À propos de la Société d'habitation du Québec

La SHQ œuvre à répondre aux besoins en habitation des Québécoises et des Québécois, notamment par l'accroissement, sur tout le territoire, de l'offre de logements pour les personnes à revenu faible ou modeste et pour celles ayant des besoins particuliers. Elle soutient ses partenaires dans les domaines de la construction et de la rénovation, de la gestion immobilière ainsi que de l'adaptation de domiciles. Elle offre également de l'aide financière directe à des ménages à faible revenu pour le paiement de leur loyer.

Pour en savoir plus sur ses activités, consultez le www.habitation.gouv.qc.ca.

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À propos de la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)

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SOURCE Cabinet de la ministre responsable de l'Habitation et ministre responsable de la Condition féminine

Sources : Nicolas Gravel, Attaché de presse de la ministre responsable de l'Habitation et ministre responsable de la Condition féminine, 367 867-7770, [email protected]; Renée LeBlanc Proctor, Cabinet du ministre du Logement et de l'Infrastructure, [email protected]; Pour information : Relations auprès des médias, Société d'habitation du Québec, [email protected] avec les médias, Société canadienne d'hypothèques et de logement, [email protected]