Inauguration de 18 logements pour des personnes vivant avec une déficience intellectuelle à Sainte-Geneviève-de-Batiscan

SAINTE-GENEVIÈVE-DE-BATISCAN, QC, le 5 juin 2026 /CNW/ - Le gouvernement du Canada, le gouvernement du Québec, la Municipalité de Sainte-Geneviève-de-Batiscan et l'organisme Hébergement adapté et supervisé (HAS) des Chenaux ont souligné aujourd'hui l'inauguration du Château Phare, un immeuble de 18 logements sociaux et abordables destiné à des personnes vivant avec une déficience intellectuelle. Aménagé dans l'ancienne église du village, ce projet offre un milieu de vie adapté, sécuritaire et inclusif. Cette initiative représente un investissement totalisant plus de 11,8 millions de dollars.

Cet événement a eu lieu en présence du ministre des Finances et du Revenu national et député de Saint-Maurice-Champlain, l'honorable François-Philippe Champagne, de la ministre de l'Éducation et députée de Champlain, Mme Sonia LeBel, au nom de la ministre responsable de l'Habitation, Mme Karine Boivin Roy, du maire de Sainte-Geneviève-de-Batiscan, M. Christian Gendron, et de la présidente de l'organisme HAS des Chenaux, Mme Manon Trottier.

Le gouvernement du Canada alloue près de 6,4 millions de dollars à ce projet par l'entremise de la Seconde Entente Canada-Québec concernant l'Initiative pour la création rapide de logements. Le gouvernement du Québec ajoute une contribution totale de près de 3,4 millions de dollars provenant de la Société d'habitation du Québec (SHQ), qui garantit également le prêt hypothécaire contracté par l'organisme. Et la Municipalité de Sainte-Geneviève-de-Batiscan a accordé un crédit de taxe de 25 ans pour favoriser la réalisation de ce projet d'habitation.

Le bâtiment propose un modèle de logements supervisés combinant appartements individuels et espaces communs et offrant un soutien 24/7, qui favorise l'autonomie tout en assurant la sécurité des résidents. Le projet se démarque également par son approche communautaire, qui permet aux résidents de demeurer dans leur milieu de vie et de participer à la vie locale.

Citations :

« Notre gouvernement est déterminé à offrir des solutions concrètes et durables en matière de logement aux citoyens de Sainte-Geneviève-de-Batiscan et de partout au pays. Le Château Phare est un exemple parfait de cet engagement : un projet qui répond à des besoins réels tout en favorisant l'inclusion, l'autonomie et la dignité des personnes. Je suis fier de notre contribution à cette communauté, qui s'ajoute à nos mesures de la mise à jour économique du printemps de 2026 pour simplifier l'accès au crédit d'impôt pour personnes handicapées. »

L'honorable François-Philippe Champagne, ministre des Finances et du Revenu national et député de Saint-Maurice-Champlain

« Offrir un logement adapté, sécuritaire et inclusif à des personnes vivant avec une déficience intellectuelle, c'est leur permettre de vivre dans la dignité et de s'épanouir au sein de leur communauté. Ce projet incarne concrètement notre volonté de répondre aux besoins des plus vulnérables partout au Québec. »

Karine Boivin Roy, ministre responsable de l'Habitation

« Transformer un bâtiment existant en un milieu de vie adapté et humain, c'est exactement le type de solutions que nous voulons encourager. Ici, on offre bien plus qu'un toit : on offre un véritable chez-soi, ancré dans la communauté. Je tiens à féliciter les dirigeants de HAS des Chenaux pour cette belle réalisation. »

Sonia LeBel, députée de Champlain

« Cette résidence est bien plus qu'un bâtiment : elle témoigne de notre engagement collectif à bâtir une société plus inclusive et plus humaine. Fruit d'une collaboration exemplaire, elle offrira aux résidents un milieu de vie digne, sécuritaire et adapté à leurs besoins. Ensemble, nous continuons d'avancer pour que chacun et chacune ait pleinement sa place dans notre communauté. »

Christian Gendron, maire de Sainte-Geneviève-de-Batiscan

« Ce projet est porteur d'une profonde humanité : il incarne le désir sincère d'offrir à chaque personne un milieu de vie où elle peut se sentir en sécurité, respectée et pleinement chez elle. Derrière chaque logement, il y a des parcours de vie, des espoirs et des familles pour qui cela change tout. Aujourd'hui, c'est un peu plus de dignité, de douceur et d'avenir que nous bâtissons ensemble. »

Manon Trottier, présidente de l'organisme HAS des Chenaux

Faits saillants :

Tous les locataires de l'immeuble ont la possibilité de bénéficier du Programme de supplément au loyer Québec de la SHQ, ce qui leur permettra de limiter leur contribution à leur loyer à 25 % de leur revenu. Cette aide additionnelle est assumée à 90 % par la SHQ et à 10 % par la Municipalité de Sainte-Geneviève-de-Batiscan.

Ce projet a également reçu 300 000 $ du volet Soutien au rayonnement des régions du Fonds régions et ruralité du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation.

À propos de la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)

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À propos de la Société d'habitation du Québec

La SHQ œuvre à répondre aux besoins en habitation des Québécoises et des Québécois, notamment par l'accroissement, sur tout le territoire, de l'offre de logements pour les personnes à revenu faible ou modeste et pour celles ayant des besoins particuliers. Elle soutient ses partenaires dans les domaines de la construction et de la rénovation, de la gestion immobilière ainsi que de l'adaptation de domiciles. Elle offre également de l'aide financière directe à des ménages à faible revenu pour le paiement de leur loyer.

Pour en savoir plus sur ses activités, consultez le www.habitation.gouv.qc.ca.

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SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)

Sources : Arianna Durgerian, Attachée de presse, Cabinet du ministre du Logement et de l'Infrastructure, [email protected] ; Nicolas Gravel, Attaché de presse de la ministre responsable de l'Habitation, 367 867-7770, [email protected] ; Pour information : Relations auprès des médias, Société d'habitation du Québec, [email protected] ; Relations avec les médias, Société canadienne d'hypothèques et de logement, [email protected]