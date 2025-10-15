KELOWNA, BC, le 15 oct. 2025 /CNW/ - Pour résoudre les problèmes de logement au Canada, il faut prendre des mesures immédiates afin de réduire les coûts. Afin d'offrir à la population canadienne un meilleur accès à des logements abordables et durables, le gouvernement a annoncé aujourd'hui l'inauguration de l'ensemble résidentiel Capstone. Cet immeuble est le fruit d'un investissement combiné de près de 24 millions de dollars pour la construction de 122 logements abordables et écoénergétiques destinés aux familles, aux personnes âgées et aux personnes handicapées à Kelowna.

Situé au 2155 Mayer Road, Capstone est le dernier immeuble d'Apple Valley Development. L'ensemble comprend des logements d'une et de deux chambres destinés aux personnes à revenu faible ou modeste. Les logements comportent plusieurs caractéristiques écoénergétiques, notamment des fenêtres à triple vitrage, un éclairage à DEL, des bornes de recharge pour voitures électriques et un système de chaudière centrale efficace. Ces caractéristiques permettront aux résidents d'économiser sur leurs factures d'énergie et de diminuer les répercussions environnementales. L'immeuble de neuf étages a été construit en bois massif. Cette méthode de construction produit une empreinte carbone beaucoup plus faible que d'autres méthodes de construction traditionnelles.

L'organisme Society of Hope exploite l'immeuble. Il gère aussi les trois immeubles voisins, qui forment le complexe Apple Valley.

Pour bâtir un secteur du logement solide au Canada, une collaboration ciblée sera essentielle. Cela signifie de travailler main dans la main avec le secteur sans but lucratif pour réduire les coûts et construire des logements à une échelle et à une vitesse inégalées depuis la Seconde Guerre mondiale.

Citations :

« Notre gouvernement prend des mesures pour construire davantage de logements abordables à Kelowna et ailleurs au pays. L'inauguration de l'ensemble Capstone démontre ce qui est possible lorsque tous les ordres de gouvernement et des organismes à but non lucratif collaborent pour offrir des logements qui répondent aux besoins de la collectivité. Grâce à la Stratégie nationale sur le logement, nous augmentons rapidement l'offre de logements sûrs, abordables et durables dont la population canadienne a besoin. » - L'honorable Stephen Fuhr, secrétaire d'État (Approvisionnement en matière de défense) et député fédéral de Kelowna, au nom de l'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique

« Il s'agit de donner aux gens un meilleur endroit où vivre. Les logements neufs de l'ensemble Capstone rendront la vie plus abordable pour les gens et, avec nos partenaires, nous contribuons à bâtir un avenir plus durable, plus dynamique et plus propre pour notre communauté en pleine croissance. » - Christine Boyle, ministre du Logement et des Affaires municipales de la Colombie-Britannique

« Capstone est un parfait exemple de la manière dont nous pouvons créer des logements qui sont sains à la fois pour les gens et la planète. À titre de premier immeuble locatif en bois massif de cette taille à Kelowna, il marque une avancée remarquable dans l'offre de logements durables et abordables à notre collectivité grandissante. Cet ensemble reflète l'engagement continu de notre gouvernement à construire davantage de logements abordables et durables dans toute la région, à renforcer les collectivités et à soutenir un avenir plus vert pour tout le monde. » - Harwinder Sandhu, députée provinciale de Vernon-Lumby

« Pour relever les défis liés au logement, il faut agir à tous les niveaux et pour tous les types de logements. Cet ensemble illustre les progrès qui peuvent être réalisés lorsque les gouvernements et les partenaires communautaires travaillent ensemble pour offrir des logements plus diversifiés et abordables à Kelowna. » - Tom Dyas, maire de Kelowna

« Nous avons eu la chance de collaborer avec les trois ordres de gouvernement pour créer dans notre région des logements abordables dont nous avons tant besoin. C'est merveilleux de voir les locataires s'installer à Capstone et créer une communauté sûre avec leurs voisins. » - Ken Zeitner, directeur général, Society of Hope

« Nous sommes fiers de participer à cet important projet et de soutenir l'aménagement de logements abordables à Kelowna. Cet ensemble montre comment privilégier dès le départ l'efficacité énergétique et tirer parti à la fois des réseaux de gaz et d'électricité peut créer des espaces confortables pour les résidents tout en contribuant à réduire la consommation d'énergie et les émissions associées. » - Danielle Wensink, directrice de la conservation et de la gestion énergétique, FortisBC

Faits en bref :

La Stratégie nationale sur le logement (SNL) est un plan de plus de 115 milliards de dollars sur plus de 10 ans qui permettra à un plus grand nombre de personnes au Canada d'avoir un chez-soi. Les progrès des programmes et des initiatives sont mis à jour chaque trimestre sur le site Web de Logement, Infrastructures et Collectivités Canada (LICC). La carte des projets de logement et d'infrastructure montre les ensembles de logements abordables qui ont été créés. En juin 2025, le gouvernement fédéral avait engagé 69,62 milliards de dollars pour soutenir la création de plus de 170 700 logements et la réparation de plus de 322 300 logements. Ces mesures accordent la priorité aux personnes qui en ont le plus besoin, notamment les personnes âgées, les Autochtones, les personnes en situation d'itinérance ou à risque de s'y trouver, ainsi que les femmes et les enfants fuyant la violence. La SNL repose sur un solide partenariat entre les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux, et sur l'engagement continu auprès d'autres parties prenantes, comme les municipalités, les gouvernements et organismes autochtones, ainsi que les secteurs du logement social et privé. Les activités de la SNL comprennent des consultations auprès de personnes provenant de tous les milieux, notamment de gens qui ont eux-mêmes éprouvé des besoins en matière de logement.

est un plan de plus de 115 milliards de dollars sur plus de 10 ans qui permettra à un plus grand nombre de personnes au Canada d'avoir un chez-soi. Les progrès des programmes et des initiatives sont mis à jour chaque trimestre sur le site Web de Logement, Infrastructures et Collectivités Canada (LICC). La carte des projets de logement et d'infrastructure montre les ensembles de logements abordables qui ont été créés. Tous les investissements découlant de la SNL qui seront mis en œuvre par les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux respecteront les grands principes de la SNL à l'égard des partenariats, des gens et des collectivités.

Le financement fourni pour l'ensemble Capstone est le suivant : 15,7 millions de dollars de la Province par l'intermédiaire de BC Housing, dont 12.9 millions de dollars du fonds Building BC: Community Housing Fund; une subvention de 2,8 millions de dollars visant à réduire la pression exercée par les coûts et environ 1,2 million de dollars en financement d'exploitation annuel; 2,6 millions de dollars en financement conjoint dans le cadre de l'entente bilatérale conclue entre le Canada et la Colombie-Britannique aux termes de la Stratégie nationale sur le logement; terrain d'une valeur d'environ 4,9 millions de dollars, fourni par Society of Hope; 300 000 $ de la Ville de Kelowna sous forme d'exonération des droits d'aménagement; 270 000 $ de FortisBC par l'intermédiaire de son programme de construction commerciale pour l'exécution d'une étude énergétique initiale et la détermination de mesures d'efficacité énergétique.



Renseignements supplémentaires :

Visitez le site canada.ca/logement pour obtenir les renseignements sur le logement du gouvernement du Canada qui sont les plus demandés.

La SCHL joue un rôle essentiel de facilitateur national pour promouvoir la stabilité et la durabilité du système de financement de l'habitation du Canada. Nos produits d'assurance prêt hypothécaire favorisent l'accès à la propriété ainsi que la création et la préservation de logements locatifs. De plus, nous aidons activement le gouvernement du Canada à respecter son engagement à accroître l'abordabilité du logement. Nos recherches et nos données contribuent à orienter les politiques sur le logement. Nous facilitons la coopération entre tous les ordres de gouvernement, le secteur privé et le secteur sans but lucratif. Ce faisant, nous contribuons à faire progresser l'abordabilité et la compatibilité climatique du logement, ainsi que l'équité en matière de logement. Suivez-nous sur X, YouTube, LinkedIn, Facebook et Instagram.

Cet ensemble résidentiel fait partie d'un investissement de 19 milliards de dollars du gouvernement de la Colombie-Britannique dans le logement. Depuis 2017, la Province a offert plus de 93 600 logements qui ont été achevés ou sont en cours de réalisation, dont plus de 1 800 à Kelowna.

Pour en savoir plus sur le nouveau plan d'action Homes for people du gouvernement de la Colombie-Britannique, consultez le site : https://news.gov.bc.ca/releases/2023HOUS0019-000436 (en anglais seulement).

du gouvernement de la Colombie-Britannique, consultez le site : https://news.gov.bc.ca/releases/2023HOUS0019-000436 (en anglais seulement). Pour en savoir plus sur les mesures que prend la Province pour s'attaquer à la crise du logement et offrir des logements abordables à la population britanno-colombienne, visitez https://strongerbc.gov.bc.ca/fr/housing/.

Une carte montrant l'emplacement de tous les ensembles de logements de la Colombie-Britannique annoncés et financés par la Province est disponible en ligne (en anglais seulement) : Homes for BC - Map of Building Projects Across BC | BC Housing

Pour apprendre et écouter ce qu'ont à dire des créateurs d'ensembles résidentiels solides et inclusifs en Colombie-Britannique, abonnez-vous au balado Let's Talk Housing de BC Housing sur : Apple : https://podcasts.apple.com/ca/podcast/lets-talk-housing-a-podcast-by-bchousing/id1603888581 Spotify : https://open.spotify.com/show/7gj6H2ovzObbf3Ohx7ckhQ YouTube : https://www.youtube.com/watch?v=A2jpLI-QB-I

