Nouvelles fournies parGouvernement du Canada
15 oct, 2025, 16:41 ET
15 oct, 2025, 16:41 ET
KELOWNA, BC, le 15 oct. 2025 /CNW/ - Pour résoudre les problèmes de logement au Canada, il faut prendre des mesures immédiates afin de réduire les coûts. Afin d'offrir à la population canadienne un meilleur accès à des logements abordables et durables, le gouvernement a annoncé aujourd'hui l'inauguration de l'ensemble résidentiel Capstone. Cet immeuble est le fruit d'un investissement combiné de près de 24 millions de dollars pour la construction de 122 logements abordables et écoénergétiques destinés aux familles, aux personnes âgées et aux personnes handicapées à Kelowna.
Situé au 2155 Mayer Road, Capstone est le dernier immeuble d'Apple Valley Development. L'ensemble comprend des logements d'une et de deux chambres destinés aux personnes à revenu faible ou modeste. Les logements comportent plusieurs caractéristiques écoénergétiques, notamment des fenêtres à triple vitrage, un éclairage à DEL, des bornes de recharge pour voitures électriques et un système de chaudière centrale efficace. Ces caractéristiques permettront aux résidents d'économiser sur leurs factures d'énergie et de diminuer les répercussions environnementales. L'immeuble de neuf étages a été construit en bois massif. Cette méthode de construction produit une empreinte carbone beaucoup plus faible que d'autres méthodes de construction traditionnelles.
L'organisme Society of Hope exploite l'immeuble. Il gère aussi les trois immeubles voisins, qui forment le complexe Apple Valley.
Pour bâtir un secteur du logement solide au Canada, une collaboration ciblée sera essentielle. Cela signifie de travailler main dans la main avec le secteur sans but lucratif pour réduire les coûts et construire des logements à une échelle et à une vitesse inégalées depuis la Seconde Guerre mondiale.
Citations :
« Notre gouvernement prend des mesures pour construire davantage de logements abordables à Kelowna et ailleurs au pays. L'inauguration de l'ensemble Capstone démontre ce qui est possible lorsque tous les ordres de gouvernement et des organismes à but non lucratif collaborent pour offrir des logements qui répondent aux besoins de la collectivité. Grâce à la Stratégie nationale sur le logement, nous augmentons rapidement l'offre de logements sûrs, abordables et durables dont la population canadienne a besoin. » - L'honorable Stephen Fuhr, secrétaire d'État (Approvisionnement en matière de défense) et député fédéral de Kelowna, au nom de l'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique
« Il s'agit de donner aux gens un meilleur endroit où vivre. Les logements neufs de l'ensemble Capstone rendront la vie plus abordable pour les gens et, avec nos partenaires, nous contribuons à bâtir un avenir plus durable, plus dynamique et plus propre pour notre communauté en pleine croissance. » - Christine Boyle, ministre du Logement et des Affaires municipales de la Colombie-Britannique
« Capstone est un parfait exemple de la manière dont nous pouvons créer des logements qui sont sains à la fois pour les gens et la planète. À titre de premier immeuble locatif en bois massif de cette taille à Kelowna, il marque une avancée remarquable dans l'offre de logements durables et abordables à notre collectivité grandissante. Cet ensemble reflète l'engagement continu de notre gouvernement à construire davantage de logements abordables et durables dans toute la région, à renforcer les collectivités et à soutenir un avenir plus vert pour tout le monde. » - Harwinder Sandhu, députée provinciale de Vernon-Lumby
« Pour relever les défis liés au logement, il faut agir à tous les niveaux et pour tous les types de logements. Cet ensemble illustre les progrès qui peuvent être réalisés lorsque les gouvernements et les partenaires communautaires travaillent ensemble pour offrir des logements plus diversifiés et abordables à Kelowna. » - Tom Dyas, maire de Kelowna
« Nous avons eu la chance de collaborer avec les trois ordres de gouvernement pour créer dans notre région des logements abordables dont nous avons tant besoin. C'est merveilleux de voir les locataires s'installer à Capstone et créer une communauté sûre avec leurs voisins. » - Ken Zeitner, directeur général, Society of Hope
« Nous sommes fiers de participer à cet important projet et de soutenir l'aménagement de logements abordables à Kelowna. Cet ensemble montre comment privilégier dès le départ l'efficacité énergétique et tirer parti à la fois des réseaux de gaz et d'électricité peut créer des espaces confortables pour les résidents tout en contribuant à réduire la consommation d'énergie et les émissions associées. » - Danielle Wensink, directrice de la conservation et de la gestion énergétique, FortisBC
Faits en bref :
Renseignements supplémentaires :
SOURCE Gouvernement du Canada
Personnes-ressources: Renée LeBlanc Proctor, Cabinet du ministre du Logement et de l'Infrastructure, [email protected] | Relations avec les médias: Société canadienne d'hypothèques et de logement, [email protected] | Ministère du Logement: Relations avec les médias, 236-478-0251 | BC Housing, Relations avec les médias, [email protected]
Autres communiqués de la compagnie
Partager cet article