VANCOUVER, BC, le 15 oct. 2025 /CNW/ - Pour résoudre la crise du logement au Canada, il faut prendre des mesures immédiates afin d'accroître l'offre et de réduire les coûts. Le gouvernement du Canada répond à l'appel en investissant des sommes sans précédent pour stimuler la construction résidentielle au Canada. À cette fin, le gouvernement fédéral a lancé Maisons Canada. Ce nouvel organisme fédéral stimulera la construction de logements abordables à grande échelle, y compris des logements de transition et des logements avec services de soutien, des logements très abordables et des logements communautaires, et des logements abordables pour la classe moyenne au Canada.

Pour bâtir un secteur du logement solide au Canada, une collaboration ciblée sera essentielle. Il faudra travailler avec le secteur sans but lucratif pour réduire les coûts et construire des logements à une échelle et à une vitesse inégalées depuis des générations. Ces investissements permettent aussi d'offrir à la population canadienne un accès accru à des logements abordables et durables.

Le Fonds pour le logement abordable (FLA) offre aux organismes partenaires du financement sous forme de prêts à faible taux d'intérêt ou de prêts-subventions ou encore sous forme de contributions. Les sommes servent à la construction de logements abordables et à la rénovation et la réparation de logements abordables et communautaires existants. Aujourd'hui, le gouvernement fédéral, la Province de la Colombie-Britannique et la Ville de Vancouver ont annoncé un financement combiné d'environ 69 millions de dollars pour aider à construire 112 logements locatifs sûrs et abordables à Vancouver.

L'annonce a été faite par l'honorable Jill McKnight, ministre des Anciens Combattants et ministre associée de la Défense nationale, et députée fédérale de Delta, au nom de l'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique, en compagnie de l'honorable Terry Yung, député provincial de Vancouver-Yaletown, au nom de l'honorable Christine Boyle, ministre du Logement et des Affaires municipales, et de Thom Armstrong, chef de la direction, Co-operative Housing Federation of British Columbia.

Les logements, situés au 1220, rue Seymour, feront partie d'un immeuble durable de 9 étages, tous au-dessus d'une composante de vente au détail au rez-de-chaussée. Ils seront construits conformément aux normes de certification et de conception de la maison passive. Une fois achevés, les logements seront gérés en tant que coopérative d'habitation par Community Land Trust, assurant ainsi le maintien à long terme de logements locatifs abordables dans un secteur très recherché et central du centre-ville de Vancouver. New Commons Development (une société d'aménagement pancanadienne sans but lucratif) s'est associée à Community Land Trust pour gérer et financer la proposition.

Le budget de 2025, qui sera déposé le mois prochain, proposera de poursuivre sur cette lancée en présentant d'autres mesures pour abaisser les coûts pour les constructeurs, mobiliser les capitaux privés et doubler le rythme de la construction résidentielle au Canada. Il prévoit une réduction des dépenses liées au fonctionnement du gouvernement et une diminution du gaspillage. Nous pourrons ainsi investir davantage pour stimuler notre économie, construire plus de logements et rendre la vie plus abordable pour la population.

« Il faut accélérer et améliorer la construction, de façon audacieuse. Par ses investissements dans les logements locatifs, notre gouvernement soutient les personnes qui en ont le plus besoin ici, à Vancouver, et partout au pays. Nous sommes déterminés à renforcer les collectivités au moyen d'initiatives comme celle-ci. » - L'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique

« Tout le monde au Canada mérite d'avoir un chez-soi sûr. C'est pourquoi notre gouvernement travaille en étroite collaboration avec la Province de la Colombie-Britannique et la Ville de Vancouver pour offrir des logements de grande qualité là où les besoins sont les plus criants. Cet ensemble résidentiel est une étape importante dans l'offre de logements sûrs et abordables aux résidents de Vancouver, tout en aidant à bâtir une économie plus prospère et résiliente pour tout le monde au Canada. » - L'honorable Jill McKnight, ministre des Anciens Combattants et ministre associée de la Défense nationale, et députée fédérale de Delta

Cet investissement améliore le bien-être économique et social des familles, des personnes seules et des personnes âgées qui feront du 1220, rue Seymour leur chez-soi, et contribue à faire de Vancouver un meilleur endroit où vivre. Il témoigne du succès du Fonds pour le logement abordable pour les gens au Canada. Lorsque les gens ont un logement sûr et stable, ils acquièrent la confiance dont ils ont besoin pour réussir et contribuer à leur collectivité. » - L'honorable Hedy Fry, députée fédérale de Vancouver-Centre

« Ces 112 nouveaux logements offriront plus d'options de logement aux personnes qui assurent le fonctionnement de nos collectivités. Grâce à BC Builds, nous offrons des logements sûrs à la portée des personnes à revenu moyen. Des projets d'ensembles résidentiels comme celui-ci permettent de s'assurer que les personnes qui contribuent chaque jour à notre province peuvent continuer à y vivre et à s'y épanouir. » - Christine Boyle, ministre du Logement et des Affaires municipales de la Colombie-Britannique

« Ces nouveaux logements offriront une stabilité à long terme aux familles, aux travailleurs et aux personnes âgées. Je suis fier de voir ce projet d'ensemble résidentiel aller de l'avant sous la responsabilité de BC Builds, en apportant des solutions concrètes aux gens de notre quartier. Il s'agit d'un excellent exemple de la façon dont nous pouvons contribuer à bâtir le type de logements dont notre collectivité a besoin. » - Terry Yung, député provincial de Vancouver-Yaletown

« Ces 112 nouvelles habitations coopératives offriront des logements sûrs et abordables au centre-ville de Vancouver. La Ville de Vancouver est fière de participer à cet effort collaboratif, et nous sommes toujours déterminés à créer des communautés inclusives où tout le monde a un chez-soi. » - Ken Sim, maire de Vancouver

« Ce magnifique nouvel ensemble résidentiel est un excellent exemple de la façon dont les gouvernements fédéral et provincial et les administrations municipales peuvent collaborer avec le secteur du logement communautaire pour accroître l'accès à des options de logement qui demeureront abordables. Nous avons hâte d'accueillir 112 ménages dans cette nouvelle coopérative d'habitation. Les coopératives offrent des logements sûrs et abordables à leurs membres tout en renforçant la collectivité environnante. » - Thom Armstrong, chef de la direction, Community Land Trust and Co-operative Housing Federation of British Columbia

En juin 2025, le gouvernement fédéral avait engagé 69,62 milliards de dollars pour soutenir la création de plus de 170 700 logements et la réparation de plus de 322 300 logements. Ces mesures accordent la priorité aux personnes qui en ont le plus besoin, notamment les personnes âgées, les Autochtones, les personnes en situation d'itinérance ou à risque de s'y trouver, ainsi que les femmes et les enfants fuyant la violence.





Le Fonds pour le logement abordable (FLA) offre aux organismes partenaires du financement sous forme de prêts à faible taux d'intérêt ou de prêts-subventions ou encore sous forme de contributions. Les sommes servent à la construction de logements abordables et à la rénovation et la réparation de logements abordables et communautaires existants. Ce programme de 16,1 milliards de dollars accorde la priorité aux ensembles de logements destinés aux gens qui en ont le plus besoin : les femmes et les enfants fuyant la violence familiale, les personnes âgées, les Autochtones, les personnes handicapées, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale ou de toxicomanie, les anciens combattants et les jeunes adultes. En juin 2025, le gouvernement du Canada avait engagé plus de 12,91 milliards de dollars pour soutenir la création de plus de 50 300 logements et la réparation de plus de 174 600 logements par l'intermédiaire du FLA. Une enveloppe de 50 millions de dollars provenant du Fonds national de co-investissement pour le logement (aujourd'hui le FLA) a été consacrée au soutien des organisations dirigées par des Noirs pour la construction de logements, ainsi qu'à la création de logements plus abordables pour les ménages noirs locataires.

Le gouvernement fédéral a aussi récemment publié 50 trousses de conception technique téléchargeables pour le Catalogue de conception de logements. Celles-ci comprennent des plans normalisés de maisons en rangée, de quadruplex, de sixplex et de logements accessoires partout au pays. Ces conceptions à densité légère aident les constructeurs et les collectivités à réduire le temps et les coûts d'élaboration des plans de construction, ce qui aide à accélérer les approbations et les mises en chantier. Il sera plus facile d'ajouter de nouvelles options de logement dans les quartiers établis. La priorité sera accordée à la construction à ossature de bois, une méthode qui soutient les emplois locaux et fait croître notre économie.





Le financement pour cet ensemble résidentiel est le suivant : 7,1 millions de dollars sous forme de contributions et 33,2 millions de dollars sous forme de prêts par l'intermédiaire du Fonds pour le logement abordable de la Stratégie nationale sur le logement; une subvention de 25 millions de dollars accordée par la Province de la Colombie-Britannique, par l'entremise de BC Builds; une contribution de 13,6 millions de dollars au bail foncier et une contribution 500 000 $ de la Ville de Vancouver.



