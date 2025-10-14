SAINTE-THÉRÈSE, QC, le 14 oct. 2025 /CNW/ - Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC)

La construction rapide et durable de logements est une priorité pour le gouvernement du Canada. Pour répondre à la pénurie actuelle, le gouvernement réalise des investissements afin de soutenir le développement de solutions manufacturières innovantes et durables, et ainsi accélérer la construction de logements abordables.

Dans ce contexte, Madeleine Chenette, députée de Thérèse-De Blainville, secrétaire parlementaire du ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues officielles et du secrétaire d'État (Sports), mettra en valeur le projet de Quadra Plast réalisé grâce au soutien de DEC.

Ce projet s'inscrit dans les investissements annoncés par l'honorable Mélanie Joly, ministre de l'Industrie et ministre responsable de DEC.

Les représentants des médias sont invités à participer à la visite de l'entreprise qui suivra la conférence de presse.

Date :

15 octobre 2025

Horaire :

10 h - Début de la conférence de presse

10 h 30 - Visite de l'entreprise

Endroit :

Quadra Plast

18, rue Sicard

Sainte-Thérèse (Québec)

J7E 3W7

Nous demandons aux journalistes qui souhaitent assister à cette conférence de presse de confirmer leur présence en écrivant à l'adresse courriel suivante avant 8 h, le 15 octobre 2025 : [email protected]. DEC utilisera les adresses courriel reçues pour l'envoi du communiqué de presse le jour de l'annonce.

