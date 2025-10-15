OTTAWA, ON, le 9 oct. 2025 /CNW/ - Le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, l'honorable Tim Hodgson, et le secrétaire parlementaire du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, Claude Guay, séjourneront au Royaume-Uni du 14 au 16 octobre 2025 pour participer à des réunions et événements officiels.

Les journalistes sont invités à assister aux événements suivants :

Forum de la Chambre de commerce britanno-argentine (BACC) et de la Chambre de commerce Canada-Royaume-Uni sur les minéraux critiques dans les Amériques

Date : Mercredi 15 octobre 2025

Heure : 18 h (HB)

Lieu : The Geological Society

Burlington House, Piccadilly

London W1J 0BG

Royaume-Uni

Les journalistes accrédités qui souhaitent y assister sont priés de s'inscrire au préalable en envoyant un courriel à l'adresse suivante : [email protected].

Point de presse virtuel via Zoom

Date : Jeudi 16 octobre 2025

Heure : 9 h 30 (HE) / 14 h 30 (HB)

Les journalistes accrédités qui souhaitent y assister sont priés de s'inscrire au préalable en envoyant un courriel à l'adresse suivante : [email protected]. Les modalités de participation seront transmises au moment de l'inscription.

SOURCE Ressources naturelles Canada

Personnes-ressources : Ressources naturelles Canada, Relations avec les médias, 343-292-6096, [email protected]; Carolyn Svonkin, Cabinet du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, [email protected]