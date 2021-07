Une exposition qui permet de retracer plus de 200 ans d'histoire diplomatique avec les Premières Nations

QUÉBEC, le 5 juill. 2021 /CNW Telbec/ - Aujourd'hui, l'honorable Jean-Yves Duclos, Président du Conseil du trésor et député de Québec, au nom de l'honorable Jonathan Wilkinson, ministre de l'Environnement et du Changement climatique et ministre responsable de Parcs Canada, a inauguré avec Rémy Vincent, Grand Chef de la Nation huronne-wendat, la nouvelle exposition du lieu historique national des Forts-et-Château-Saint-Louis.

Fruit d'un partenariat entre Parcs Canada et la Nation huronne-wendat, ce projet vise à mettre en valeur le thème de la diplomatie en bonifiant l'exposition existante du point de vue de la Nation huronne-wendat sur ce pan de l'histoire. Pour ce faire, de nouveaux personnages évocateurs ont été ajoutés et la langue wendat y a été intégrée. Cette nouvelle expérience de visite favorisera une meilleure compréhension des différentes facettes de l'histoire du site.

L'exposition comprend six nouvelles stations fondées sur des valeurs liées à la diplomatie : la fierté, l'honneur et le respect. Les visiteurs pourront donc retracer plus de 200 ans d'histoire diplomatique avec les Premières Nations à travers la perspective unique des relations avec la Nation huronne-wendat. Ils pourront également en apprendre davantage sur les gouverneurs et les diplomates hurons-wendat, ainsi que sur les alliances entre ces nations à l'endroit même où se sont prises des décisions ayant marqué l'Amérique.

Le partenariat entre Parcs Canada et la Nation huronne-wendat a été conclu dans le cadre du programme Initiatives de tourisme autochtone. Créé en 2016, ce programme soutient le développement d'expériences touristiques autochtones dans les différents lieux historiques nationaux au Canada.

La participation de Tourisme Wendake dans ce projet permettra également de développer un circuit touristique dans la région qui offrira l'occasion aux visiteurs du lieu historique national des Forts-et-Château-Saint-Louis de poursuivre leur visite jusqu'à Wendake.

« Le gouvernement du Canada s'est engagé sur la voie de la réconciliation avec les peuples autochtones et à l'établissement d'une relation renouvelée avec ces derniers, fondée sur la reconnaissance des droits, le respect, la collaboration et le partenariat. Je suis donc extrêmement fier de cette collaboration entre Parcs Canada et la Nation huronne-wendat qui nous permet aujourd'hui de mettre en lumière leur vision de notre histoire commune. »

L'honorable Jean-Yves Duclos

Président du Conseil du Trésor et député de Québec

« Cette exposition est le fruit d'une collaboration étroite entre notre Nation et Parcs Canada. La relation de confiance et de collaboration qui est à la base de ce projet a permis à la Nation huronne-wendat d'obtenir les moyens et l'opportunité pour étudier et mettre en valeur un aspect essentiel de son histoire à travers le spectre de la diplomatie. Cette exposition permettra de transmettre la fierté du peuple wendat au grand public et devient de facto un exemple à suivre afin de permettre aux Premières Nations de partager leur histoire. »

Rémy Vincent

Grand Chef de la Nation huronne-wendat

Entre 1620 et 1834, le lieu historique national des Forts-et-Châteaux- Saint-Louis fut la résidence officielle et le siège du pouvoir des gouverneurs des Régimes français et anglais.

1834, le lieu historique national des Forts-et-Châteaux- fut la résidence officielle et le siège du pouvoir des gouverneurs des Régimes français et anglais. Pendant les deux siècles d'existence des Forts-et-Châteaux- Saint-Louis , les diplomates wendat foulèrent sans cesse ce lieu de pouvoir afin de sceller ou réitérer des alliances

, les diplomates wendat foulèrent sans cesse ce lieu de pouvoir afin de sceller ou réitérer des alliances Le lieu historique national des Forts-et-Château- Saint-Louis est ouvert tous les jours du 6 juillet au 11 octobre de 9 h 30 à 16 h 30.

est ouvert tous les jours du 6 juillet au 11 octobre de 9 h 30 à 16 h 30. Le programme Initiative de tourisme autochtone appuie plus de 80 partenaires autochtones et 34 lieux de Parcs Canada.

appuie plus de 80 partenaires autochtones et 34 lieux de Parcs Canada. Partenaire de ce projet, Tourisme Wendake agit depuis 15 ans comme un ambassadeur de l'histoire et de la culture huronne-wendat.

L'Agence Parcs Canada demande aux visiteurs de faire preuve de prudence et de précaution dans leur fréquentation des lieux qu'elle gère, de respecter les directives des experts en santé publique, et de tout faire pour limiter la propagation de la COVID-19 et assurer la sécurité de chacun.

