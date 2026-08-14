/R E P R I S E --INVITATION AUX MÉDIAS : Inauguration de logements sociaux et abordables à Sherbrooke/

SHERBROOKE, QC, le 13 août 2026 /CNW/ -- Le gouvernement du Québec et la Ville de Sherbrooke invitent les représentantes et représentants des médias à une activité de presse portant sur l'inauguration d'un immeuble de logements sociaux et abordables à Sherbrooke.

L'activité se déroulera le 14 août en présence de l'adjointe parlementaire du ministre délégué à l'Économie et aux Petites et Moyennes Entreprises et députée de Saint-François, Mme Geneviève Hébert, au nom de la ministre responsable de l'Habitation, Mme Karine Boivin Roy, de la mairesse de Sherbrooke, Mme Marie-Claude Bibeau, et d'autres partenaires.

Les journalistes, photographes et caméramans qui souhaitent y participer doivent confirmer leur présence en écrivant à l'adresse [email protected] avant le 14 août, 9 h.

DATE : 14 août 2026 HEURE : 10 h ENDROIT : L'adresse vous sera donnée lors de votre inscription. NOTE : Les journalistes pourront prendre des images pendant la visite et l'activité sera suivie d'une courte mêlée de presse.

SOURCE Société d'habitation du Québec

Source : Nicolas Gravel, Attaché de presse de la ministre responsable de l'Habitation, [email protected]; Information : Relations auprès des médias, Société d'habitation du Québec, [email protected]