Impulsion PME - Investissement de 120 M$ pour soutenir les jeunes entreprises innovantes à fort potentiel de croissance

QUÉBEC, le 26 avril 2023 /CNW/ - Le gouvernement du Québec investira 120 millions de dollars d'ici 2027 dans le programme Impulsion PME, administré par Investissement Québec, afin de continuer d'appuyer l'amorçage et le développement des jeunes entreprises innovantes à fort potentiel de croissance de partout au Québec. De plus, un volet biopharmaceutique sera ajouté au programme pour mieux répondre aux besoins de financement importants dans ce secteur.

Le ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, M. Pierre Fitzgibbon, en a fait l'annonce aujourd'hui.

Cet investissement s'inscrit dans la Stratégie québécoise de recherche et d'investissement en innovation (SQRI2) 2022-2027 (100 millions de dollars) et la Stratégie québécoise des sciences de la vie (SQSV) 2022-2025 (20 millions de dollars).

Le programme Impulsion PME répond à plusieurs objectifs du gouvernement, dont :

appuyer la croissance des entreprises, notamment en région, en stimulant les investissements;

créer un environnement favorable au développement de l'innovation;

soutenir les investissements et la commercialisation des innovations en entreprise;

miser sur des secteurs d'avenir et des projets structurants;

connecter tous les acteurs du cycle de l'innovation, de l'idée à la commercialisation, sur l'ensemble du territoire québécois.

Citations :

« Impulsion PME permet de stimuler les investissements dans des secteurs d'avenir et de développer au Québec des innovations pensées ici. Ce programme stratégique offre un soutien essentiel aux entrepreneurs, en plus de stimuler la croissance de nos jeunes pousses. »

Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

« Au cours des deux dernières années, le programme Impulsion PME a prouvé sa pertinence. Grâce à lui, Investissement Québec a été en mesure d'être plus présent et de soutenir davantage les jeunes entreprises prometteuses de partout au Québec, pour les rendre plus fortes, compétitives et durables. Cet investissement supplémentaire nous permettra de continuer d'appuyer le développement et la commercialisation de nouvelles expertises dans les secteurs clés de notre économie. »

Guy LeBlanc, président-directeur général d'Investissement Québec

Faits saillants :

Lancé en 2021, le programme Impulsion PME a pour but de répondre aux différents problèmes des jeunes entreprises, notamment l'accès à du financement au stade de la précommercialisation.

Par la SQRI 2 , le gouvernement entend bâtir un Québec audacieux et ambitieux qui investit dans la recherche et l'innovation durable et inclusive pour exceller à l'échelle mondiale et créer plus de richesses économiques et sociales.

, le gouvernement entend bâtir un Québec audacieux et ambitieux qui investit dans la recherche et l'innovation durable et inclusive pour exceller à l'échelle mondiale et créer plus de richesses économiques et sociales. La SQSV vise à stimuler les investissements privés dans l'ensemble de la chaîne de valeur des sciences de la vie, à développer de nouveaux créneaux d'avenir et à accentuer la présence des entreprises québécoises dans les chaînes d'approvisionnement locales et internationales.

