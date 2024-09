Le gouvernement du Canada annonce du financement supplémentaire pour soutenir les infrastructures éducatives communautaires favorisant l'épanouissement des communautés de langue officielle en situation minoritaire

CHARLOTTETOWN, PE, le 20 sept. 2024 /CNW/ - Investir dans les infrastructures communautaires est essentiel pour assurer l'épanouissement des communautés de langue officielle en situation minoritaire et leur vitalité culturelle, sociale et économique.

Aujourd'hui, Sean Casey, député de Charlottetown, et l'honorable Natalie Jameson, ministre de l'Éducation et de la Petite Enfance de l'Île-du-Prince-Édouard, ont annoncé l'octroi d'un appui totalisant 21 millions de dollars sur 4 ans à l'École François-Buote et au Carrefour de l'Isle-Saint-Jean. Ils ont fait cette annonce au nom de l'honorable Randy Boissonnault, ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et des Langues officielles.

Cette contribution s'inscrit dans un projet d'expansion et de modernisation visant à renforcer les infrastructures communautaires au service de la communauté acadienne et francophone de la région. Plus précisément, le gouvernement du Canada octroie près de 8 millions de dollars sur 4 ans, alors que le gouvernement de l'Île-du-Prince-Édouard alloue 13 millions de dollars pour la même période.

Le projet inclut l'ajout de 40 000 pieds carrés d'espace et la rénovation de 3 000 pieds carrés dans l'institution phare de la communauté. Cet investissement permettra non seulement d'agrandir la cuisine communautaire, mais également de construire un deuxième gymnase. Ces nouvelles installations seront spécialement conçues pour répondre aux besoins des élèves du primaire et du secondaire, et pour permettre la tenue d'activités sportives et culturelles destinées à la communauté francophone.

De plus, le Centre de la petite enfance l'Île Enchantée bénéficiera d'ajustements importants dans ses espaces existants pour accueillir un plus grand nombre d'enfants, contribuant ainsi à répondre à la demande croissante pour des services de garde. Par ailleurs, des espaces communautaires supplémentaires seront créés, incluant des bureaux administratifs, une aire d'accueil, un centre d'activités et des espaces de loisirs pour le bien-être des usagers.

L'investissement fédéral est alloué à la portion du projet liée à l'expansion du centre communautaire ainsi qu'aux espaces partagés, tels que le gymnase. Cet appui financier témoigne de la volonté du gouvernement du Canada de bâtir des infrastructures locales solides et de promouvoir l'épanouissement des communautés vivant en situation linguistique minoritaire partout au pays.

Ce financement est accordé dans le cadre du Plan d'action pour les langues officielles 2023-2028 : Protection- promotion-collaboration, qui a été dévoilé le 26 avril 2023. Il permet au gouvernement du Canada d'appuyer des mesures qui touchent l'immigration francophone, le développement économique, l'éducation, la justice, la santé, les arts et la culture.

« Les centres communautaires comme l'École François-Buote réunissent nos voisins, resserrent les liens entre les gens et contribuent à maintenir la vitalité de nos communautés francophones. L'investissement d'aujourd'hui en est un exemple et servira sans aucun doute la communauté de l'Isle-Saint-Jean pendant des années à venir. »

- L'honorable Randy Boissonnault, ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et des Langues officielles

« L'expansion du centre communautaire à l'École François-Buote est bien plus qu'un simple projet de construction; il s'agit d'un engagement envers l'avenir de nos enfants et de notre communauté. En offrant aux élèves un environnement d'apprentissage moderne et adapté à leurs besoins, nous investissons dans leur réussite et dans la prospérité de notre région. Ces fonds font une grande différence chez nous, à Charlottetown. »

- Sean Casey, député de Charlottetown

« Cet investissement important dans l'agrandissement de l'École François-Buote ne se limite pas à augmenter la superficie du bâtiment scolaire. Il s'agit de créer un espace moderne favorisant l'épanouissement des familles qui veulent vivre et grandir en français. Il ne fait aucun doute que ces espaces scolaires et communautaires supplémentaires aideront à répondre aux besoins croissants de la communauté francophone de l'Île. »

- L'honorable Natalie Jameson, ministre de l'Éducation et de la Petite Enfance

« Le Conseil des commissaires de la Commission scolaire de langue française est heureux de l'annonce concernant l'agrandissement de l'École Francois-Buote. La participation financière des gouvernements témoigne de l'importance d'appuyer l'éducation en français langue première et de soutenir notre école en plein essor. Nous sommes très reconnaissants de ces investissements. »

- Gilles Benoît, président, Commission scolaire de langue française de l'Île-du-Prince-Édouard

Le Plan d'action pour les langues officielles 2023-2028 : Protection-promotion-collaboration prévoit un investissement total de 4,1 milliards pour appuyer 7 ministères et 33 mesures nouvelles ou bonifiées qui visent la protection et la promotion des langues officielles au pays. Il s'agit du 5e plan quinquennal sur les langues officielles en 20 ans.

Le Plan d'action repose sur 4 piliers. Il s'inspire des priorités gouvernementales ainsi que des enjeux exprimés par la population lors de consultations pancanadiennes menées en 2022, desquelles découle le Rapport sur les consultations - Consultations pancanadiennes sur les langues officielles 2022.

Le 20 juin 2023, le projet de loi C-13, la Loi visant l'égalité réelle entre les langues officielles du Canada, a reçu la sanction royale. Cette loi vise, entre autres, à répondre au déclin du français au pays, ainsi qu'à clarifier et à renforcer la promotion des langues officielles, tout en appuyant les communautés de langue officielle en situation minoritaire.

Il y a des communautés de langue officielle en situation minoritaire dans chaque province et territoire du pays. Chacune d'elles compose avec des réalités et des besoins particuliers. Le Plan d'action vise à relever les défis uniques auxquels font face les communautés francophones hors Québec et les communautés anglophones du Québec.

