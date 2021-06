L'Oréal Canada a annoncé la mise en place d'un plan de solidarité pour soutenir la lutte contre le coronavirus au Canada dès le mois de mars 2020. Ce programme avait pour but de soutenir différents acteurs : les hôpitaux et professionnels de la santé qui se battent en première ligne pour limiter la propagation de la COVID-19; les salons de coiffure, les distributeurs et les fournisseurs ayant un statut de microentreprises ou de PME, qui sont particulièrement exposés et fragiles face à la crise économique engendrée par la pandémie; et les associations qui soutiennent les plus démunis, en particulier les femmes en situation de violence conjugale.

Frank Kollmar, président-directeur-général de L'Oréal Canada, a déclaré que « ce geste de solidarité s'inscrit dans la continuité de nos efforts pour participer à la lutte contre la COVID-19. L'Oréal Canada est heureux de contribuer à la relance en soutenant les efforts de vaccination, notamment avec notre clinique de vaccination en entreprise en partenariat avec CAE, ainsi que par ce don de gels désinfectants à la Croix-Rouge canadienne. »

« La Croix-Rouge canadienne souhaite remercier L'Oréal Canada et Garnier Canada pour leur généreux don de 150 000 bouteilles de gel désinfectant. Celui-ci permettra à la Croix-Rouge canadienne, dans le cadre de son mandat de coordination humanitaire en réponse à la COVID-19, de contribuer à la réduction des effets de la pandémie dans le Grand Montréal en soutenant les organismes du milieu œuvrant auprès des personnes vulnérables de même que les équipes de sensibilisation à la vaccination présentes dans une vingtaine de quartiers et d'arrondissements de l'Île de Montréal, à Laval et dans l'agglomération de Longueuil », ajoute Pascal Mathieu, vice-président de la Croix-Rouge canadienne, Québec.

« C'était naturel pour Garnier Canada d'épauler la Croix Rouge dans la lutte contre la COVID-19. C'est en alliant nos forces et en aidant les travailleurs de première ligne que nous apportons une réelle contribution afin protéger la communauté. Avec ce partenariat, nous concrétisons notre engagement local, le gel étant fabriqué ici, dans notre usine canadienne, certifiée sans émission de carbone. Nous offrons ainsi une formule à la fois efficace et respectueuse de l'environnement », poursuit Laura Branik Directrice Générale de Garnier Canada.

À propos de L'Oréal Canada

L'Oréal Canada est une filiale à part entière du Groupe L'Oréal, le numéro un mondial du marché des cosmétiques. La compagnie, dont le siège social est à Montréal, a atteint un chiffre d'affaires de 1,18 milliards de dollars en 2020 et compte plus de 1450 employés. L'entreprise comprend un portfolio de 36 marques couvrant tous les aspects de la beauté et est présente dans tous les circuits de distribution : le marché de la grande consommation, les grands magasins, les salons, les pharmacies et les boutiques de marque. L'Oréal Canada, dont les opérations sont carboneutres au Canada, soutient les programmes de la Fondation L'Oréal, dont L'Oréal-UNESCO Pour les femmes et la science, qui promeut l'avancement des femmes en sciences au Canada depuis 2003 et La Beauté pour une vie meilleure, un programme de réinsertion sociale en coiffure pour femmes immigrantes depuis 2017.

À propos de la Croix-Rouge canadienne

Au pays ou à l'étranger, la Croix-Rouge s'assure d'être auprès de la population avant, pendant et après une catastrophe. Membre du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, qui est composé de la Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, du Comité international de la Croix-Rouge et de 192 Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, la Croix-Rouge canadienne a comme mission d'améliorer les conditions d'existence des personnes vulnérables en mobilisant le pouvoir de l'humanité au Canada et partout dans le monde.

SOURCE L'Oréal Canada Inc.

Renseignements: Contacts médias : L'Oréal Canada, Virginie Hotte-Dupuis, Tél. : 514 287-4618, [email protected]; Croix-Rouge canadienne, Québec, Jean-Sébastien Pariseau, Tél. : 1 888 418-9111, [email protected]