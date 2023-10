MONTRÉAL, le 5 oct. 2023 /CNW/ - Imperial Tobacco Canada (ITCAN) est fière d'annoncer que son engagement à créer un environnement de travail inclusif, diversifié et flexible pour ses employés a été récompensé par un Impact Award 2023 dans la catégorie Soutien aux employés.

« Notre entreprise réussit lorsque nos employés prospèrent. Nous avons vraiment redéfini l'expérience des employés au sein de la compagnie, déclare Frank Silva, président et chef de la direction d'ITCAN. Notre approche progressive est axée sur l'écoute et la prise de bonnes décisions en réponse à l'évolution des besoins de nos employés et de nos consommateurs. »

Les employés du siège social peuvent faire du télétravail jusqu'à 50 % du temps, ce qui constitue la nouvelle norme pour les directives d'ITCAN en matière de travail hybride. L'entreprise a également mis en place un programme de travail entièrement à distance afin d'aider à recruter et à retenir les candidats les plus intéressants. Le programme permet à ITCAN d'élargir son champ d'action et d'éliminer les obstacles à la mobilité qui entravent l'avancement professionnel.

« La flexibilité et le fait de permettre à nos employés à équilibrer leurs horaires en fonction de ce qui leur convient le mieux permettent une meilleure intégration travail-vie personnelle ainsi qu'une productivité accrue sur tous les aspects, affirme Lito Charet, vice-présidente des ressources humaines et inclusion d'ITCAN. Nous avons appris que l'approche uniformisée n'est plus la solution pour nos employés, c'est une question de flexibilité et de choix. Nous sommes fiers d'habiliter par le biais de la responsabilité, et cela interpelle beaucoup plus nos employés. »

Voici quelques-unes des initiatives mises en œuvre cette année par l'entreprise et qui s'appuient sur la rétroaction de ses employés :

Les Fri-Yays (demi-journée les vendredis) de Pâques à l'Action de grâce, où tous les employés sont encouragés à se déconnecter à partir de midi le vendredi afin de profiter d'une fin de semaine plus longue pour passer du temps avec leurs proches.

Un programme d'avantages flexible adapté aux besoins des employés et de leurs familles, comprenant un compte de gestion des dépenses de santé et un compte de bien-être personnel qui leur permet de se sentir soutenus dans tous les aspects de leur bien-être.

Un catalogue de formations amélioré, proposé dans le cadre d'une inscription libre et sur différents supports, numérique ou en personne, afin de soutenir davantage les employés dans leur parcours d'apprentissage et de perfectionnement.

« Les opinions de nos employés resteront au cœur de toutes nos activités. Nous sommes très honorés d'avoir été certifiés comme l'un des meilleurs endroits où il fait bon travailler au Canada pour la deuxième année consécutive, poursuit Mme Charet. L'Impact Award est une nouvelle confirmation que nous faisons la bonne chose. »

L'Impact Award récompense les entreprises qui soutiennent leur personnel dans les domaines de la santé, de la sécurité et du bien-être. Ce prix est parrainé par Canada Convenience Store News.

À propos d'Imperial Tobacco Canada

Imperial Tobacco Canada est un chef de file des produits de tabac et de vapotage au Canada, et membre du groupe producteur de tabac le plus dominant à l'échelle internationale : BAT. BAT est une société internationale de biens de consommation multicatégoriels qui exerce ses activités dans plus de 180 marchés. Notre vision consiste à bâtir Un Avenir MeilleurMC en atténuant les répercussions de nos activités sur la santé grâce à un plus grand choix de produits agréables et présentant moins de risques pour nos consommateurs.

Nos assises solides, ainsi que nos aptitudes à l'innovation de pointe, nous permettent de créer des produits plus durables pour nos consommateurs adultes, et d'assurer des activités plus durables à nos collègues, nos actionnaires et nos communautés.

À propos des Impact Awards

Les CSNC Impact Awards récompensent les initiatives mises en place par les détaillants, les fournisseurs, les distributeurs et les partenaires de l'industrie qui facilitent le changement en soutenant les communautés, les employés et la planète dans quatre domaines clés.

Pour plus de renseignements sur la reconnaissance d'ITCAN pour l'Impact Award dans la catégorie Soutien aux employés, consultez le site https://ccentral.ca/2023-impact-awards-winner-imperial-tobacco

SOURCE Imperial Tobacco Canada (Français)

Renseignements: ou pour une demande d'entrevue, veuillez contacter : Laurence Sauvé, Torchia Communications, 514 984-4122, [email protected]