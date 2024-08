Immigration temporaire - Québec limite l'augmentation du nombre de résidents non permanents

MONTRÉAL, le 20 août 2024 /CNW/ - Le premier ministre, François Legault, et la ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration, Christine Fréchette, annoncent des mesures pour freiner la croissance du nombre de résidents non permanent à Montréal.

Ainsi, à partir du 3 septembre prochain, et ce, pour une période de six mois, la réception de demandes du Programme des travailleurs étrangers temporaires sera suspendue pour des emplois dans la région de Montréal dont le salaire offert est inférieur au salaire médian du Québec, soit 57 000 $. Des exemptions sont prévues pour les demandes liées à certains secteurs stratégiques d'activité économique comme la santé, l'éducation, la construction, l'agriculture et la transformation alimentaire.

Le gouvernement entend également se doter de leviers juridiques pour mieux encadrer la venue d'étudiants étrangers sur son territoire. Il est nécessaire de pouvoir limiter le nombre de demande faites par les étudiants étrangers en fonction de plusieurs facteurs comme le type d'établissement, le nombre d'étudiants étrangers par établissement, la région, le niveau d'études, etc. Un projet de loi sera déposé cet automne à cet effet et visera également à permettre un meilleur suivi de la situation des étudiants étrangers sur le territoire afin d'appuyer la mise en application de limitations et d'encadrement ciblés.

Rappelons que le nombre de résidents permanents présents au Québec, principalement des demandeurs d'asile, des travailleurs étrangers temporaires et des étudiants étrangers, a presque doublé entre 2021 et 2024, passant d'environ 300 000 à 600 000 au 1er avril 2024. Le gouvernement du Québec agit donc pour réduire le nombre d'immigrants à Montréal afin de protéger le français et limiter les impacts sur la disponibilité de logements ainsi que sur nos services publics.

Le premier ministre a également réitéré les attentes du Québec envers Ottawa afin de réduire de 50 % le nombre de demandeurs d'asile et de travailleurs étrangers temporaires. Un système de répartition des demandeurs d'asile devrait être mis sur pied en collaboration avec le fédéral et l'ensemble des états fédérés d'ici la fin du mois de septembre.

Citations :

« On doit absolument réduire le nombre d'immigrants temporaires à Montréal pour protéger le français. On doit aussi protéger nos services publics et réduire la pression sur le logement. Le gouvernement fédéral est le grand responsable de l'explosion du nombre d'immigrants temporaires au Québec. On a décidé d'agir dans nos champs de compétence. L'annonce faite aujourd'hui est un premier pas et l'on n'exclut pas d'aller plus loin. On s'attend aussi à ce que le gouvernement fédéral agisse rapidement pour freiner l'arrivée importante d'immigrants temporaires, dont une bonne partie est sous sa responsabilité. »

François Legault, premier ministre du Québec

« L'immigration temporaire pèse lourd sur le Québec - tant sur le français, que sur nos services publics et le logement. En effet, le Québec fait face à une pénurie de main-d'œuvre dans certaines régions, mais avec la hausse du taux de chômage et la présence en grand nombre de demandeurs d'asile sans emploi à Montréal, les entreprises de la métropole doivent faire un effort afin de recruter les gens qui sont déjà ici avant de faire venir de la main-d'œuvre étrangère. Le Québec pose aujourd'hui un geste fort pour réduire l'immigration temporaire avec les leviers dont il dispose et entend se doter prochainement d'un plus grand nombre d'entre eux pour mieux encadrer l'arrivée d'étudiants étrangers. »

Christine Fréchette, ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration

Faits saillants :

L'île de Montréal a accueilli près du quart (23,5 %) des travailleurs non agricoles du Programme de travailleurs étrangers temporaires au 31 décembre 2023. De plus, 81 % des personnes ayant présenté une demande d'asile depuis le Québec en 2022 et en 2023 résident sur l'île de Montréal.

Chez les résidents non permanents, le taux de chômage dans la région métropolitaine de recensement (RMR) était de 13 %, comparativement à 6,1 % pour l'ensemble de la population en juin 2024.

À compter du 3 septembre prochain, la réception de toute nouvelle demande d'EIMT pour les offres d'emplois du PTET situées dans l'île de Montréal dont le salaire offert est inférieur au salaire médian du Québec, qui s'élève actuellement à 27,47 $/h (soit 57 137 $ par année), sera suspendue pour une période de six mois. Cette suspension inclut les demandes présentées dans le cadre du traitement simplifié et celles visant à prolonger l'emploi d'un travailleur étranger occupant déjà un emploi au Québec.

Lien connexe :

https://www.quebec.ca/entreprises-et-travailleurs-autonomes/administrer-gerer/embauche-gestion-personnel/recruter/embaucher-immigrant/embaucher-travailleur-etranger-temporaire/comprendre-autorisations#c285696

SOURCE Cabinet du premier ministre

Sources: Ewan Sauves, Attaché de presse, Cabinet du premier ministre, 514 585-4451, [email protected]; Maude Methot-Faniel, Directrice des communications, Cabinet de la ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration, Tél. : 438 526-8750, [email protected]; Renseignements : Relations avec les médias, Ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration, Tél. : 514 940-1630, mé[email protected]