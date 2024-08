IMAGINE MONKLAND - Piétonnisation éphémère !

MONTRÉAL, le 13 août 2024 /CNW/ - Du 22 au 25 août prochains, les habitants du quartier Notre-Dame-de-Grâce pourront participer aux activités proposées par Imagine Monkland ! Après une pause de plus de cinq ans, Imagine Monkland est de retour. Organisé par l'Arrondissement de Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce, en collaboration avec l'Association des gens d'affaires de NDG, Biz NDG, l'événement prendra la forme d'une piétonnisation éphémère pour encourager les habitants du quartier à se réapproprier l'avenue de Monkland. L'événement souhaite mettre de l'avant l'offre commerciale du quartier, tout en proposant une programmation variée et à l'image de l'avenue de Monkland. Restez à l'affût via les pages Facebook et Instagram de Imagine Monkland pour connaître tous les détails !

Pour l'occasion, l'avenue de Monkland sera fermée à la circulation entre les avenues de Melrose et Girouard où de nombreux commerçants profiteront de l'occasion pour promouvoir l'offre commerciale unique de l'avenue. Toute la population du quartier est conviée pour découvrir ou redécouvrir leurs commerces favoris. Plus de 35 commerces et plus d'une dizaine d'organismes communautaires du secteur s'installeront à l'extérieur et offriront une diversité de produits et services à la population.

Afin d'ajouter une touche festive à cette piétonnisation éphémère, des spectacles musicaux d'artistes locaux seront présentés. Du mobilier urbain sera spécialement ajouté et une zone famille sera également aménagée pour le plaisir des tout-petits. Plusieurs activités sont prévues pendant ces quatre journées ! Soyez des nôtres pour ne rien manquer et abonnez-vous à la page Imagine Monkland pour connaître tous les détails !

L'Arrondissement de Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce, en collaboration avec l'Association des gens d'affaires de NDG, Biz NDG renouvelle cette expérience, qui a connu du succès auprès de la population locale et des quartiers avoisinants lors de sa dernière édition tenue en 2018. Cet événement s'inscrit dans la mouvance d'un souhait collectif de se soutenir et répond à la mission principale des deux collaborateurs de l'événement : contribuer, par leurs initiatives, à promouvoir le développement économique et culturel de la communauté en créant un environnement durable, attrayant, sécuritaire et divertissant.

« Je suis très heureuse d'annoncer avec Biz NDG le retour de la piétonnisation de l'avenue de Monkland cette année. Imagine Monkland, c'est une occasion de se retrouver, de découvrir notre quartier et ses commerces autrement et de faire l'expérience de la mobilité douce en toute sécurité. Je veux souligner que cet événement est possible grâce à la bonne collaboration entre les services de l'arrondissement, notre administration, Biz NDG ainsi que les propriétaires de commerces de l'avenue de Monkland. Ensemble, nous avons été en mesure de créer un projet de piétonnisation dont toute la collectivité peut profiter. J'ai hâte de redécouvrir Monkland piétonne avec vous! », indique la mairesse madame Gracia Kasoki Katahwa.

« Le retour d'Imagine Monkland est accueilli avec un enthousiasme par nos entreprises, nos résidents, nos organismes locaux et notre communauté dans son ensemble. Biz NDG est encore une fois fier de sa collaboration avec notre arrondissement pour réaliser ce beau projet pour le développement socio-économique et culturel de notre secteur », déclare Marc Chriqui, directeur général de Biz NDG.

L'avenue de Monkland sera fermée à la circulation automobile, entre les avenues de Melrose et Girouard à partir du mercredi 21 août 21 h jusqu'au lundi 26 août 4 h. Veuillez prévoir vos déplacements en conséquence. Pour toutes informations supplémentaires, veuillez vous référer à la page Facebook de l'événement.

Du 22 au 25 août, soyez des nôtres pour venir profiter de l'avenue de Monkland dans toute sa splendeur !

L'édition 2024 d'Imagine Monkland est rendue possible grâce au soutien du ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie du Québec, de la Ville de Montréal et de l'Arrondissement de Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce, en collaboration avec Biz NDG.

À propos de Biz NDG

Biz NDG est une association de commerçants à but non-lucratif qui vise à faire la promotion des activités commerciales de Notre-Dame-de-Grâce. Biz NDG a pour mission de mobiliser les commerçants et mettre en œuvre diverses actions contribuant à dynamiser les artères commerciales du quartier en améliorant l'offre commerciale.

