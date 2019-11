Ils sont de retour! McDonald's présente son Joyeux festin(MD) surprise de série limitée, mettant en vedette des jouets emblématiques nostalgie des 40 dernières années

Copain McCroquettes Cowboy* (McDonald's) : 1988

(McDonald's) : 1988 Copain McCroquettes Pompier* (McDonald's) : 1988

(McDonald's) : 1988 Copain McCroquettes Facteur* (McDonald's) : 1988

(McDonald's) : 1988 Hamburger changeable (McDonald's) : 1989

(McDonald's) : 1989 Grosse Douceur (McDonald's) : 1990

(McDonald's) : 1990 Boîte à Joyeux festin dinosaure changeable* (McDonald's) : 1991

(McDonald's) : 1991 Thunderbird Hot Wheels de McDonald's* (Mattel) : 1993

(Mattel) : 1993 Pique-Burger (McDonald's) : 1995

(McDonald's) : 1995 Power Rangers (Hasbro) : 1995

(Hasbro) : 1995 Basket spatial - Bugs Bunny (Warner Brothers) : 1996

(Warner Brothers) : 1996 Patti l'ornithorynque (Ty Beanie Baby) : 1997

(Ty Beanie Baby) : 1997 Tamagotchi (Bandai) : 1998

(Bandai) : 1998 My Little Pony (Hasbro) : 1998

(Hasbro) : 1998 Furby (Hasbro) : 1999

(Hasbro) : 1999 Hello Kitty (Sanrio) : 2013

*sauf au Québec

Tous les Canadiens qui ont déjà eu le plaisir de savourer un Joyeux festin se remémoreront la joie qu'ils éprouvaient en ouvrant la boîte et en découvrant le jouet reçu. Le Joyeux festin a changé depuis ce temps, mais le plaisir qu'il procure, lui, demeure. Les clients de tous âges sont conviés à cette célébration et invités à découvrir le jouet nostalgie qui les attend dans leur Joyeux festin surprise.

« Les jouets du Joyeux festin sont liés à l'enfance tout comme la boîte rouge iconique l'est à la marque McDonald's, déclarait Antoinette Benoit, vice-présidente senior et chef du Marketing chez McDonald's du Canada. Les parents pourront ainsi partager avec leurs enfants leurs bons souvenirs et en créer de nouveaux en déballant leur Joyeux festin surprise et en découvrant un jouet qui leur était cher. »

Le Joyeux festin est source de moments de plaisir, mais est aussi connu pour mettre en vedette des produits chouchous comme le Poulet McCroquettesMD et les Hamburgers. Au fil des ans, McDonald's a ajouté de nouveaux choix équilibrés à son Joyeux festin. Les parents peuvent ainsi se sentir en toute confiance quant aux choix de repas qu'ils offrent à leur famille. McDonald's a servi partout dans le monde plus de 6,4 milliards de fruits, de légumes, de produits laitiers à faible teneur en matières grasses et d'eau dans son Joyeux festin depuis 2013. Son engagement a pris de l'ampleur pour atteindre les buts fixés à l'international pour le Joyeux festin annoncés en 2018.

Au Canada, le Joyeux festin occupe une place de choix dans le cœur des familles canadiennes. En effet, une partie du produit de la vente de chaque Joyeux festin est versée à l'Œuvre des Manoirs RonaldMD McDonald du Canada (OMRMMD). Depuis 2004, le programme du Joyeux festin a permis d'amasser plus de 70 millions de dollars pour l'organisme. Ces sommes recueillies contribuent, chaque année, à garder plus de 25 000 familles ensemble dans un Manoir Ronald McDonald ou une Salle familiale Ronald McDonald au Canada pendant que leur enfant malade est soigné dans un hôpital pour enfants à proximité.

Les amateurs de tous âges sont conviés à la célébration de cet événement du Joyeux festin surprise partout sur la planète et à découvrir le jouet chouchou d'hier ou d'aujourd'hui qui les attend.

