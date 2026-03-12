Nouvelles fournies parElections Canada
- Aux élections partielles en cours dans Scarborough-Sud-Ouest (Ontario), Terrebonne (Québec) et University-Rosedale (Ontario), Élections Canada encourage les électeurs à choisir tôt la façon de voter qui leur convient le mieux. Ils peuvent :
- voter à leur bureau de vote le jour de l'élection (le lundi 13 avril);
- voter à leur bureau de vote les jours de vote par anticipation (le vendredi 3 avril, le samedi 4 avril, le dimanche 5 avril et le lundi 6 avril);
- voter d'avance au bureau d'Élections Canada dans Scarborough-Sud-Ouest, Terrebonne ou University-Rosedale, en tout temps d'ici le mardi 7 avril, 18 h;
- voter par la poste : les électeurs doivent présenter une demande avant le mardi 7 avril, 18 h, et retourner leur bulletin spécial par la poste (des dates limites s'appliquent) ou en personne à leur bureau local d'Élections Canada avant la fermeture des bureaux de vote le jour de l'élection.
- Pour voter, les électeurs doivent présenter une preuve d'identité et d'adresse. La liste des pièces d'identité acceptées est accessible à elections.ca.
- Certaines pièces d'identité acceptées aux élections provinciales et municipales pourraient ne pas être acceptées à une élection fédérale.
- Les règles concernant le vote et l'identification des électeurs sont différentes pour les électeurs incarcérés et les Canadiens habitant à l'étranger.
Élections Canada est un organisme indépendant et non partisan qui relève directement du Parlement.
