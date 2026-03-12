GATINEAU, QC, le 12 mars 2026 /CNW/ -

Aux élections partielles en cours dans Scarborough-Sud-Ouest (Ontario), Terrebonne (Québec) et University-Rosedale (Ontario), Élections Canada encourage les électeurs à choisir tôt la façon de voter qui leur convient le mieux. Ils peuvent :

voter à leur bureau de vote le jour de l'élection (le lundi 13 avril);



voter à leur bureau de vote les jours de vote par anticipation (le vendredi 3 avril, le samedi 4 avril, le dimanche 5 avril et le lundi 6 avril);



voter d'avance au bureau d'Élections Canada dans Scarborough-Sud-Ouest, Terrebonne ou University-Rosedale, en tout temps d'ici le mardi 7 avril, 18 h;



voter par la poste : les électeurs doivent présenter une demande avant le mardi 7 avril, 18 h, et retourner leur bulletin spécial par la poste (des dates limites s'appliquent) ou en personne à leur bureau local d'Élections Canada avant la fermeture des bureaux de vote le jour de l'élection.

Pour voter, les électeurs doivent présenter une preuve d'identité et d'adresse. La liste des pièces d'identité acceptées est accessible à elections.ca.

Certaines pièces d'identité acceptées aux élections provinciales et municipales pourraient ne pas être acceptées à une élection fédérale.

Les règles concernant le vote et l'identification des électeurs sont différentes pour les électeurs incarcérés et les Canadiens habitant à l'étranger.

Élections Canada est un organisme indépendant et non partisan qui relève directement du Parlement.

