Les électeurs peuvent s'inscrire, vérifier leur inscription ou mettre à jour leur adresse en ligne

Les élections partielles fédérales dans Scarborough-Sud-Ouest (Ontario), Terrebonne (Québec) et University-Rosedale (Ontario) auront lieu le lundi 13 avril 2026.

Pour voter aux élections partielles, les électeurs doivent être inscrits à leur adresse actuelle dans leur circonscription et y résider depuis le dimanche 8 mars 2026.

Les électeurs peuvent utiliser le Service d'inscription en ligne des électeurs d'Élections Canada pour s'inscrire, vérifier leur inscription, mettre à jour leur adresse ou faire une demande de vote par la poste. Élections Canada encourage les électeurs à utiliser ses services en ligne. Ils peuvent aussi communiquer avec leur bureau local d'Élections Canada ou nous appeler au 1-800-463-6868 pour obtenir plus d'information.

Élections Canada enverra par la poste une carte d'information de l'électeur à tous les électeurs inscrits dans Scarborough-Sud-Ouest, Terrebonne et University-Rosedale. La plupart des électeurs sont déjà inscrits.

Les électeurs qui ne reçoivent pas de carte d'information de l'électeur peuvent trouver leur lieu de vote en entrant leur code postal dans la boîte Service d'information à l'électeur, à elections.ca.

