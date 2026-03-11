Nouvelles fournies parElections Canada
11 mars, 2026, 13:37 ET
Les électeurs peuvent s'inscrire, vérifier leur inscription ou mettre à jour leur adresse en ligne
GATINEAU, QC, le 11 mars 2026 /CNW/ -
- Les élections partielles fédérales dans Scarborough-Sud-Ouest (Ontario), Terrebonne (Québec) et University-Rosedale (Ontario) auront lieu le lundi 13 avril 2026.
- Pour voter aux élections partielles, les électeurs doivent être inscrits à leur adresse actuelle dans leur circonscription et y résider depuis le dimanche 8 mars 2026.
- Les électeurs peuvent utiliser le Service d'inscription en ligne des électeurs d'Élections Canada pour s'inscrire, vérifier leur inscription, mettre à jour leur adresse ou faire une demande de vote par la poste. Élections Canada encourage les électeurs à utiliser ses services en ligne. Ils peuvent aussi communiquer avec leur bureau local d'Élections Canada ou nous appeler au 1-800-463-6868 pour obtenir plus d'information.
- Élections Canada enverra par la poste une carte d'information de l'électeur à tous les électeurs inscrits dans Scarborough-Sud-Ouest, Terrebonne et University-Rosedale. La plupart des électeurs sont déjà inscrits.
- Les électeurs qui ne reçoivent pas de carte d'information de l'électeur peuvent trouver leur lieu de vote en entrant leur code postal dans la boîte Service d'information à l'électeur, à elections.ca.
Élections Canada est un organisme indépendant et non partisan qui relève directement du Parlement.
Abonnez-vous à notre service de nouvelles à elections.ca.
SOURCE Elections Canada
Élections Canada - Relations avec les médias : [email protected]
Partager cet article