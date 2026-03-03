GATINEAU, QC, le 3 mars 2026 /CNW/ -

Le directeur général des élections du Canada, Stéphane Perrault, a informé le chef du Parti libertarien du Canada de la radiation du parti à compter du 31 mars 2026.

Le parti est radié parce qu'il n'a pas déposé de rapport du vérificateur général relatif à l'élection générale du 28 avril 2025 conformément aux exigences de la Loi électorale du Canada .

. Le parti ne pourra plus délivrer de reçus aux fins de l'impôt pour les contributions reçues après la date de prise d'effet de sa radiation et n'aura plus droit aux avantages accordés aux partis enregistrés par la Loi, notamment à l'utilisation du temps d'antenne.

Un avis de radiation du parti sera publié dans la Gazette du Canada.

Élections Canada est un organisme indépendant et non partisan qui relève directement du Parlement.

SOURCE Elections Canada

Renseignements : Élections Canada - Relations avec les médias, [email protected]