Des élections partielles fédérales auront lieu le lundi 13 avril 2026 dans les circonscriptions de Scarborough-Sud-Ouest (Ontario), de Terrebonne (Québec) et de University-Rosedale (Ontario) pour combler des sièges vacants à la Chambre des communes.

Les bureaux d'Élections Canada dans Scarborough-Sud-Ouest, Terrebonne et University-Rosedale sont maintenant ouverts.

Les citoyens canadiens âgés d'au moins 18 ans le jour de l'élection ont le droit de voter à ces élections partielles s'ils : résident dans Scarborough-Sud-Ouest, Terrebonne ou University-Rosedale. Leur adresse de résidence doit être située dans la circonscription du dimanche 8 mars jusqu'au jour de l'élection, soit le lundi 13 avril. sont inscrits . La plupart des Canadiens qui ont le droit de voter sont inscrits au Registre national des électeurs. Pour s'inscrire ou vérifier s'ils sont inscrits, les électeurs peuvent utiliser le Service d'inscription en ligne des électeurs à elections.ca, nous appeler au 1-800-463-6868 ou communiquer avec le bureau local d'Élections Canada. Ils peuvent également s'inscrire en personne à leur bureau de vote au moment de voter. présentent une preuve d'identité et d'adresse . De nombreuses pièces peuvent être présentées comme preuve d'identité et d'adresse. Consultez la liste complète en ligne.

Les électeurs dans Scarborough-Sud-Ouest, Terrebonne et University-Rosedale peuvent : voter à leur bureau de vote le jour de l'élection (le lundi 13 avril); voter à leur bureau de vote les jours de vote par anticipation (le vendredi 3 avril, le samedi 4 avril, le dimanche 5 avril et le lundi 6 avril); voter d'avance à leur bureau d'Élections Canada dans Scarborough-Sud-Ouest, Terrebonne ou University-Rosedale, en tout temps d'ici le mardi 7 avril, 18 h; voter par la poste : ils doivent présenter une demande avant le mardi 7 avril, 18 h, et retourner leur bulletin spécial par la poste (des dates limites s'appliquent) ou en personne à leur bureau local d'Élections Canada avant la fermeture des bureaux de vote le jour de l'élection.



Élections Canada est un organisme indépendant et non partisan qui relève directement du Parlement.

