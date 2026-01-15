OTTAWA, Ontario, le 15 janv. 2026 /CNW/ - L'appel de candidatures pour les bourses Michener est lancé. La Fondation des Prix Michener offre deux bourses : l'une pour le journalisme d'enquête et l'autre pour l'enrichissement des études en journalisme. Chacune de ces bourses, d'une valeur de 40 000 $, comprend des dépenses à justifier pouvant aller jusqu'à 5 000 $.

La Bourse Michener-Deacon pour le journalisme d'enquête vise à promouvoir l'excellence en journalisme d'intérêt public qui contribue à l'amélioration des politiques publiques, des normes d'éthique, de la gouvernance d'entreprise ou de la vie des Canadiennes et Canadiens. La Bourse Michener-Deacon est décernée à un journaliste possédant au moins cinq ans d'expérience pour soutenir un projet réalisé en collaboration avec une organisation médiatique canadienne reconnue.

La Bourse Michener- L.Richard O'Hagan pour les études en journalisme encourage l'avancement et l'enrichissement de la formation des journalistes canadiens et des étudiants en journalisme. Elle est offerte aux équipes pouvant compter jusqu'à quatre personnes (ou aux organisations incluant les écoles de journalisme et les organes de presse), dont au moins un professeur en journalisme œuvrant dans une institution postsecondaire et un journaliste d'expérience.

Pour connaître les anciens récipiendaires et découvrir leurs projets, cliquez ici.

Le dévoilement des prochains récipiendaires se fera au printemps 2026, avant la cérémonie de remise du Prix Michener prévue pour juin 2026.

La date de clôture de cet appel de candidatures est le vendredi 20 février 2026 à 23 h 59 (HNP). Les formulaires de candidature se trouvent sur le site Web des Prix Michener, au www.prixmichener.ca.

Les Prix Michener

Les Prix Michener soutiennent et célèbrent l'excellence en matière de journalisme d'intérêt public au Canada. Le Prix Michener a été créé en 1970 par le très honorable et regretté Roland Michener, gouverneur général du Canada de 1967 à 1974; il est considéré comme la plus haute distinction journalistique au pays. Le conseil d'administration de la Fondation des Prix Michener s'occupe des affaires du Prix, en partenariat avec la Fondation Rideau Hall. Pour en savoir plus, consultez le www.prixmichener.ca.

Renseignements : Jill Clark, Gestionnaire des communications, Fondation Rideau Hall, 613-809-1480, [email protected]