GATINEAU, QC, le 3 juill. 2024 /CNW/ - Toutes les personnes âgées au Canada méritent de vivre en santé, en sécurité et dans la dignité. Tout le monde devrait avoir le choix de vieillir à domicile, dans sa communauté, selon ses choix. Cela inclut les Canadiens 2ELGBTQI+ qui n'ont pas tout le soutien nécessaire pour répondre à leurs besoins uniques.

C'est pourquoi le ministre des Aînés, Seamus O'Regan Jr., invite les personnes de 55 ans et plus qui s'identifient comme bispirituelles, lesbiennes, gaies, bisexuelles, transgenres, queers ou intersexuées, y compris celles qui se considèrent comme membres des communautés de la diversité sexuelle et de genre, à participer à une consultation en ligne du gouvernement du Canada. La consultation vise à les aider à vieillir dans leur communauté, comme elles l'entendent.

La consultation en ligne est ouverte pour deux semaines encore et se terminera le 17 juillet 2024. Elle fait partie du Plan d'action fédéral 2ELGBTQI+, qui adopte une approche globale pour consolider les données sur les communautés 2ELGBTQI+ et élaborer des politiques fondées sur des données probantes en tenant compte des opinions exprimées par ces communautés.

C'est lorsqu'on inclut tout le monde qu'on obtient le meilleur. Inclure l'ensemble de la population canadienne dans les efforts qui visent à bâtir une société plus juste et plus équitable, voilà comment nous nous assurons que ces efforts profitent à tout le monde. Les personnes âgées 2ELGBTQI+ méritent d'avoir voix au chapitre.

Citations

« Chaque aîné mérite de vieillir dans la dignité et d'avoir le choix. Cela inclut les aînés 2ELGBTQI+. Ils ont mené le combat pour les droits des personnes 2ELGBTQI+. Nous ne tolérerons pas que leurs droits soient ignorés, remis au placard ou supprimés. »

- Le ministre du Travail et des Aînés, Seamus O'Regan Jr.

Liens connexes

Plan d'action fédéral 2ELGBTQI+

Gouvernement du Canada - 2ELGBTQI+

