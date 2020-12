TORONTO, le 9 déc. 2020 /CNW/ - Gestion d'investissements Tangerine inc., une filiale en propriété exclusive de Tangerine, a annoncé aujourd'hui un nouvel ajout à sa famille d'investissements avec le lancement des Portefeuilles FNB mondiaux Tangerine. Grâce à cette nouvelle offre de Tangerine, nos clients peuvent maintenant élargir leurs possibilités de placement ou de se lancer dans le monde de l'investissement grâce à cette option simple, entièrement numérique et peu coûteuse. L'objectif des nouveaux Portefeuilles FNB mondiaux Tangerine est de simplifier le processus de placement en regroupant une sélection de fonds négociés en bourse (FNB) dans un fonds commun de placement, offrant la simplicité et le côté pratique d'un fonds commun de placement et une exposition à des FNB à faible coût.

Voici les principales caractéristiques des nouveaux Portefeuilles FNB mondiaux Tangerine :

Frais de gestion peu élevés : nos frais peu élevés font en sorte que votre argent travaille plus fort pour vous 1 .

nos frais peu élevés font en sorte que votre argent travaille plus fort pour vous . Investissez automatiquement : configurez des placements automatiques et nous nous occuperons du reste; comme les cotisations automatiques, le rééquilibrage automatique et le réinvestissement de dividendes.

: configurez des placements automatiques et nous nous occuperons du reste; comme les cotisations automatiques, le rééquilibrage automatique et le réinvestissement de dividendes. Portefeuilles diversifiés à l'échelle mondiale : chaque portefeuille investit dans des actions ou des obligations de plus de 45 pays à travers le monde, ce qui vous offre de nombreuses occasions de croissance.

: chaque portefeuille investit dans des actions ou des obligations de plus de 45 pays à travers le monde, ce qui vous offre de nombreuses occasions de croissance. Conçus pour répondre à vos besoins : les objectifs d'investissement de chacun sont différents. C'est pourquoi nous pourrons vous recommander un fonds commun de placement offrant une sélection de FNB qui répond à vos besoins.

: les objectifs d'investissement de chacun sont différents. C'est pourquoi nous pourrons vous recommander un fonds commun de placement offrant une sélection de FNB qui répond à vos besoins. Commencez à investir avec aussi peu que 25 $ : pas besoin d'une fortune pour investir. Commencez avec aussi peu que 25 $. Même les petites sommes s'accumulent au fil du temps.

: pas besoin d'une fortune pour investir. Commencez avec aussi peu que 25 $. Même les petites sommes s'accumulent au fil du temps. Il vous faudra 10 minutes ou moins : lancez-vous en une dizaine de minutes en suivant notre processus tout simple.

« Bien que nous ayons toujours été reconnus comme une excellente banque où épargner, nos nouveaux Portefeuilles FNB mondiaux constituent notre plus récente offre. Ils visent à élargir notre expérience bancaire courante, a déclaré Gillian Riley, présidente et chef de la direction de Tangerine. Nous offrons à nos clients un plus grand nombre d'options de placement à frais peu élevés - ce qu'ils attendent de nous. Ce n'est qu'une autre façon d'aider plus de Canadiens à atteindre leurs objectifs financiers. »

Tangerine aide les Canadiens à investir en ligne depuis plus d'une décennie. Nos nouveaux Portefeuilles FNB mondiaux s'ajoutent aux Portefeuilles principaux de Tangerine dans le but d'offrir à nos clients encore plus d'options qui répondent à leurs besoins en matière d'investissement. Nos deux options de portefeuille offrent une expérience numérique de bout en bout, un investissement minimal accessible, des cotisations prélevées automatiquement et la possibilité de choisir entre nos RÉR, CÉLI, FRR et comptes non enregistrés. Cliquez ici pour comparer nos Portefeuilles FNB mondiaux Tangerine et nos Portefeuilles principaux.

Comme 2020 sera bientôt derrière nous, le temps est venu de réfléchir à nos résolutions du Nouvel An et objectifs financiers pour 2021. Les nouveaux Portefeuilles FNB mondiaux Tangerine permettent à nos clients de cocher facilement « commencer à investir » de leur liste de résolutions. De plus, les clients de Tangerine peuvent atteindre leurs objectifs financiers plus facilement en établissant leurs Objectifs à partir de leur compte Tangerine, de sorte à garder le cap. Consultez notre blogue À propos d'argent pour avoir accès à plus de ressources et de conseils en matière d'investissement.

Renseignez-vous sur la façon de commencer à investir avec les nouveaux Portefeuilles FNB mondiaux Tangerine, ici.

À propos des Fonds d'investissement Tangerine

Les Fonds d'investissement Tangerine sont gérés par Gestion d'investissements Tangerine inc. et sont offerts en ouvrant un compte de fonds d'investissement chez Fonds d'investissement Tangerine ltée (« Investissements Tangerine »). Ces entités sont des filiales en propriété exclusive de la Banque Tangerine. Fonds d'investissement Tangerine ltée est le principal distributeur des Fonds d'investissement Tangerine.

À propos de la Banque Tangerine

La Banque Tangerine est une banque en ligne qui fournit des services bancaires courants simplifiés aux Canadiens. Forte de plus de 2 millions de clients et de près de 40 milliards de dollars d'actifs, Tangerine est l'une des principales banques numériques au Canada. Elle offre des services bancaires souples et accessibles, des produits et des services novateurs, des frais raisonnables et un service à la clientèle primé. Qu'il s'agisse de comptes d'épargne ou de comptes-chèques sans frais, de cartes de crédit, de CPG, de RÉR, de CÉLI, de prêts hypothécaires, de produits de prêts ou de fonds de placement par l'intermédiaire de sa filiale Fonds d'investissement Tangerine Limitée, la Banque Tangerine offre les produits bancaires courants dont les Canadiens ont besoin. Comptant plus de 1 000 employés au Canada, la banque étend sa présence au-delà de son site Web et de son application bancaire mobile à des centres d'appels ouverts en tout temps et à son siège social à Toronto. La Banque Tangerine a été fondée en 1997 sous le nom ING DIRECT Canada. Acquise par la Banque Scotia en 2012, Tangerine exerce ses activités de façon indépendante à titre de filiale en propriété exclusive.

1 Les dépenses liées au portefeuille sont composées des frais de gestion, des frais d'exploitation, des coûts de transaction et des frais d'administration fixes. Les frais de gestion annuels s'élèvent à 0,50 % de la valeur du portefeuille. Les frais d'administration fixes annuels s'élèvent à 0,15 % de la valeur du portefeuille. Comme ce portefeuille est nouveau, ses frais d'exploitation et ses coûts de transaction ne sont pas encore disponibles.

Les placements dans des fonds communs de placement peuvent entraîner des frais de courtage, des commissions de suivi, des frais de gestion et d'autres frais. Veuillez lire le prospectus avant de faire un placement. La valeur des fonds communs de placement fluctue souvent et leur rendement passé n'est pas indicatif de leur rendement dans l'avenir.

