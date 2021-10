OTTAWA, ON, le 21 oct. 2021 /CNW/ - Il y a moins d'un mois, nous avons exigé des mesures énergiques et une mobilisation massive pour répondre à la crise qui sévit en Alberta et en Saskatchewan. La modélisation présentée aujourd'hui par le médecin hygiéniste en chef de la Saskatchewan, le Dr Saqib Shahab, est à la fois alarmante et déchirante. La population de la Saskatchewan a besoin de notre soutien collectif, alors que les communautés sont toujours touchées par la COVID-19, sans en entrevoir la fin, et que les travailleurs de la santé continuent à prodiguer des soins dans des conditions extrêmes.

Le temps des politesses est terminé. Nous pressons le gouvernement provincial de rétablir des mesures de sécurité publique strictes, comme le recommandent les experts médicaux, afin de protéger la population de la Saskatchewan. Tout retard additionnel est tout simplement inacceptable.

À titre de médecin saskatchewanaise vivant maintenant dans le Nord, je presse le premier ministre Scott Moe de faire de ces mesures sanitaires une priorité immédiate. Nous exhortons le gouvernement provincial à augmenter les taux de vaccination en imposant la vaccination obligatoire dans les milieux de soins, à déployer immédiatement des mesures d'urgence plus strictes en matière de santé publique et à demander l'aide des autres provinces afin d'offrir un soutien additionnel aux travailleurs et aux patients dans le besoin.

Nous avons fait trop d'efforts depuis trop longtemps pour laisser cette situation perdurer. Comme nous l'avons déjà dit, il est temps de prendre des mesures courageuses et de nous concentrer sur la collaboration. La population de la Saskatchewan mérite mieux.

Katharine Smart, M.D., présidente de l'AMC

