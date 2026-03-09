SHERBROOKE, QC, le 9 mars 2026 /CNW/ - Ikigai Impact Inc., une société d'investissement immobilier à vocation sociale gérant plus de 60 propriétés de logements abordables au Québec et en Alberta, annonce la nomination de Lynsey Masson au poste de Directrice des propriétés - Ouest canadien.

Lynsey cumule plus de quatre années d'expérience en direction immobilière acquises chez Leston Holdings, où elle supervisait les opérations d'un portefeuille de plus de 3 500 logements répartis sur 65 sites à travers l'Alberta. Dans ce rôle, elle dirigeait des équipes multidisciplinaires avec un accent marqué sur l'efficacité opérationnelle, l'expérience des locataires et la stabilité à long terme des actifs.

Sa philosophie de gestion repose sur l'idée que chaque immeuble constitue une communauté à part entière. En favorisant des relations solides entre propriétaires et locataires et en portant une attention particulière aux dynamiques propres à chaque immeuble, Lynsey a contribué à maintenir des taux d'occupation élevés et une forte rétention des locataires au sein des portefeuilles qu'elle a gérés.

Lynsey agit également à titre de vice-présidente de l'Alberta Residential Landlord Association, où elle collabore avec des acteurs de l'industrie afin de promouvoir les meilleures pratiques et des standards professionnels élevés dans le secteur de l'habitation résidentielle.

Dans ses nouvelles fonctions chez Ikigai Impact, Lynsey supervisera les opérations immobilières dans l'ensemble de l'Ouest canadien, soutenant la croissance du portefeuille de l'entreprise en Alberta et renforçant son engagement envers l'excellence opérationnelle en matière de logement abordable.

« Mon objectif chez Ikigai Impact est de bâtir une équipe solide et engagée capable de concrétiser la vision de l'entreprise dans l'Ouest canadien », affirme Lynsey. « Nous souhaitons harmoniser la relation entre propriétaires et locataires, avec une attention particulière portée au logement abordable, qui demeure l'un des enjeux les plus pressants de notre industrie. »

Nikolai Ray, président et chef de la direction d'Ikigai Impact, ajoute :

« Lynsey apporte une profondeur opérationnelle importante ainsi qu'un leadership reconnu dans l'industrie à notre plateforme en Ouest canadien. Son expérience dans la gestion de portefeuilles résidentiels d'envergure et son implication au sein de l'association provinciale nous positionnent favorablement alors que nous poursuivons notre croissance responsable en Alberta. »

Cette nomination s'inscrit dans les efforts continus d'Ikigai Impact visant à renforcer son leadership opérationnel alors que l'entreprise poursuit l'expansion de ses activités dans l'Ouest canadien.

À propos d'Ikigai Impact

Ikigai Impact est une société d'investissement immobilier à vocation sociale, propriétaire et gestionnaire de plus de 60 propriétés de logements abordables au Québec et en Alberta, avec plus de 2 500 logements supplémentaires actuellement en développement. La mission de l'entreprise repose sur la conviction que la manière de créer de la richesse est aussi importante que le résultat obtenu, en générant une rentabilité durable tout en créant un impact positif et concret dans les communautés qu'elle dessert.

https://ikigai-impact.com

SOURCE IKIGAI IMPACT

[email protected]