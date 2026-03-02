SHERBROOKE, QC, le 2 mars 2026 /CNW/ - Ikigai Impact Inc., société d'investissement immobilier spécialisée en logement abordable, gérant un portefeuille de plus de 60 propriétés au Québec et en Alberta, annonce la nomination de Kyla au poste nouvellement créé de Responsable du développement communautaire et de la stratégie en habitation - Ouest canadien.

Anciennement chez Leston Holdings, Kyla rejoint Ikigai Impact avec une vaste expérience en logement abordable et en logement de soutien. Active au sein de l'écosystème de l'habitation à Edmonton depuis 2019, elle est reconnue pour son engagement envers les initiatives « Housing First » et pour son approche centrée sur la création de milieux de vie durables et inclusifs.

Dans ses nouvelles fonctions, Kyla pilotera les initiatives de développement communautaire en Ouest canadien, à l'intersection de la stratégie en habitation, des partenariats communautaires et de l'excellence opérationnelle.

« Je dirige des initiatives de développement centrées sur les communautés à travers l'Ouest canadien, à l'intersection du logement, des partenariats et de la stratégie opérationnelle », affirme Kyla. « Mon rôle consiste à traduire une vision en systèmes concrets qui renforcent les communautés. Je suis particulièrement engagée envers une approche relationnelle et équitable en matière d'habitation. »

Nikolai Ray, président et chef de la direction d'Ikigai Impact, souligne :

« Je suis très fier et reconnaissant d'avoir pu attirer une professionnelle aussi talentueuse, expérimentée et respectée de la communauté de l'habitation à Edmonton. Je suis convaincu que Kyla contribuera à positionner Ikigai Impact comme un acteur structurant en Alberta et dans l'Ouest canadien. »

Cette nomination s'inscrit dans la volonté d'Ikigai Impact de poursuivre son expansion nationale et de renforcer son approche d'investissement à impact, avec une attention particulière au développement de racines communautaires solides en Ouest canadien.

À propos d'Ikigai Impact

Ikigai Impact est une société d'investissement immobilier à vocation sociale, propriétaire et gestionnaire de plus de 60 propriétés de logements abordables au Québec et en Alberta, avec plus de 2 500 appartements en développement. Sa mission repose sur la conviction que la manière de créer de la richesse est aussi importante que le résultat obtenu, en générant une rentabilité durable tout en créant un impact positif et concret dans les communautés qu'elle dessert.



