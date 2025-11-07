SHERBROOKE, QC, le 7 nov. 2025 /CNW/ - L'entreprise d'investissement immobilier à impact Ikigai Impact franchit aujourd'hui un cap symbolique : la moitié de ses appartements sont désormais considérés comme abordables. Ce résultat, dévoilé à la suite de sa première assemblée générale annuelle en tant qu'entité détenue collectivement, témoigne du succès d'un modèle d'intendance privée au service d'un objectif public.

« Cela ne s'est pas fait en un jour. C'est venu immeuble par immeuble, partenariat par partenariat, grâce à la patience, au réinvestissement auprès des résidents et à l'alignement avec des institutions publiques et communautaires », explique Nikolai Ray, président d'Ikigai Impact.

Grâce à des collaborations locales -- notamment avec l'Office municipal d'habitation et le CLSC -- et à des programmes fédéraux de la SCHL, Ikigai Impact a su tisser un réseau de logements abordables, accessibles et sociaux au cœur même des quartiers où vivent des locataires du marché traditionnel.

Ce modèle d'affaires, encore rare au Canada, démontre qu'il est possible de concilier rentabilité et mission sociale

en intégrant l'abordabilité dès la conception des projets,

en privilégiant la détention à long terme,

et en considérant la dignité et la sécurité des locataires comme fondements de l'investissement responsable.

« Nous croyons qu'un jour, un enfant vivant dans l'un de nos logements abordables accomplira quelque chose d'extraordinaire, simplement parce qu'il aura grandi dans un environnement stable et digne », poursuit Ray.

« C'est pour cette possibilité que nous faisons ce travail. »

À l'approche de son sixième anniversaire, Ikigai Impact poursuit son objectif d'assurer le bien-être de plus d'un demi-million de Canadiens à faible et moyen revenu d'ici 2060. L'entreprise prévoit continuer à développer des projets innovants axés sur l'accessibilité durable, tout en acquérant des immeubles existants sous le prix du marché pour les préserver abordables sur le long terme.

À propos d'Ikigai Impact

Fondée à Sherbrooke, Ikigai Impact est une société d'investissement immobilier à impact qui combine intendance privée et mission publique. Son approche met de l'avant la création de logements mixtes et durables où cohabitent locataires du marché et logements abordables. En réinvestissant dans les communautés locales, Ikigai Impact bâtit un modèle d'immobilier responsable qui favorise la valeur partagée et la prospérité collective.

