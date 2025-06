SHERBROOKE, QC, le 19 juin 2025 /CNW/ - IKIGAI IMPACT dévoile aujourd'hui sa nouvelle identité de marque ainsi que son site web repensé, marquant une étape importante dans l'évolution de l'organisation anciennement connue sous le nom de Fierbrooke.

Ce changement d'identité reflète une vision plus large, portée par une volonté d'élargir notre rayonnement tout en restant fidèles à notre mission initiale : créer de la valeur durable dans les communautés à travers le développement et l'investissement immobilier à impact.

IKIGAI IMPACT, c'est une image plus mature, plus institutionnelle, et profondément ancrée dans une approche long terme, humaine et rigoureuse.

"Notre objectif n'était pas simplement de changer de nom ou de design," explique [Nikolai Ray, président].

"Nous avons repensé toute notre façon de communiquer qui nous sommes et ce que nous représentons, pour bâtir une marque à la hauteur de notre vision."

Le nouveau site web, accessible dès aujourd'hui, incarne cette transformation à travers une expérience sobre, élégante et structurée, pensée à la fois pour les investisseurs, les partenaires, nos locataires et les citoyens.

Cette transformation marque aussi le début d'une nouvelle phase de croissance, alors que l'organisation se prépare à développer de nouveaux projets d'envergure avec des partenaires privés et institutionnels.

Fondée à Sherbrooke, IKIGAI IMPACT (anciennement Fierbrooke) est une entreprise spécialisée dans le développement et l'investissement immobilier à impact. Son modèle repose sur la création de valeur à la fois financière et sociale, en plaçant les relations humaines, la durabilité et la rigueur au cœur de ses projets.

Pour plus de détails : https://ikigai-impact.com/, [email protected]