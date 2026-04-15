Élaborée avec Chupa Chups, cette friandise en édition limitée apporte une touche d'humour, de nostalgie et de gourmandise dans les établissements IKEA partout dans le pays.

BURLINGTON, ON, le 15 avril 2026 /CNW/ - Le Groupe Ingka, plus grand détaillant IKEA actif dans 32 pays, et Chupa Chups, une des marques de sucettes les plus connues au monde, transforment une blague en réalité. En effet, ils ont annoncé une sucette au goût de boulettes de viande le 1er avril, suscitant la curiosité de tout le monde. Les deux entreprises se sont unies pour créer une sucette en édition limitée inspirée de la boulette de viande. Elle sera proposée au mois de juin dans des centaines de magasins IKEA à travers le monde.

IKEA transforme une blague virale en sucette à saveur de boulettes offerte gratuitement aux Canadiens (Groupe CNW/IKEA Canada Limited Partnership) Élaborée avec Chupa Chups, cette friandise en édition limitée apporte une touche d’humour, de nostalgie et de gourmandise dans les établissements IKEA partout dans le pays. (Groupe CNW/IKEA Canada Limited Partnership)

Chupa Chups a travaillé au développement d'une friandise inspirée des saveurs et de l'essence de l'emblématique boulette de viande suédoise et de son accompagnement aux airelles. La sucette reflète l'esprit de la gastronomie IKEA d'une façon aussi innovante que surprenante.

« Le 1er avril, nous avons invité les clients à imaginer une sucette qui goûterait la boulette de viande. Nous n'avons pas pu nous empêcher de pousser l'expérience un peu plus loin, surtout après la réaction enthousiaste du public, déclare Javier Quiñones, directeur commercial pour le Groupe Ingka . En association avec Chupa Chups, et avec beaucoup d'humour, nous donnons maintenant vie à cette idée. C'est une façon amusante de faire honneur à notre passion pour la nourriture et de montrer que même une simple blague peut devenir réalité, créant des moments inattendus et rassembleurs. »

Au total, un million de sucettes seront produites et distribuées dans des magasins IKEA des quatre coins du monde. Il y a toutefois une mauvaise nouvelle pour ceux qui espéraient faire des réserves de ces délicieuses friandises : les sucettes ne seront pas à vendre.Les clients auront plutôt la chance de les goûter gratuitement lors de leur visite chez IKEA au mois de juin. Les dates exactes et les détails concernant la façon dont les Canadiens pourront en profiter seront communiqués ultérieurement.

La collaboration s'accorde parfaitement avec Cuisiner et manger, la campagne mise en avant par IKEA tout au long de cette année. Elle met en valeur le rôle important joué par la nourriture dans des moments de partage et de joie au quotidien. Une étude récemment publiée par IKEA révèle d'ailleurs que les Canadiens ont le bec sucré : 50 % affirment aimer les aliments sucrés.

Parallèlement, les Canadiens aiment découvrir de nouvelles saveurs : 35 % adorent essayer de nouvelles cuisines. De plus, 40 % des gens à l'échelle mondiale affirment être particulièrement attirés par des aliments qui éveillent des souvenirs d'enfance et la nostalgie. La collaboration avec Chupa Chups s'appuie sur ces sentiments : elle propose une sensation nouvelle et amusante tout en rappelant le goût familier et réconfortant d'une sucette classique. En s'associant avec Chupa Chups, IKEA entend satisfaire les becs sucrés avec une touche d'humour et de curiosité, ajoutant un mélange de découverte et de nostalgie dans le quotidien.

« Quand IKEA nous a invités à imaginer une sucette inspirée par leur emblématique boulette de viande suédoise, nous avons immédiatement été intrigués. Chez Chupa Chups, nous recherchons en permanence de nouvelles façons de surprendre et de ravir, cela fait partie de notre esprit "Forever Fun". Cette sucette en édition limitée est notre façon de rendre hommage à ce goût associé à IKEA dans le monde entier, revisité à la mode Chupa Chups », explique Martin Hofling, directeur de marché mondial chez Chupa Chups.

La sucette à la boulette sera bientôt offerte dans les établissements IKEA partout au Canada. Pour plus de détails, visitez fr.IKEA.ca/SucetteBoulette.

* Cette sucette spéciale n'est pas un produit IKEA, mais le fruit d'une collaboration créative entre IKEA et Chupa Chups.

À PROPOS DE IKEA CANADA

Fondée en 1943 en Suède, IKEA est l'un des premiers détaillants de meubles pour la maison. L'entreprise propose une vaste gamme d'articles d'ameublement esthétiques et fonctionnels à de si bas prix que le plus grand nombre peut se les procurer. IKEA Canada fait partie du Groupe Ingka, qui exploite 574 magasins IKEA dans 31 pays, dont 15 magasins et 12 centres de planification et de commande au Canada. L'année dernière, IKEA Canada a accueilli 33,3 millions de visiteurs dans ses magasins et 199,9 millions de visiteurs sur son site fr.IKEA.ca. IKEA Canada mène ses activités selon la vision IKEA, qui consiste à améliorer le quotidien du plus grand nombre. L'entreprise s'efforce de réaliser sa vision à travers ses activités communautaires à l'échelle locale et par ses initiatives en matière de développement durable. Pour en savoir plus sur IKEA Canada, visitez le fr.IKEA.ca.

À propos de Chupa Chups

Fondée en 1958, Chupa Chups répand plaisir et douceur à travers le monde depuis plus de soixante ans. Chupa Chups fait partie de Perfetti Van Melle (PVM), une entreprise privée active dans la fabrication et la distribution de confiseries et de gommes à mâcher dans plus de 140 pays. PVM est un chef de file mondial de l'industrie de la confiserie qui ravit des consommateurs du monde entier avec ses produits innovants, variés et très appréciés.

L'entreprise possède un portefeuille diversifié de marques emblématiques chéries dans leurs pays d'origine comme à l'étranger par des générations de consommateurs, telles que Mentos, Chupa Chups, Alpenliebe, Airheads, Center, Fruit-tella, Big Babol, Vivident, Golia, Vigorsol, Smint et Frisk, ou encore Trident, Hollywood, Dentyne, Stimorol, V6 et Bubblicious aux États-Unis, au Canada et en Europe.

SOURCE IKEA Canada Limited Partnership

POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS, VEUILLEZ COMMUNIQUER AVEC : Darcy Greaves, Spécialiste Relations publiques commerciales, IKEA Canada , [email protected]