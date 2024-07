Les articles IKEA font l'objet d'une évaluation des risques et de tests pour garantir leur compatibilité avec une utilisation quotidienne et leur conformité aux exigences en vigueur et aux réglementations sur tous les marchés sur lesquels IKEA opère.

Mais en dépit de tous nos efforts, nous avons été informés que certains chargeurs portables VARMFRONT pouvaient présenter un risque d'incendie dû à un défaut de fabrication. Ce défaut ne concerne pas les chargeurs antérieurs dont la date de fabrication est mentionnée ci-dessus. Par conséquent, ces chargeurs portables VARMFRONT font désormais l'objet d'un rappel. Les clients qui possèdent un tel article doivent immédiatement cesser de l'utiliser et contacter IKEA pour obtenir un article de remplacement ou un remboursement intégral.

Les chargeurs portables VARMFRONT dont la date de fabrication ne figure pas parmi les dates ci-dessus ne sont pas concernés par ce rappel.

Les clients peuvent rapporter leur chargeur portable VARMFRONT concerné dans n'importe quel magasin IKEA pour obtenir un article de remplacement ou un remboursement intégral. Aucune preuve d'achat (reçu) n'est nécessaire.

Pour plus d'informations, veuillez visiter le www.fr.IKEA.ca ou appeler IKEA sans frais au 1-800-661-9807.

IKEA s'excuse pour tout inconvénient causé par ce rappel.

SOURCE IKEA Canada Limited Partnership

POUR EN SAVOIR PLUS : Lisa Huie, Responsable des relations publiques, IKEA Canada, [email protected]