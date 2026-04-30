Les centres de planification et de commande offrent un accès facile à des services de design experts lors des étapes de planification, de commande et d'achat d'articles d'ameublement pour toutes les pièces de la maison, par exemple des services de rénovation de cuisine ou des rangements modulaires pour la chambre. Une fois les commandes passées, elles peuvent être livrées à domicile ou ramassées à l'emplacement désigné au centre de planification et de commande.

Les rendez-vous de planification auront lieu à partir du 11 mai, et les clients peuvent réserver le leur en ligne dès maintenant en visitant la page Centre de planification + de commande IKEA Gatineau - IKEA Canada.

Vous souhaitez actualiser votre espace sans délai ? Les visiteurs du centre de planification et de commande de Gatineau pourront découvrir une sélection d'articles IKEA (excepté les aliments ; malheureusement, il n'y aura pas de boulettes de viande) à acheter ou à emporter immédiatement.

IKEA Canada compte déjà 12 centres de planification et de commande situés au Québec, en Ontario et en Colombie-Britannique. Ces points de rencontre clients axés sur les services sont l'une des nombreuses façons dont IKEA Canada transforme ses activités commerciales pour offrir à ses clients une expérience de vente au détail simplifiée, peu importe où, quand et comment ils choisissent de faire leurs achats auprès de la marque.

Les centres de planification et de commande contribuent à réduire la distance que les clients doivent parcourir pour se rendre dans un établissement IKEA, ce qui offre de précieux avantages sur les plans de l'abordabilité, de l'accessibilité et du développement durable. IKEA Canada a bien hâte d'offrir cette expérience de planification exceptionnelle à ses nouveaux voisins gatinois.

Pour en savoir plus sur les centres de planification et de commande IKEA, y compris les heures d'ouverture, visitez le https://www.ikea.com/ca/fr/stores/centre-de-planification-et-de-commande/ .

À PROPOS DE IKEA CANADA

Fondée en 1943 en Suède, IKEA est l'un des premiers détaillants de meubles pour la maison. L'entreprise propose un vaste assortiment d'articles d'ameublement esthétiques et fonctionnels à de si bas prix que le plus grand nombre peut les acheter. IKEA Canada fait partie du Groupe Ingka, qui exploite 574 magasins IKEA dans 31 pays, dont 15 magasins et 12 centres de planification et de commande au Canada. L'année dernière, IKEA Canada a accueilli 33,3 millions de visiteurs dans ses magasins et 199,9 millions de visiteurs sur son site fr.IKEA.ca. IKEA Canada mène ses activités selon la vision IKEA, qui consiste à améliorer le quotidien du plus grand nombre. L'entreprise s'efforce de réaliser sa vision à travers ses activités communautaires à l'échelle locale et par ses initiatives en matière de développement durable. Pour en savoir plus sur IKEA Canada, visitez le https://www.ikea.com/ca/fr/fr.IKEA.ca.

SOURCE IKEA Canada Limited Partnership

POUR EN SAVOIR PLUS: Chloe Park, Spécialiste Communications, IKEA Ottawa, [email protected]