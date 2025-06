IKEA continue d'habiliter les communautés grâce à l'artisanat intemporel avec MÄVINN

IKEA entame fièrement la troisième année de sa collection mondiale d'entrepreneuriat social, MÄVINN, renforçant ainsi son engagement à l'égard de l'artisanat et des sources de revenus durables.

BURLINGTON, ON, le 5 juin 2025 /CNW/ - Aujourd'hui, IKEA est fière de dévoiler la toute dernière collection MÄVINN. La plus récente version compte 18 articles faits main où le patrimoine des artisans, leur savoir-faire traditionnel et leur créativité résiliente contribuent à améliorer concrètement la vie à la maison au quotidien.

Forte de la réussite des lancements précédents, la collection MÄVINN 2025 comprend un assortiment d'articles fabriqués à la main par des artisans du Bangladesh, de l'Inde, de l'Indonésie, de la Jordanie et de la Thaïlande. Chaque pièce met en valeur l'artisanat traditionnel et les utilisations novatrices des matériaux naturels, alliant patrimoine culturel et design contemporain.

« La collection MÄVINN offre beaucoup plus que des articles d'ameublement. C'est une source d'habilitation, car elle permet de faire travailler des artisans qualifiés qui bâtissent un avenir plus résilient », selon Helene Loberg, Directrice nationale Développement durable chez IKEA Canada. « En choisissant MÄVINN, les Canadiens seront en mesure d'appuyer des sources de revenus durables et de contribuer à créer une société plus inclusive, tout en ramenant chez eux des pièces fabriquées avec une intention, du cœur et une histoire à raconter.

Le thème de cette édition, l'art de dresser la table, incarne le pouvoir du rassemblement. En collaborant avec différentes entreprises sociales, IKEA permet à un plus grand nombre de personnes de partager les avantages de la cocréation. Chaque pièce de la collection MÄVINN met à l'honneur deux ingrédients essentiels : l'esprit de collaboration des artisans et les matériaux naturels qu'ils transforment.

La cocréation est au cœur de MÄVINN. Ces articles fabriqués à la main permettent non seulement de préserver les traditions et les connaissances locales, mais aussi d'offrir aux clients de IKEA une chance de nouer des liens à l'échelle mondiale. La designer Maria Vinka explique : « J'adore travailler avec les collections MÄVINN, car toute la création se fait en collaboration avec des entreprises sociales et des artisans qualifiés. Ils apportent leur savoir-faire, nous amplifions leur travail et nous l'offrons au client. C'est un dialogue continu. »

La version actuelle de la collection MÄVINN sera offerte dans les magasins IKEA partout au Canada et en ligne à compter de septembre 2025, et une nouvelle édition suivra en janvier 2026. IKEA s'emploie toujours à transformer l'artisanat en changement positif. À l'avenir, une nouvelle édition de la collection MÄVINN sera mise sur le marché tous les six mois.

À propos d'Entrepreneuriat social IKEA

Depuis son lancement en 2012, Entrepreneuriat social IKEA vise à améliorer la vie quotidienne des personnes issues de groupes vulnérables et marginalisés. En faisant affaire avec des entrepreneurs sociaux et des entreprises sociales* et en leur apportant son appui, Entrepreneuriat social IKEA a un impact social positif à l'intérieur et au-delà de la chaîne de valeur IKEA et continue de développer le commerce social dans les domaines de l'emploi inclusif, de l'agriculture et de l'alimentation, ainsi que de la circularité.

* Les entrepreneurs sociaux sont des personnes qui tirent parti d'idées novatrices pour relever les défis sociaux et environnementaux. Les entreprises sociales, quelle que soit leur structure juridique, sont des organisations qui suivent des modèles commerciaux pour générer des retombées sociales.

Pour en savoir plus : www.IKEAsocialentrepreneurship.org

